ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Εντείνουμε την αλληλεγγύη και τον αγώνα ενάντια στους ενόχους που ξεριζώνουν τους λαούς

«Η σημερινή (σ.σ. χτεσινή) ανάσα χαράς στα μικρά προσφυγόπουλα μας δημιουργεί την ανάγκη να συνεχίσουμε την έκφραση αλληλεγγύης με περισσότερες μορφές έμπρακτης αλληλεγγύης», σημειώνει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του για τις χτεσινές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που οργανώθηκαν μετά από δικό του κάλεσμα.

Το ΠΑΜΕ επισημαίνει πως συνεχίζει σταθερά «τον αγώνα και τις προσπάθειες να δυναμώσει το μέτωπο Ελλήνων, προσφύγων και μεταναστών για αντιπαράθεση με τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα της εργατικής τάξης. Τον αγώνα κατά της πολιτικής της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, που ξεριζώνει τους λαούς και ληστεύει τον πλούτο τους. Της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης και της χθεσινής, που συμμετέχει στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και έχει γεμίσει τη χώρα με αμερικάνικες βάσεις παντού».

Διεθνής ανταπόκριση στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα σε συνδικάτα της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για την οργάνωση συντονισμένων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.

Σε αυτό προτείνει:

-- Διοργάνωση Διεθνούς Βδομάδας Αλληλεγγύης των Συνδικάτων σε Πρόσφυγες και Μετανάστες στις 18 - 24 Δεκέμβρη, με επισκέψεις των συνδικάτων σε χώρους προσφύγων - μεταναστών, προσφορά υλικής βοήθειας, τροφίμων, φαρμάκων κ.λπ. στους μετανάστες, δώρα στα μικρά παιδιά κ.ά.

-- Αγωνιστικές δράσεις σε κάθε χώρα στις 21 Γενάρη, ως κορύφωση μιας πλατιάς καμπάνιας ενημέρωσης - συζήτησης με τους εργαζόμενους με το κοινό κάλεσμα των συνδικάτων.

Στο κάλεσμα έχουν ήδη ανταποκριθεί μια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες στις χώρες τους.

Συγκεκριμένα, το κάλεσμα έχουν συνυπογράψει οι εξής οργανώσεις: Brick Layers Branch club of North Jutland (Δανία), USB (Ιταλία), OS CMS (Τσεχία), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (Κύπρος), SLOGA (Σερβία), KONUT-IS (Τουρκία), SOSYAL-IS (Τουρκία), NAKLIYAT-IS (Τουρκία), SEKO Klubb 111 (Σουηδία), Federation of Workers' Councils and Unions in Iraq (Ιράκ), Palestine Workers Union Coalition (Παλαιστίνη), GFTU (Συρία).