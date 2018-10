ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ταξιδεύει... στην Αθήνα από 11 έως 17 Οκτώβρη

Στις 22 Σεπτέμβρη ολοκληρώθηκε το 41ο Φεστιβάλ Δράμας, το σημαντικότερο φεστιβάλ της χώρας για την ταινία μικρού μήκους. 66 ταινίες διαγωνίστηκαν στο εθνικό τμήμα του Φεστιβάλ και 62 ταινίες από 49 χώρες στο διεθνές τμήμα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 195 ταινίες από 52 χώρες σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ (4ο Βαλκανικό Πανόραμα, SHORT MATTERS! 2017, EUandΜΕ).

Στα θετικά του Φεστιβάλ είναι, και παρά τις αντίθετες κραυγές, η παρουσίαση μεγάλου μέρους της ετήσιας εθνικής παραγωγής των δημιουργών και όλες οι τάσεις της. Και όχι μια μονόπλευρη αισθητική, όπως φιλοδοξούν άλλα όμορα και ανταγωνιστικά φεστιβάλ, που εκθειάζουν την υποκειμενική δεξιοτεχνία επιχειρώντας να μετατρέψουν τις ταινίες σε αισθητικές διαφημίσεις ή να τις εκτρέψουν σε ανώδυνο περιεχόμενο. Βασικό στοιχείο της ταινίας μικρού μήκους είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη του κινηματογράφου και του πολιτισμού συνολικότερα. Το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας - όποιο και αν θα είναι αυτό - θα περάσει μέσα από την μικρού μήκους, καθώς γεμίζει πτυχές της κινηματογραφίας που δεν καλύπτει η ταινία μεγάλου μήκους. Ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει όπλο μάχης και διαπαιδαγώγησης για όλες τις εκφάνσεις της πραγματικότητας και την προτροπή για αλλαγή της. Μαζί με άλλες τέχνες μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας.

Και φέτος παρέλασαν από τα πάνελ των τελετών έναρξης και λήξης δημόσιοι φορείς, υπουργοί, βουλευτές και δημοτικοί άρχοντες... Ανάμεσα σε άλλα ανακοινώθηκε η δημιουργία τμήματος κινηματογραφικών σπουδών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αφού ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της Καπναποθήκης, όπου θα στεγάσει τα γραφεία του Φεστιβάλ και τις προβολές των ταινιών. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Λ. Κρέτσος, που ήταν παρών στην τελετή έναρξης του 41ου Φεστιβάλ, εκθείασε τη φορολογική έκπτωση της τάξης του 30%, για τους παραγωγούς (προφανώς με τους όρους και τις ανάγκες του... κεφαλαίου) που ετοιμάζει η κυβέρνηση μέσω του ΕΚΟΜΕ. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Βασίλης Κωστόπουλος, ανακοίνωσε την κινηματογραφική πολιτική της κρατικής τηλεόρασης για το 2018 και το 2019, υπονοώντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η αυτόνομη χρηματοδότηση της ταινίας μικρού μήκους μέσω του Μικροφίλμ θα σταματούσε συγχωνεύοντάς την με την μεσαίου μήκους. Μετά από αντίδραση των δημιουργών, ο Β. Κωστόπουλος αναγκάστηκε να πάρει πίσω την απόφαση αυτή, δηλώνοντας από το βήμα της τελετής λήξης του Φεστιβάλ ότι το Μικροφίλμ δεν θα καταργηθεί.

Η ζωή όμως επιμένει

Παρ' όλα αυτά, οι προβληματισμοί των μικρομηκάδων μένουν σθεναροί. Στοιχείο του φετινού Φεστιβάλ ήταν το ανεβασμένο επίπεδο κινηματογράφησης, που είχε κυρίαρχο περιεχόμενο την ίδια την κοινωνία. Θεματικές των ταινιών... Τα σόσιαλ μίντια και την επιρροή που ασκούν στις ανθρώπινες σχέσεις, η ανεργία, η απλήρωτη εργασία, η μετανάστευση, η μοναξιά, τα προβλήματα των γυναικών, με κοινό χαρακτηριστικό τη βία που είναι διάχυτη σε όλες τις πλευρές του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος.

Τρανό παράδειγμα, μια από τις δικαιότερες βραβεύσεις των τελευταίων χρόνων, η «Αβανος» του Παναγιώτη Χαραμή, που έλαβε τον Χρυσό Διόνυσο. Ενα δείγμα σύγχρονου κριτικού ρεαλισμού... Η άρτια κινηματογράφησή της και οι εξαιρετικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της συνέθεσαν ένα γουέστερν, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ο σκηνοθέτης την ταινία, εστιάζοντας στους χαρακτήρες που ζουν στην επαρχία που ασφυκτιά και εν τέλει στραγγαλίζει τους ανθρώπους της... (Επίσης βραβεύτηκε με διάκριση Φωτογραφίας στον Κλαούντιο Μπολιβάρ, Διάκριση Σεναρίου για τον Παναγιώτη Χαραμή, Ανδρικής Ερμηνείας για τον Κίμωνα Κουρή, Σκηνικών για την Χρύσα Σερδάρη).

Οι υπόλοιπες βραβεύσεις

Αργυρός Διόνυσος: «Εκτορας Μαλό - Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου

Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη ταινία της κατηγορίας «Ελληνες του Κόσμου»: «Calling» της Αρτεμις Αναστασιάδου

Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης»: «Νάρκη» του Δημήτρη Τσαλαπάτη

Βραβείο «Τώνια Μαρκετάκη» για την καλύτερη γυναίκα σκηνοθέτη: «En Partie» της Αναστασίας Μελία Ελευθερίου (Την ξεχωρίσαμε για ποίηση των εικόνων, αφού δεν έχει διάλογους, για το συγκινητικά μοναχικό ταξίδι μιας γυναικάς τεχνίτριας ξύλινων βαρκών, επάγγελμα που χάνεται, σε μια έρημη πόλη της Βρετάνης).

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας: «Πολυέλαιος» του Αντώνη Γλαρού. (Με ανατρεπτικό και αυθεντικό χιούμορ και ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά, μια μαύρη κωμωδία, που αφηγείται τη μέρα της κηδείας ενός αξιωματικού του στρατού, σε μια ταινία όπου τίποτα δεν απαγορεύεται...).

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «La Ultima Hija» της Εύης Καραμπάτσου. (Ενα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ γυρισμένο στη Χιλή που αφηγείται η ίδια η Bernarda, μια «μάνα» που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να δίνει στα νεκρά παιδιά που βρίσκονται στις χωματερές αυτό που δικαιούνται: Ενα όνομα και μια ταφή).

Βραβείο Κλιματικής Αλλαγής: «Τέταρτος Τοίχος» του Δημήτρη Γκότση. (Ενα οδοιπορικό, ξεκινώντας από την Ελλάδα, περιπλανάται σε διαφορές πόλεις του κόσμου όπου η εργατική τάξη, εκείνη που παράγει τα πάντα, είναι εκείνη που πεθαίνει στις μολυσμένες πόλεις και στους πολέμους).

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: «Μόλλυ 6 με 8» της Σοφίας Κόκκαλη (Ανάμεσα στα άλλα, βρήκαμε πολύ καλή την απόδοση μιας ιστορίας από το μυθιστόρημα του Νίκου Νικολαΐδη «Μια στεκιά στο μάτι του Μοντεζούμα», αλλά και την πιστή αποτύπωση της εποχής).

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ: Μυρσίνη Αριστείδου, «Αρια» της Μυρσίνης Αριστείδου (Μια ταινία που ξεκινάει σαν μια απλή ιστορία μιας οργισμένης έφηβου και κλιμακώνεται σαν ένα Νταρντενικό «θρίλερ».)

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής: Βασίλης Ζλατάνος, «Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη. (Η τρυφερότητα που αφήνει η σχέση παππού - εγγονού ιδωμένη από τα μάτια ενός παιδιού).

Τιμητική Διάκριση Ηχου: Αντριάνο Μαντόβα, «Ave Eva» της Ολίβια Τβαρντόσκα

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ηχου: Γουίλιαμ Μίλερ, «The Sound» του Αντονι Πέτρου

Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών: Μάρλι Αλιφέρη, «Βουρβουρού» της Καρίνας Λογοθέτη.

Εύφημος Μνεία: Νιόβη Χαραλάμπους, ερμηνεία στο «Quidnunc» του Χάρη Αγιώτη

Εύφημος Μνεία: Κρις Σκοτ, ερμηνεία στο «Beyond Good & Evil or (The Exuberantly Painful Process of Teething)» του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου

Εύφημος Μνεία: Για την προσέγγιση ταινίας είδους, «Ολα για Ολα» του Μαρίνου Σκλαβουνάκη

Ειδικό Βραβείο: «Η Σιγή των Ψαριών όταν Πεθαίνουν» του Βασίλη Κεκάτου

Επίσης ξεχωρίσαμε...

«Βασιλεία» της Αναστασίας Κρατίδη. Μια γυναίκα που βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες απλήρωτους λογαριασμούς, μια έξωση, και προσπαθεί να επιβιώσει έχοντας ήδη μια δουλειά. Μια γυναίκα κλεισμένη στα τείχη που έχουν χτίσει η κοινωνική πραγματικότητα και η απομόνωσή της από την εξαθλίωση που υφίσταται.

«Newstria» του Κώστα Σταματόπουλου. Μια κινηματογραφική αλληγορία που παρότι «εποχής», σχολιάζει το σήμερα. Δεν δίνει έτοιμες λύσεις, αντίθετα παρακινεί τον θεατή! Ενα καράβι τραβάει προς έναν τόπο άγνωστο μεν, με όνομα δε: «Newstria». Το καράβι λέγεται «Χίμαιρα»! Το πλήρωμα όμως αγνοεί τα σημάδια...

«Tropical dreams» της Βαγγελιώς Σουμέλη. Μια οικονομική μετανάστρια παρουσιάζει αλλιώς την πραγματικότητα που βιώνει στην οικογένειά της, αποκρύπτοντάς τους την αλήθεια.

«Let's Talk about Love» του Αλέξη Κουάντα. Μια ερωτική ιστορία μεταξύ δύο καρκινοπαθών, οι οποίοι γνωρίζονται στις χημειοθεραπείες. Μια ευαίσθητη φιλμική αποτύπωση της μάχης ανάμεσα στο θάνατο και την αγάπη.

«Αγγελος Νομάς» του Σήφη Στάμου. Ο Αγγελος Νομάς, ο ήρωας του φιλμ, δεν είναι άνεργος, αλλά απλήρωτος εργαζόμενος και προσωρινά άστεγος. Αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση μόνος του, επιλέγοντας μια ατομική λύση. Αρνείται να αποκαλύψει το πρόβλημά του στο περιβάλλον του. Ταινία όπου η εργασιακή ασυδοσία σκιαγραφείται ευρηματικά με ένα εξαιρετικό χιουμοριστικό σεναριακό εύρημα.

«37 μέρες» της Νικολέτας Λεούση. Η ταινία περιγράφει την αγωνία των ανασφάλιστων γυναικών και την απόλυση που βρίσκεται προ των πυλών αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Η πρωταγωνίστρια κάνει απεργία γεννάς, ώστε να μη χάσει τα δεδουλευμένα της. Μοναδική χιουμοριστική ματιά σε ένα καυτό κοινωνικό ζήτημα.

Π. Σ.