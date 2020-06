ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Συζήτηση και σχέδιο για την άνοδο της δράσης απέναντι στην εντεινόμενη αντεργατική επίθεση

Η κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, τα αντεργατικά μέτρα και οι σχεδιασμοί που προωθεί η εργοδοσία για να στηρίξει την κερδοφορία της στο φόντο της νέας οικονομικής κρίσης, αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που εμπλουτίστηκε από την κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας, η σημαντική πείρα από την αγωνιστική δράση του ταξικού εργατικού κινήματος μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες και η προσπάθεια για παραπέρα ενίσχυση της οργάνωσης και της πάλης των εργαζομένων, απασχολούν τις

Τη βδομάδα που πέρασε, συνελεύσεις έκαναν το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής και το Συνδικάτο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), ενώ ακολουθούν οι συνελεύσεις του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας.

ΣΕΤΗΠ: Μάχη για περαιτέρω ισχυροποίηση με εφόδιο τη δράση σε πρωτόγνωρες συνθήκες

Το γεγονός ότι η εργοδοσία του κλάδου, με κριτήριο τη στήριξη και τη διασφάλιση των κερδών της, αξιοποίησε και αξιοποιεί όλη την γκάμα των νέων αντεργατικών μέτρων, αναδείχθηκε στη συνέλευση του Συνδικάτου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής.

Εισηγητικά, οεπισήμανε μεταξύ άλλων ότι όταν ξέσπασε η πανδημία, η εργοδοσία όχι μόνο δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις που προσπάθησαν να αποκρύψουν την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Μέτρα, πρόσθεσε, λήφθηκαν μόνο σε κρίσιμες υποδομές που απαιτούνταν για τη συνέχιση της παραγωγής και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, το κριτήριο για τη λήψη ή μη μέτρων είναι η διασφάλιση και η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ενώ η ανθρώπινη ζωή πάει περίπατο. Τα σχέδια των εργοδοτών στήριξαν και οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που έβγαζαν ανακοινώσεις καλώντας τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν στις οδηγίες της εργοδοσίας...

Οπως αναδείχθηκε και από τις τοποθετήσεις στη συνέλευση, οι εργοδότες αξιοποίησαν όλη τη βεντάλια των νέων αντεργατικών μέτρων: Αναστολές συμβάσεων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζονταν με την απαίτηση των εργοδοτών να συνεχίζουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, εκ περιτροπής εργασία, απολύσεις, αναγκαστικές άδειες και πάνω απ' όλα τηλεργασία. Στη διάρκεια της καραντίνας η τηλεργασία εφαρμόστηκε στο 80% των εργαζομένων στον κλάδο, ενώ και τώρα έχει μειωθεί ελάχιστα, φτάνοντας περίπου στο 70%. Κι όσοι εργαζόμενοι όμως επιστρέφουν στους χώρους δουλειάς, διαπιστώνουν ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο που να εξασφαλίζει την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει το σύνολο των εργαζομένων.

Μέσα στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων, κόντρα στις δυσκολίες και τις πρωτόγνωρες συνθήκες, το κλαδικό Συνδικάτο προχώρησε σε πλήθος παρεμβάσεων, μαζί με επιχειρησιακά σωματεία.

Για παράδειγμα, στην εταιρεία «Openbet» εργαζόμενοι αντέδρασαν στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας για απολύσεις, συγκρότησαν Σωματειακή Επιτροπή και την ανάγκασαν να αναδιπλωθεί.

Ακόμα, μέσα σε συνθήκες τηλεργασίας, έγινε στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις στην εταιρεία «BEAT», στην οποία, όπως είπε μέλος του σωματείου στην τοποθέτησή του, οι απολύσεις ανακοινώνονταν ξαφνικά μέσα από 15λεπτες τηλεσυναντήσεις και μετά από ακόμα 10 λεπτά ερχόταν ταξί με τα χαρτιά της απόλυσης και για την παραλαβή του εταιρικού εξοπλισμού...

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εισήγηση και στις τοποθετήσεις στις επιπτώσεις της τηλεργασίας που οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας, καταργεί τα όρια εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, ανοίγει δρόμο για περαιτέρω αντεργατικές διευθετήσεις, όπως τα σπαστά ωράρια, καθιστά τον εργαζόμενο διαθέσιμο στην εργοδοσία 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα κ.ά. Οπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζόμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν πολύ αυξημένους λογαριασμούς τηλεφώνων και ρεύματος λόγω της τηλεργασίας από το σπίτι.

«Για όλα αυτά», σημείωσε ο Αλ. Περράκης, «εναντιωνόμαστε στην τηλεργασία και απαιτούμε να καταργηθεί μαζί με τις υπόλοιπες αντεργατικές ΠΝΠ. Η αποδοχή της έστω και με κανόνες μόνο επιζήμια μπορεί να είναι για τους εργαζόμενους», επισήμανε, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υπερθεματίζει στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, ζητώντας να «ρυθμιστεί» το πλαίσιο εφαρμογής της.

Ξεχωρίζοντας το αίτημα για κατάργηση της τηλεργασίας, όπως και των άλλων - τάχα «προσωρινών» - αντεργατικών μέτρων, το κλαδικό Συνδικάτο έχει ήδη πραγματοποιήσει, στα τέλη Μάη, παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους για τη συνέχεια της δράσης, όπως επισημάνθηκε εισηγητικά, το ΣΕΤΗΠ πρέπει να βγει μπροστά, «μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, οφείλουμε να βρούμε όλους εκείνους τους τρόπους για να είμαστε σε άμεση επαφή με τα μέλη μας, με τους συναδέλφους μας, να έχουμε ζωντανές διαδικασίες, να μαζευόμαστε και να συζητάμε και να αποφασίζουμε από κοντά, κόντρα στην επιδίωξη της κυβέρνησης του κεφαλαίου, που θέλει να χτυπηθούν η συνδικαλιστική δράση, η οργάνωση των συνδικάτων, οι συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων, η σύστασή τους κ.λπ., και να αντικατασταθούν από τηλεσυνελεύσεις και τηλεψηφοφορίες. (...) Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι μια πρώτη απάντηση σε όλους αυτούς που αποφεύγουν τις συλλογικές μαζικές διαδικασίες στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως ο διάολος το λιβάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και σήμερα τα σωματεία του ΟΤΕ και η ΟΜΕ δεν έχουν συνεδριάσει με φυσική παρουσία, ενώ βγάζουν μόνο τηλεγραφικές ανακοινώσεις που μας καλούν να υποταχτούμε στα σχέδια της εργοδοσίας».

Στην κατεύθυνση αυτή, τονίστηκε η ανάγκη έντασης της μάχης για περαιτέρω ισχυροποίηση του ΣΕΤΗΠ με νέα μέλη, με νέες σωματειακές επιτροπές σε κάθε επιχείρηση του κλάδου.

Ακόμα αποφασίστηκε να οργανωθεί νέα κινητοποίηση έως το τέλος Ιούνη, να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφημερίδα με ανταποκρίσεις για τα προβλήματα των εργαζομένων, καθώς και να αναπτυχθεί η διεθνής δράση για το συντονισμό με άλλες αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις στο πλαίσιο της ΠΣΟ.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης επίσης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς της εργατικής τάξης σε όλο τον κόσμο, με μέλη του Συνδικάτου να κρατούν πικέτες που είχαν την υπογραφή της ΠΣΟ και το σύνθημα στα Αγγλικά «Stop to racist murders, struggle for workers lives and rights» («Σταματήστε τις ρατσιστικές δολοφονίες, πάλη για τις ζωές και τα δικαιώματα των εργατών»).

Σωματείο Χρηματοπιστωτικού: Απέναντι στην εργοδοσία που αξιοποιεί όλη την αντεργατική βεντάλια

Η ανάλογη κατάσταση που επικρατεί και στον κλάδο του Χρηματοπιστωτικού αποτυπώθηκε στη συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής.

Εισηγητικά η πρόεδρος του Σωματείου, Εφη Χαλιού, στάθηκε στο αντεργατικό μέτρο της τηλεργασίας, αλλά και σε μια σειρά άλλα που αξιοποιεί η εργοδοσία, όπως οι μετακινήσεις προσωπικού από τη μια επιχείρηση σε μια άλλη του ίδιου ομίλου χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων, η περαιτέρω μείωση των θέσεων εργασίας, η απληρωσιά, οι αποσχίσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις του Σωματείου που μέτρησαν αποτελέσματα, όπως το να ληφθούν μέτρα προστασίας, να δοθούν άδειες ειδικού σκοπού ή και να πληρωθούν, καθώς εργοδότες ισχυρίζονταν ότι δεν τις δικαιούνται οι εργαζόμενοι και όταν τις έδιναν δεν τις πλήρωναν κ.ά.

Πείρα μεταφέρθηκε από πολλούς χώρους δουλειάς. Για τη «Mellon» σημειώθηκε ότι εφάρμοσε όλα τα αντεργατικά μέτρα: Αναστολή συμβάσεων στους περισσότερους εργαζόμενους, τηλεργασία σε ένα μεγάλο αριθμό - ενώ τώρα η εργοδοσία προσπαθεί να πείσει εργαζόμενους να δεχτούν να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι - εκ περιτροπής εργασία σε πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στο πλαίσιο του προγράμματος «Συν-Εργασία». Την ίδια ώρα και παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του επιχειρησιακού σωματείου, η εργοδοσία αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για το αν θα γίνουν απολύσεις, λέγοντας ωστόσο ότι αυτό θα εξαρτηθεί «όπως πάντα από τα νούμερα και τα αποτελέσματα». Ακόμα δεν εφαρμόζει όρους της Συλλογικής Σύμβασης. Από τη μεριά του, το επιχειρησιακό σωματείο έχει κάνει ήδη δύο τηλεσυνελεύσεις και τώρα συνεχίζει με συγκεντρώσεις στον χώρο δουλειάς, ενώ αξιοποιεί κάθε μέσο για να έρθει σε επαφή με όλους τους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενιαίας αγωνιστικής στάσης.

Πολύ μεγάλο είναι το ποσοστό τηλεργασίας και στη «First Data», φτάνοντας το 70%. Τώρα η εργοδοσία προσπαθεί να πείσει εργαζόμενους που δουλεύουν από το σπίτι να δουλεύουν σπαστό ωράριο, τις μέρες που αυτή θα τους λέει. Για να τους δελεάσει, τους υπόσχεται ότι τις μέρες που θα εφαρμόζεται σπαστό ωράριο θα παίρνουν 40% αύξηση στο μεροκάματο. Μια μεθόδευση που μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι ψεύδονταν όταν στο αίτημα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς απαντούσε ότι δεν είχε χρήματα, που όμως τα βρίσκει όταν είναι να περάσει μέτρα σε βάρος των εργαζομένων για να αυξήσει τα κέρδη της.

Το ζήτημα της τηλεργασίας μπαίνει και στις τράπεζες ιδιαίτερα στις κεντροποιημένες υπηρεσίες.

Ακόμα, από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκαν η απουσία ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας, ενώ καταγγέλθηκε η απόκρυψη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε υπηρεσίες τράπεζας.

Μπροστά σε όλα αυτά υπογραμμίστηκε ότι το σωματείο πρέπει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες και μέσα στο καλοκαίρι, ενώ επίσης αποφασίστηκε να στηρίξει κινητοποιήσεις άλλων κλάδων, όπως των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των υγειονομικών.