Η νέα εκδοχή του Κόπολα για το τέλος της τριλογίας του «Νονού»

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Νονός 3», ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επιλέγει να επεξεργαστεί εκ νέου το μοντάζ της ταινίας και να το νοηματοδοτήσει διαφορετικά αυτήν τη φορά.

Οπως δήλωσε ο ίδιος, επεξεργάστηκε ξανά την ταινία και αυτήν τη φορά τής έδωσε τον τίτλο που θα έπρεπε να έχει: «Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone». Ο όρος «coda» ανήκει στη μουσική ορολογία και σηματοδοτεί ένα είδος επιλόγου, μια σύνοψη. Αυτός είναι και ο σκοπός του σκηνοθέτη, να δώσει νέα ζωή στο τέλος της διάσημης τριλογίας.

Η νέα εκδοχή έχει διαφορετική αρχή και τέλος, όπως και επανατοποθέτηση κάποιων σκηνών σε διαφορετικά σημεία της ταινίας. Με αυτές τις αλλαγές και αποκατεστημένο υλικό και σε φιλμ αλλά και σε ήχο, ο Κόπολα θεωρεί ότι είναι ο πιο κατάλληλος επίλογος σε ό,τι αφορά τις ταινίες του, «Νονός 1» και «Νονός 2», καθώς διαφωτίζει περισσότερο τις δύο πρώτες ταινίες και βρίσκεται πιο κοντά στην αρχική αντίληψη που είχαν για τον «Νονό» τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο συγγραφέας Μάριο Πούζο. Η ταινία εστιάζει στην προσπάθεια του Μάικλ Κορλεόνε να αποτινάξει από πάνω του το εγκληματικό παρελθόν της οικογένειάς του, και φυσικά στις σχέσεις της Μαφίας με την Εκκλησία. Με την άδεια του κολοσσού της «Paramount», το μοντάζ κράτησε έξι μήνες, παράλληλα αποκαταστάθηκε η εικόνα σε υψηλή ανάλυση 4Κ, ενώ διορθώθηκαν ατέλειες ή ζημιές στο αρχικό φιλμ.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία δίνει το έναυσμα σε όσους δεν γνωρίζουν τη διάσημη τριλογία, αλλά και σε όσους είναι «οπαδοί», να «επανασυστηθούν» με τον «Νονό» και, φυσικά, δημιουργεί ενδιαφέρον για το πώς αλλάζει η σκηνοθετική αντίληψη ενός έργου με διαφορετική επεξεργασία στο μοντάζ. Αλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά για τον Κόπολα, αφού στην 40ή επέτειο της ταινίας «Αποκάλυψη τώρα» μας χάρισε μια καινούργια έκδοση.