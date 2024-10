Πολεμικός «πυρετός» στη Σούδα

Εκατοντάδες μίλια την ημέρα «γράφουν» συγκεκριμένες μονάδες των Αμερικανών στη βάση τους στην Κρήτη (NSA Souda Bay), στηρίζοντας το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ στη σφαγή που διαπράττει σε βάρος αμάχων σε Παλαιστίνη και Λίβανο, ενώ ταυτόχρονα, με τις πλάτες ζεσταμένες από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, απειλεί να απλώσει τη φωτιά ενός γενικευμένου πολέμου μέχρι το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον ελληνικό λαό.

Με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων και μορφωμάτων, που κάνουν αυτά τα θέματα «γαργάρα», σύμφωνα με απολύτως αξιόπιστες πηγές λειτουργούν «στα κόκκινα» όλο αυτό το διάστημα της κλιμάκωσης στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τα στελέχη του «Air Force DET 1 95TH RS». Με την κύρια βάση τους στις εγκαταστάσεις της RAF στο Mildenhall της Βρετανίας, το Απόσπασμα 1 της 95ης Μοίρας Αναγνώρισης της US Air Force είναι εγκατεστημένο στη Σούδα ήδη από το 1990.

Στηρίζει την 21st Expeditionary Reconnaissance Squadron (21 ERS), μοίρα που επιχειρεί από τη Σούδα σε αποστολές αναγνώρισης σε Ευρώπη και Αφρική. Περιλαμβάνει αεροσκάφη «Boeing RC -135V/W Rivet Joint», με ενισχυμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου.

Σημειωτέον, αποστολή - «καπέλο» της δράσης του αποσπάσματος από την Κρήτη είναι η υποστήριξη της ΝΑΤΟικής επιχείρησης «Unified Protector» «για την προστασία των αμάχων στη Λιβύη», με το έργο τους βέβαια να απλώνεται σε όλα τα μέτωπα, από την Κριμαία μέχρι την Παλαιστίνη και από τη Συρία μέχρι τη Βόρεια Αφρική, δίνοντας εικόνα και πληροφορίες για την κατάσταση επί του πεδίου στις διοικήσεις της περιοχής.

Αντίστοιχο ρόλο έχει το Απόσπασμα Σούδας της 1ης Μοίρας Αεροπορικής Αναγνώρισης του Στόλου,Χειρίζονται αεροσκάφηπροορισμένα για ηλεκτρονικό πόλεμο και υποκλοπή σημάτων και επικοινωνιών, ενώ κατά καιρούς εμφανίζονται και αεροσκάφηαπό τη βάση των Αμερικανών στη Ρότα της Ισπανίας, που μετασταθμεύουν στην Κρήτη για να ενισχύσουν τη δουλειά του Αποσπάσματος.

Σε κάθε περίπτωση, τα πληρώματα σαρώνουν την Ανατολική Μεσόγειο, συλλέγοντας πληροφορίες και διαβιβάζοντάς τες στους Ισραηλινούς. Επίσης, εφοδιάζουν με στοιχεία τις αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις που δρουν στην περιοχή.

Θυμίζουμε ότι τα αεροσκάφη επιχειρούν από το NSA Souda Bay Topside, τα περίπου 445 στρέμματα που καταλαμβάνουν οι Αμερικανοί στα βόρεια του αεροδιαδρόμου Χανίων, έχοντας στήσει ένα πλήρες δίκτυο υποδομών, με θέσεις στάθμευσης και υπόστεγα αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων και επικίνδυνων υλικών, κτίρια διοίκησης - τηλεπικοινωνιών κ.λπ.

Πέρα από το έργο των ιπτάμενων, στα «κόκκινα» φέρεται να δουλεύει το τελευταίο διάστημα και το Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Atlantic (NCTAMS LANT) Detachment Souda Bay. Φροντίζει για τις διαβιβάσεις και τις επικοινωνίες της βάσης, όπως και άλλων υπηρεσιών του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ και των μονάδων του ΝΑΤΟ που λειτουργούν εντός των ζωνών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, της Κεντρικής Διοίκησης (Περσικός) και της Διοίκησης Αφρικής (US European Command, US Central Command, US African Command). Αντίστοιχα, έχει παραπέσει δουλειά και στην Consolidated Reconnaissance Operations Facility (CROF), αντικείμενο της οποίας είναι επίσης οι επιχειρήσεις αναγνώρισης.

Προβλήτες και τούνελ

Σε ετοιμότητα, φυσικά, είναι πάντα το προσωπικό τους στις προβλήτες τους στο Μαράθιφορτώνοντας από εκεί με καύσιμα και πολεμοφόδια πλοία των Αμερικανών που απλώθηκαν στην περιοχή, στηρίζοντας το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Θυμίζουμε ότι οι Αμερικανοί λειτουργούν εκεί το περιλάλητο κρηπίδωμα NATO Carrier Pier K-14, που χρησιμοποιείται για αεροπλανοφόρα, ελικοπτεροφόρα και μεγάλα πλοία ανεφοδιασμού για εκφόρτωση υλικών. Σημειωτέον, είναι η μοναδική πλατφόρμα σε όλη τη Μεσόγειο όπου μπορεί να δέσει πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο. Λειτουργούν επίσης («για ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό») τις προβλήτες NATO West Fuel Pier K-10 και NATO East Fuel Pier K-12. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των αποβάθρων στην περιοχή οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται και μια τέταρτη πλατφόρμα, την K-9 Ammunition Pier, που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση και εκφόρτωση πυρομαχικών. Βρίσκεται αριστερά των άλλων τριών, εντός της λεγόμενης NATO Ordnance Area, ζώνης με εγκαταστάσεις όπου φυλάσσουν υλικό πολέμου (όπλα, πυρομαχικά κ.ά.).

Οπως αποκάλυψε ο «Ριζοσπάστης» το προηγούμενο Σάββατο με έγγραφα και ντοκουμέντα, οι ελληνικές κυβερνήσεις σε συνεργασία με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ φρόντισαν να σκάψουν όλη την περιοχή, μετατρέποντάς την σε πραγματική μπαρουταποθήκη για τις Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Ετσι, στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ γεμάτα όπλα και πυρομαχικά.

Πρόκειται για τα εξής: Tunnel 4, χαρακτηρισμένο επισήμως Ammunition Storage, Depot and Arsenal, με έκταση 8.811 τετραγωνικά πόδια (τ.π.), σε λειτουργία από 1/1/1961. Από την ίδια ημερομηνία είναι σε λειτουργία και τα αντίστοιχης χρήσης Tunnel 5, έκτασης 9.055 τ.π., Tunnel 6, έκτασης 9.914 τ.π., Tunnel 7, έκτασης 13.936 τ.π., Tunnel 8, έκτασης 12.448 τ.π., Tunnel 9, έκτασης 12.027 τ.π., Tunnel 10, έκτασης 14.847 τ.π., Tunnel 11, έκτασης 14.418 τ.π., Tunnel 12, έκτασης 15.108 τ.π., και Tunnel 13, έκτασης 14.416,97 τ.π.

Μιλάμε επομένως για σχεδόν 125.000 τ.π., που ισοδυναμούν με σχεδόν 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη, χώρια τις υπέργειες εγκαταστάσεις, επίσης γεμάτες όπλα και πυρομαχικά. Π.χ. στη Σούδα λειτουργεί από 1/1/1961 η εγκατάσταση 26LAB (πάντα ως Ammunition Storage, Depot and Arsenal), έκτασης 12.798 τ.π., από 1/3/1961 η YK-10, έκτασης 11.162,5 τ.π., από 7/1/1970 οι εγκαταστάσεις INERT 1, 2 και 3, έκτασης 4.603 τ.π. έκαστη, και από 1/1/1971 οι εγκαταστάσεις 238 και 239, έκτασης 979,7 τ.π. έκαστη. Σύνολο: Τουλάχιστον άλλα 3.700 τ.μ.

Είναι τέτοια δε η αξία της Σούδας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών από την Ερυθρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, που - σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες - οι Αμερικανοί ετοιμάζουν νέες εργασίες αναβάθμισης της βάσης. Εχουν άλλωστε λυμένα τα χέρια μέσα από διαδικασίες όπως ο περιλάλητος «Στρατηγικός Διάλογος» Ελλάδας - ΗΠΑ (αφορά και την «αμυντική συνεργασία» - ξεκίνησε επισήμως το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε επί ΝΔ) και οι λεγόμενες «επικαιροποιήσεις» της Συμφωνίας για τις Βάσεις (συζητήθηκαν εκτενώς επί ΣΥΡΙΖΑ, για να καταληχθούν και να ψηφιστούν επί ΝΔ).

Διόλου τυχαία, τα μέλη της Υποεπιτροπής για τις Διατλαντικές Σχέσεις της Πολιτικής Επιτροπής, και της Υποεπιτροπής για την Ανθεκτικότητα και την Πολιτική Ασφάλεια της Επιτροπής Δημοκρατίας και Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, μετά τη συνεδρίασή τους στην Αθήνα τη Δευτέρα φρόντισαν να μεταβούν και στα Χανιά, όπου ενημερώθηκαν «για το έργο και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες» της ναυτικής βάσης των ΗΠΑ και ξεναγήθηκαν στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Και όπως τονίστηκε στις ομιλίες, «το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Σούδας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές υποδομές της Ελλάδας και προσθέτει μεγάλη γεωστρατηγική αξία στη χώρα για τη Δύση, αφού στη βάση ελλιμενίζονται και ανεφοδιάζονται κάθε χρόνο εκατοντάδες συμμαχικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού 6ου Στόλου, ενώ επίσης εκπαιδεύονται στρατιωτικοί της Συμμαχίας».

Λάρισα και στο βάθος Στεφανοβίκειο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντίστοιχες εργασίες έχουν δρομολογήσει οι Αμερικανοί και για την αεροπορική βάση της Λάρισας. Θυμίζουμε ότι η 371 Expeditionary Air Base Squadron (EABS) της US Air Force «αξιοποιεί» τη Λάρισα εδώ και μια πενταετία, έχοντας απλωθεί σε υποδομές της 348ης Μοίρας Τακτικής Αναγνώρισης της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (το 2017 ανέστειλε τη λειτουργία της, με την απόσυρση των αεροσκαφών «RF-4E Phantom II»).

Σε αυτό το φόντο, από την άνοιξη του 2022 σταθμεύουν μόνιμα στην 110 Πτέρυγα Μάχης τουλάχιστον 4 UAV τύπου «MQ-9 Reaper». Εχουν μεγάλη ακτίνα δράσης (περίπου 1.850 χλμ.) και αποτελούν τα «μάτια» των Αμερικανών από τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα, στα τέλη Ιούλη φέτος η κυβέρνηση και οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην παράταση για έναν ακόμα χρόνο (μέχρι τον Ιούλη 2025) της στάθμευσης των UAV στη Λάρισα.

Να καταγραφεί, τέλος, ότι μιλώντας τη Δευτέρα στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υφυπουργός Αμυνας, Γ. Κεφαλογιάννης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στο Στεφανοβίκειο, όπως ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα. Είπε συγκεκριμένα ότι «τελεί σε ισχύ η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, εξυπηρετώντας τον ευρύτερο σχεδιασμό αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ» - βασικά επιβεβαιώνοντας ότι όλη η χώρα επιχειρείται να γίνει κτήμα των ΑμερικανοΝΑΤΟικών και, φυσικά, στόχος αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, στο πλαίσιο της όξυνσης των ανταγωνισμών τους για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων.

Θ.