ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

«Δώστε λεφτά για πανεπιστήμια και Παιδεία! Οχι για βόμβες και για την κατοχή!»

» (Money for schools and education - not for bombs and occupation!)

«Αποκαλύψτε, απο-επενδύστε - δεν θα σταματήσουμε, δεν θα τα παρατήσουμε!» (Disclose, divest, we will not stop - we will not rest!)

Με συνθήματα όπως αυτά, που καταδικάζουν την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ στο κράτος του Ισραήλ και τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, όπως και τις πολύμορφες συναλλαγές των αμερικανικών πανεπιστημίων με μονοπώλια που θησαυρίζουν από το μακελειό, φοιτητές σε όλο και περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ συνεχίζουν και επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

Κόντρα στην εντεινόμενη καταστολή και τις απειλές, χιλιάδες φοιτητές συμμετέχουν σε κατασκηνώσεις που οργανώνονται στους προαύλιους χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προχωρούν σε αποχή από τα μαθήματά τους, διαδηλώνουν μέσα και έξω από τις πανεπιστημιουπόλεις.

Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται παρά την ένταση της καταστολής, με πλειάδα αστυνομικών σωμάτων, μέχρι και έφιπποι αστυνομικοί να παρατάσσονται απέναντι στους αγωνιζόμενους φοιτητές.

Δεκάδες ακόμα συλλήψεις προστέθηκαν από προχτές στη μακρά λίστα, με προσαγωγές στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Οστιν, το πανεπιστήμιο της Μινεσότα, στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) και αλλού.

Αγωνιστική απάντηση στην ένταση της καταστολής

Οι φοιτητές απαντούν αγωνιστικά στην καταστολή, με τη δύναμη της αλληλεγγύης: Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Λος Αντζελες, όπουενώ μετά συνέχισαν και με νέα διαμαρτυρία, έξω από τα αστυνομικά τμήματα στα οποία αυτοί οδηγήθηκαν.

Αντίστοιχα, χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με φοιτητές να οδηγούνται με χειροπέδες σε αστυνομικά οχήματα με το κεφάλι ψηλά, με πλήθος συγκεντρωμένους διαδηλωτές να τους χειροκροτούν και να αποδοκιμάζουν τις δυνάμεις καταστολής.

Ακόμα ξεχωριστά είναι και τα στιγμιότυπα από «κατασκηνωτές» σε πανεπιστημιουπόλεις όπως αυτή του Κολεγίου Εμερσον, να μελετούν για τις εξετάσεις του εξαμήνου που πλησιάζουν δίπλα σε πανό που γράφουν «Οχι αμερικανικά δολάρια για το Ισραήλ!» και «Ελευθερώστε τη Γάζα», «Σταματήστε να επενδύετε στον θάνατο!», «Αλληλεγγύη Εβραίων και Παλαιστινίων»!

Οπως δήλωνε σε τοπικά ΜΜΕ ο πρωτοετής φοιτητής στις Πολιτικές Επιστήμες στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο (Ουάσιγκτον), Kaden Ouimet, «δεν θα αποθαρρυνθούμε. Δεν θα αποκαρδιωθούμε. Και παρόλο που ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε την αλληλεγγύη άλλων πανεπιστημιουπόλεων (...)». Ενώ η τελειόφοιτη του τμήματος Αραβικών Σπουδών Qudsia Saeed, που δεν πήγε προχτές στο μάθημά της για να κατέβει στη διαδήλωση που έγινε μέσα στην πανεπιστημιούπολη, σχολίαζε: «Ξέρω ότι στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας αυτήν τη στιγμή».

Απειλές ενάντια στους «ριζοσπάστες και ταραχοποιούς»

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν μεταξύ άλλων στο, στο

Στο Berkeley, στήθηκε κι εκεί κατασκήνωση με πανό «Στρατόπεδο της Ελεύθερης Παλαιστίνης», ζητώντας το πανεπιστήμιο να διακόψει τις οικονομικές του σχέσεις με την «BlackRock», που θεωρούν συνένοχη για τη χρηματοδότηση της γενοκτονίας στη Γάζα.

Στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ φοιτητές έστησαν επίσης καταυλισμό στον προαύλιο χώρο, με τον πρόεδρο του ιδρύματος Alan M. Garber να μην αποκλείει ούτε αυτός τη χρήση της αστυνομίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επισκέφθηκε το «Κολούμπια» (όπου η κατασκήνωση στον προαύλιο χώρο συνεχίζεται) και απείλησε ότι θα ζητήσει από τον Αμερικανό Πρόεδρο να στείλει την Εθνοφρουρά στο πανεπιστήμιο. Υπό τις αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων, ο Τζόνσον επέκρινε μεταξύ άλλων τη διοίκηση του πανεπιστημίου, επειδή... «επέτρεψε σ' αυτούς τους άνομους ριζοσπάστες και ταραχοποιούς να επικρατήσουν» και «ο ιός του αντισημιτισμού διαδόθηκε και σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις», απειλώντας να σταματήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των πανεπιστημίων που αποτυγχάνουν να επιβάλουν την «τάξη».

Η οργάνωση «Μουσουλμανικό Συμβούλιο Δημοσίων Υποθέσεων» κάλεσε την ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιταχθεί στις απειλές για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στα πανεπιστήμια, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά στην καταδίκη του εκφοβισμού απέναντι σε Εβραίους φοιτητές, αλλά «αποτυγχάνει σταθερά να επεκτείνει τα ίδια συναισθήματα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενη βία, εκφοβισμό και παρενόχληση για την υπεράσπισή τους στους Παλαιστίνιους».





Στη γνωστή γραμμή που χαρακτηρίζει την καταδίκη της σφαγής του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ ως... «αντισημιτισμό», ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,, δήλωσε ότι «». Κατηγόρησε κι αυτός τις διοικήσεις πολλών πανεπιστημίων για λειψή και «» αντίδραση επειδή η καταστολή δεν γενικεύεται...