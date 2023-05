ΤΟΥΡΚΙΑ

Επικρίσεις Ερντογάν και διαθεσιμότητα για παζάρια

Τις επικρίσεις του για τη στάση της Δύσης απέναντι στην υποψηφιότητά του για να παραμείνει στην προεδρία της Τουρκίας επανέλαβε ο (επικεφαλής του ισλαμοσυντηρητικού ΑΚΡ), λίγα 24ωρα πριν από τον β' γύρο των εκλογών (την Κυριακή 28 Μάη), των οποίων το αποτέλεσμα θα αναζωπυρώσει τα παζάρια με διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Μιλώντας στο δίκτυο TRT είπε: «Για μένα δεν είναι παράξενο που οι δυτικοί λένε "να φύγει ο Ερντογάν". Διότι ο Ερντογάν είναι εγχώριος και εθνικός. Δεν μας χωνεύουν επειδή ξεριζώσαμε την τρομοκρατία (...) Δεν μας θέλουν επειδή πληρώσαμε το χρέος μας και βγάλαμε το ΔΝΤ έξω από την Τουρκία». Πρόσθεσε δε ότι «σε επίπεδο πολιτισμού κάναμε κάποια βήματα. Απελευθερώσαμε την Αγιά Σοφιά. Αυτοί μας μισούν επειδή απελευθερώσαμε την Αγιά Σοφιά...». Ενώ κατέληξε δηλώνοντας προθυμία να αντιμετωπίσει «τις τρομοκρατικές οργανώσεις, τους ιμπεριαλιστές και τους τοκογλύφους...».

Την ίδια στιγμή, επανέλαβε δεσμεύσεις για την ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική ισχυροποίηση της Τουρκίας, λέγοντας ότι «θα γίνουμε πιο ισχυροί στις θάλασσες...».

Σημειωτέον, χτες έγινε δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun», στο αεροδρόμιο της Ριζούντας (Αρτβιν) στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία. Είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία πραγματοποιεί δοκιμαστική εκτόξευση του συγκεκριμένου τύπου πυραύλου, με κατασκευάστρια εταιρεία την τουρκική «Roketsan».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο υποψήφιος Πρόεδρος της «Εθνικής Συμμαχίας» (του 6κομματικού συνασπισμού της αντιπολίτευσης, όπου μεταξύ άλλων πρωτοστατεί και το σοσιαλδημοκρατικό CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγόρησε τον Ερντογάν ως «πλαστογράφο» επειδή εκείνος επικαλέστηκε μονταρισμένο βίντεο για να ισχυριστεί ότι ο Κιλιτσντάρογλου συνδέεται με το ΡΚΚ. «Μονταρισμένα ή όχι, τράβηξαν βίντεο με αυτούς στο Καντίλ και τα μέλη του PKK δείχνουν την υποστήριξή τους στον Κιλιτσντάρογλου μέσω βίντεο», επέμεινε με νέα του ανάρτηση ο επικεφαλής του ΑΚΡ, καθώς μετά και την ανοιχτή στήριξη (του τρίτου υποψηφίου Προέδρου στον α' γύρο) Ογάν για την υποψηφιότητα Ερντογάν, οι δύο αντίπαλοι υψώνουν τους τόνους για το πόσο «πατριώτες» και «αντιτρομοκράτες» είναι, στοχεύοντας ειδικά τις ψήφους των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων.

Τέλος, εκπρόσωποι διαφόρων αστικών επιτελείων, ΜΚΟ κ.τ.λ. επαναφέρουν κατηγορίες για «πρωτοφανές επίπεδο οργανωμένης παραπληροφόρησης» από το κυβερνητικό στρατόπεδο, με «συντονισμένη επίθεση από πολλαπλές πηγές, με την κυβέρνηση να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό το προβληματικό φαινόμενο, όπως μαρτυρά η τακτική του Ερντογάν να αμαυρώσει την αντιπολίτευση μέσω διαφόρων διαύλων».

Τσαβούσογλου: Επαναφέρει «ζήτημα νησίδων και βραχονησίδων»

Για νέους γύρους σκληρών παζαριών ετοιμάζεται η τουρκική αστική τάξη, όπως ανέδειξε και η συνέντευξη που έδωσε ο νυν ΥΠΕΞ (προερχόμενος από το ΑΚΡ που ήδη με τους συμμάχους του διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή), Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγες μέρες πριν από τον β' γύρο των εκλογών.

«Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα είναι πολύ περίπλοκα», είπε, προσθέτοντας ότι «τα προβλήματά μας δεν έχουν λυθεί εδώ και χρόνια» και σημειώνοντας: «Προσωπικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σε μια ρεαλιστική προσέγγιση». Μίλησε για «περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας», «νησίδες και βραχονησίδες που δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν με τις συμφωνίες και που η Τουρκία ονομάζει δικές της και η Ελλάδα δικές της», ενώ επέκρινε την ελληνική πλευρά επειδή «απαιτούν (οι Ελληνες) 10 μίλια αντί για 6 μίλια...».

Πρόσθεσε δε ότι «την απαίτηση για 10 μίλια εναέριου χώρου πάνω από 6 μίλια χωρικά ύδατα, όλοι τη βρίσκουν λίγο αστεία, είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο, ας πούμε το πιο απλό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αν η άλλη πλευρά, η Ελλάδα, θα κάνει βήματα σε αυτά τα θέματα. Ο Μητσοτάκης έλεγε προεκλογικά "δεν θα διαπραγματευτούμε παρά μόνο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες". Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι μια φράση που ειπώθηκε για τις εκλογές, η ελληνική πλευρά το λέει και στις διερευνητικές επαφές. Η ελληνική πλευρά λέει ας συζητήσουμε μόνο ένα θέμα. Εμείς λέμε ότι όσο συνεχίζονται τα άλλα προβλήματα, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε ένταση». Δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί και στη «διαδικασία εξομάλυνσης» που η Αγκυρα έχει ξεκινήσει με την Αίγυπτο, σημειώνοντας μάλιστα ότι «ήδη βάλαμε τα θεμέλια με τη Συρία», αφού «υπάρχουν πάντα πολλά να κάνουμε στην εξωτερική πολιτική».

Ξανά για «δύο κράτη» ο Τατάρ

Στο μεταξύ, όξυνση παζαριών γενικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προμηνύει και το νέο κάλεσμα για συνομιλίες στη βάση μιας λύσης βασισμένης στη συνεργασία «μεταξύ των δύο κρατών που ζουν δίπλα δίπλα», που απηύθυνε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, στον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας σε παρουσίαση αγγλόφωνου βιβλίου που έγραψε με τον τίτλο «The Vision for Two States in Cyprus» (Το Οραμα για Δύο Κράτη στην Κύπρο), ο Τατάρ έκρινε σκόπιμο να τονίσει πως τα «δύο κυρίαρχα κράτη» στο νησί θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε τομείς όπως ο Τουρισμός, οι υδατικοί πόροι αλλά και η Ενέργεια, για την οποία μάλιστα δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει διάφορα σχέδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη υποδομών που θα συνδέουν το νησί με την Τουρκία. Οπως ανέφερε, υπάρχουν κάποια ενεργειακά έργα γύρω από το νησί, αλλά υπάρχουν προβλήματα για τη σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή αγορά μέσω Τουρκίας, γι' αυτό και - όπως συνέχισε - πρέπει να υπάρξει μια «διεθνής λύση» στην Κύπρο για να ξεπεραστούν και αυτά τα προβλήματα.