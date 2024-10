ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ

Με τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων για λευτεριά, ενάντια στη σφαγή και την κατοχή

Απέναντι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ με τις πλάτες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ εδώ και έναν χρόνο, ξεδιπλώθηκε και δυνάμωσε ένα, ένα κύμα καταδίκης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών που βάζουν μπουρλότο στη Μέση Ανατολή.

Με πολυμορφία και μαζικότητα, με διάρκεια και αποφασιστικότητα, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις συμπαράστασης στο δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του ελεύθερη πατρίδα και να αγωνίζεται γι' αυτήν ξετυλίχθηκαν από την Αμερική μέχρι την Ωκεανία, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία.

Ιδιαίτερα σημαντικές και μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ και τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, καταγγέλλοντας την πολύμορφη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο.

Μαζικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων συγκλόνισαν τις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, το Λονδίνο, το Παρίσι, τις πρωτεύουσες και τις πόλεις της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Συνθήματα όπως «Money for schools and education - not for bombs and occupation!» («Δώστε λεφτά για πανεπιστήμια και Παιδεία! Οχι για βόμβες και για την κατοχή!») φωνάχθηκαν ξανά και ξανά σε μεγαλουπόλεις όλου του κόσμου, όταν χιλιάδες φοιτητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Γερμανίας, Αυστραλίας κ.α. προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, πολυήμερες «κατασκηνώσεις» στις πανεπιστημιουπόλεις, διαμαρτυρίες ακόμα και σε τελετές αποφοίτησης, καταγγέλλοντας τις διοικήσεις πολλών ιδρυμάτων που διαπλέκονται άμεσα με το κράτος - δολοφόνο, μέσα από επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα κ.ο.κ.

όπου εργαζόμενοι μπλόκαραν τη μεταφορά πολεμικού και άλλου υλικού προς το Ισραήλ, κατήγγειλαν τη συνεργασία μιας σειράς μονοπωλίων που θησαυρίζουν πουλώντας όπλα, μηχανήματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τις ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τέτοια παραδείγματα ήταν μεταξύ άλλων ο αποκλεισμός μονάδας του ομίλου «Thales» στη Βρετανία (βασικός προμηθευτής πυρομαχικών και όπλων στο Ισραήλ), ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν και σε εργοστάσια των «UAV Engines» και «Teledyne Defense» (προμηθεύουν το Ισραήλ με εξαρτήματα για πυραύλους και αεροσκάφη). Αλλά και στην Ιταλία, λιμενεργάτες έστησαν μπλόκο σε «πλοία του θανάτου» που μεγαλοεπιχειρηματίες είχαν ναυλώσει για να διασφαλίσουν πολεμικό υλικό για το Ισραήλ. Περήφανο τέτοιο εργατικό μπλόκο στήθηκε τον Ιούνη και στον Πειραιά, όπου αναμενόταν για τέτοια δουλειά το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ MSC ALTAIR, το οποίο αναγκάστηκε τελικά να αλλάξει δρομολόγιο.

Οι κινητοποιήσεις αυτές ξεδιπλώθηκαν κόντρα στην καταστολή και τη συκοφάντηση με τις οποίες προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους λαούς αστικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, από τους «Δημοκρατικούς» του Μπάιντεν στις ΗΠΑ (που έστειλε ακόμα και έφιππους αστυνομικούς στο Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια για να σπάσουν τις κινητοποιήσεις), μέχρι την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Ο. Σολτς στη Γερμανία (όπου απαγορεύονταν η μία μετά την άλλη οι κινητοποιήσεις) και τους «δεξιούς» της Μελόνι (που έστειλε αστυνομία να «διαφυλάξει την τάξη» με γκλομπ και ρίψεις νερού από εκτοξευτήρα ειδικού οχήματος, απέναντι σε διαδηλωτές που κατήγγειλαν τη σφαγή έξω από διεθνή έκθεση με τη συμμετοχή του Ισραήλ). Οι εργαζόμενοι και οι νέοι τσαλάκωσαν την προκλητική προπαγάνδα του φονιά και των συμμάχων του ότι όποιος καταγγέλλει τη σφαγή είναι τάχα «αντισημίτης» και «υποστηρικτής της τρομοκρατίας».

Copyright 2024 The Associated

Κόντρα στο τρόμο και στον θάνατο, κόντρα στην υποταγή και στον εφησυχασμό που πασχίζουν να επιβάλουν το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του,

Μηνύματα που έφτασαν ατόφια πρώτα απ' όλα στα ίδια τα λασπωμένα αντίσκηνα όπου οι Παλαιστίνιοι άμαχοι παλεύουν να επιβιώσουν.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισαν τα μηνύματα που έστειλαν μαθητές και φοιτητές από τη Γάζα, απευθυνόμενοι σε όλους τους νέους που στις χώρες τους επίμονα δήλωναν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»: «Τα χάσαμε όλα, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε την ελπίδα γιατί υπάρχετε εσείς που μας δίνετε κουράγιο!...», έλεγε ένα μήνυμα που διάβασε εκ μέρους τους 21χρονη φοιτήτρια στη Γάζα. «...ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, δεν χάσαμε την ελπίδα. Αναζητούμε το φως, το τέλος αυτού του σκοτεινού τούνελ. Δεν μείναμε μόνοι μας...!».