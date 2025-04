ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μια ξεχωριστή συναυλία για τα 80 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη

Με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 3 Μάη, στις 20.30, ένα μουσικό αφιέρωμα μνήμης και στοχασμού, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή της, Βύρωνα Φιδετζή. Συμμετέχει η διεθνούς φήμης υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου.

Η συναυλία περιλαμβάνει έργα που γράφτηκαν εν μέσω του πολέμου ή στη σκιά του, μουσικές σελίδες που δεν αφηγούνται απλώς γεγονότα, αλλά αποτυπώνουν τον ανθρώπινο πόνο, την αντίσταση, τη μοναξιά, την απώλεια και τελικά την ελπίδα.

Το «Επικό Τραγούδι» του Θεόδωρου Καρυωτάκη, γραμμένο το 1944, αποτελεί μια συμφωνική εικόνα αφιερωμένη «στη μνήμη των ηρωικών νεκρών του ελληνικού λαού», φέρνοντας στο προσκήνιο τη θυσία και την αξιοπρέπεια του αντιστασιακού αγώνα.

Στην ίδια περίοδο, το 1943, ο Τσέχος συνθέτης Μπόχουσλαβ Μάρτινου, συγκλονισμένος από την εξόντωση του χωριού Λίντιτσε από τους ναζί, συνθέτει το συμφωνικό ποίημα «Μνημείο στο Λίντιτσε».

Μέσα στην ελληνική Κατοχή, ο Μανώλης Καλομοίρης μελοποιεί ποιήματα του Κωστή Παλαμά, στον κύκλο τραγουδιών «Πολιτεία και Μοναξιά», ο οποίος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις 27 Φεβρουαρίου 1944, ακριβώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του εθνικού ποιητή.

Ξεχωριστό κομμάτι στο πρόγραμμα της συναυλίας είναι το Κουαρτέτο Εγχόρδων σε ντο ελάσσονα, έργο υπ' αριθμ. 8, αφιερωμένο «στη μνήμη των θυμάτων του φασισμού και του πολέμου», του Σοβιετικού συνθέτη Ντμίτρι Σοστακόβιτς, που έγραψε το 1960. Το έργο, βαθιά προσωπικό και σπαρακτικό, αποκτά μια νέα διάσταση μέσα από τη μεταγραφή του για μικρό ορχηστρικό σύνολο από τον Κώστα Νικήτα, εκδοχή που θα παρουσιαστεί στη συναυλία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια σύνθεση που, παρότι αρχικά είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, κατέληξε να γίνει σύμβολο ελπίδας και δημιουργίας: Οι «Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Πέρσελ» του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, γνωστές και ως The Young Person's Guide to the Orchestra, γραμμένες το 1945, λίγο πριν το τέλος του πολέμου. Το έργο ξεπερνά τον διδακτικό του σκοπό, αποτελώντας ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η μουσική μπορεί να μεταδώσει χαρά και φως σε σκοτεινούς καιρούς.