ΒΡΕΤΑΝΙΑ - BREXIT

Ο Τραμπ ψηφίζει... Τζόνσον

ΛΟΝΔΙΝΟ.--

Νέα παρέμβαση ενόψει των βρετανικών εκλογών της 12ης Δεκέμβρη έκανε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κάλεσε τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον αρχηγό του Κόμματος Brexit Νάιτζελ Φάρατζ «να ενώσουν τις δυνάμεις τους» για να διασφαλίσουν μια «ευρεία εμπορική συμφωνία» μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον μετά το Brexit.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους δύο πολιτικούς «φίλους» του, με τη διευκρίνιση ότι ο Τζόνσον «είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτήν την εποχή».

Νωρίτερα ο Φάρατζ δήλωσε ότι στις εκλογές της 12ης Δεκέμβρη δεν θα είναι ο ίδιος προσωπικά υποψήφιος, γιατί θέλει να επικεντρωθεί σε μια εκστρατεία ενάντια στην «καταστροφική» συμφωνία διαζυγίου που πέτυχε ο Τζόνσον με την ΕΕ. Ηδη διάφοροι αναλυτές στη Βρετανία μιλάνε για Βrino (Brexit In Name Only - Brexit μόνο στα λόγια), αφού με τη «συμφωνία Τζόνσον» η Βρετανία θα μείνει για ένα διάστημα στην τελωνειακή ένωση και θα πληρώνει και τη συνδρομή της στην ΕΕ.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, η Βουλή των Κοινοτήτων ξεκίνησε χτες βράδυ τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του σώματος μετά την αποχώρηση του προηγούμενου Τζον Μπέρκοου στις 31 Οκτώβρη. Νέος πρόεδρος εξελέγη ο 62χρονος βουλευτής των Εργατικών Σερ Λίντσεϊ Χόιλ, με 325 ψήφους, έναντι 231 που πήρε ο 57χρονος - επίσης Εργατικός - Κρις Μπράιαντ.