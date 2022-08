ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Επιδεινώνεται η ζωή των εργαζομένων

Ο Βρετανός απερχόμενος πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, φαίνεται πως θα αφήσει αρκετές «βαριές κληρονομιές» στον επόμενο ηγέτη των Συντηρητικών και πρωθυπουργό της χώρας, με πρώτη την όξυνση της ακρίβειας και την αλματώδη αύξηση του κόστους ζωής για τα λαϊκά στρώματα και τις επιπλοκές που προκαλεί το Brexit στις σχέσεις με την Ιρλανδία και άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί πως ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 13% το φθινόπωρο, βυθίζοντας τη Βρετανία στη μεγαλύτερη ύφεση μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Σκοτίας, Νίκολα Στέρτζον, ζήτησε χτες με επιστολή της συνάντηση μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων των 4 βρετανικών επαρχιών για να «συμφωνήσουν σε έκτακτα μέτρα προκειμένου να βοηθήσουν όσους χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης».

Πάντως, με δεδομένα αυτά αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η επιλογή Τζόνσον να κάνει γαμήλιο ταξίδι στη Σλοβενία, όπως και του υπουργού Οικονομικών, Ναντίμ Ζαχάουι, που είπε ότι «κατά συνθήκη, δεν εναπόκειται στον νυν πρωθυπουργό να κάνει μεγάλες δημοσιονομικές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της (ενδιάμεσης) περιόδου».

Την κατάσταση αυτή και τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι Εργατικοί προωθώντας τη γνωστή αυταπάτη ενός πιο «δίκαιου καπιταλισμού». Βουλευτές των Εργατικών έχουν ξεκινήσει εκστρατεία με συλλογή υπογραφών μέσω του διαδικτύου, με την επωνυμία «Ως εδώ» (Enough is Enough).