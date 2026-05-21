Φεστιβάλ και επανεκδόσεις...

Η Ομηρία / Dead Man's Wire / Γκας Βαν Σαντ / 2025 / 105 λεπτά

Κινηματογραφική εβδομάδα με μια μέτρια διανομή, την οποία για άλλη μια φορά σώζουν τα φεστιβάλ και η μοναδική επανέκδοση. Τούτη την εβδομάδα παρακολουθούμε το εκπληκτικό κλασικό φιλμ νουάρΣτην υπόθεση, ο ναυτικός Μάικλ Ο'Χάρα συμμετέχει σε μια παράξενη κρουαζιέρα με γιοτ και καταλήγει μπλεγμένος σε ένα περίπλοκο σχέδιο δολοφονίας, γοητευμένος από την πανέμορφη κυρία Μπάνιστερ...

Το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο 44χρονος Tony Kiritsis μπαίνει στο γραφείο του M.L. Hall, προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του Richard, με ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα από τη σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, έτοιμο να πυροδοτηθεί. Ο Tony απαιτεί 5 εκατομμύρια δολάρια, καμία δίωξη και μια προσωπική συγγνώμη από την οικογένεια Hall, υποστηρίζοντας ότι τον εξαπάτησαν και του στέρησαν όσα του «χρωστούσαν». Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, με τα ΜΜΕ να συμβάλλουν σε αυτό.

Η πιο ολοκληρωμένη ταινία της εβδομάδας στηρίζεται σε αληθινή ιστορία. Μορφολογικά είναι καλογυρισμένη και αποτυπώνει εξαιρετικά την εποχή. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα με αυτοδικία. Πώς έβλεπε όμως την αυτοδικία η αμερικανική κοινωνία του '70; Αλλαξε κάτι αυτά τα 50 χρόνια με τα κοράκια των funds και τα «κόκκινα» δάνεια στις ΗΠΑ και αλλού; Τι ρόλο έπαιξαν και παίζουν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης όταν πέφτουν πάνω στην «είδηση» σαν τις ύαινες, καλύπτοντας ζωντανά το γεγονός; Ο Κυρίτσης είναι το «θύμα», ο «θύτης» ή μήπως και τα δύο ταυτόχρονα; Η στάση του Κυρίτση κατά την έκβαση του εγκλήματος μήπως είναι πιο ανθρώπινη από εκείνης του προέδρου της «Meridian Mortgage Company», που μπροστά στη συνέχιση της μπίζνας δεν υπολογίζει ούτε τη ζωή του παιδιού του; Αυτό το αναθεματισμένο αμερικάνικο όνειρο ούτε μετά από τέτοιες υποθέσεις αποκαθηλώνεται; Δεν θα πούμε περισσότερα. Η ταινία αφήνει ανοιχτά αρκετά ερωτήματα. Τόσο ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ στον πρωταγωνιστικό όσο και ο Αλ Πατσίνο σε έναν ρόλο μερικών λεπτών είναι εκπληκτικοί.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu / Τζον Φαβρό / 2026 / 132 λεπτά

Μπορεί η Αυτοκρατορία να έχει καταρρεύσει, όμως οι πολέμαρχοί της παραμένουν διασκορπισμένοι σε όλο τον γαλαξία. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία παλεύει να προστατεύσει όσα κερδήθηκαν με την Επανάσταση και επιστρατεύει τον θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων Ντιν Τζάριν και τον νεαρό μαθητευόμενό του, Γκρόγκου.

Για τους φαν της σειράς έχει ίσως ένα ενδιαφέρον. Για τους υπόλοιπους είναι σαν να βλέπουν «Star wars» για μωρά! Ομορφο οπτικά αλλά άνευρο σκηνοθετικά, αργό και με αναμενόμενη υπόθεση. Η απεργία των ηθοποιών και σεναριογράφων που συντάραξε τον κόσμο το 2023, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν κάποιες παραγωγές, ανάμεσά τους και το προσοδοφόρο franchise... Μπήκε λοιπόν προτεραιότητα να γυριστεί μια ταινία πριν συνεχιστεί το σίριαλ όπως διαβάζουμε. Ανεργες να μείνουν οι «Lucasfilm» και η «Walt Disney Studios Motion Pictures»; Τραβάνε τις ταινίες από τα μαλλιά, τι να κάνουν κι αυτοί!

Η Εμπιστη / Confidente / Γκιγιόμ Τζιοβανέτι - Τσαγλά Ζεντζιρτζί / 2025 / 76 λεπτά

Αγκυρα, 1999. Μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει έναν νεαρό πελάτη της, παγιδευμένο από τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της.

Οι σκηνοθέτες αφηγηματικά δεν ήξεραν τι είδους ταινία ήθελαν να κάνουν, δεν ήξεραν σε ποιον να στοχεύσουν, γι' αυτό και η ταινία δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο είδος προσπαθώντας να τα πιάσει όλα. Η αφήγηση χρησιμοποιεί το έξυπνο τρικ της ροζ γραμμής, για να υπογραμμίσει ότι «η πατριαρχία καλά κρατεί» κι ότι όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, έχουν τις «αδυναμίες» τους, όμως μέσα σε αυτό μπερδεύονται μυστικές επιχειρήσεις, σεισμοί και κρατική ετοιμότητα κ.λπ. Η πρωταγωνίστρια ας πούμε ότι εκβιάζει και εκβιάζεται, για να φτάσουμε στο τέλος σε ένα χάπι εντ που όλοι είναι ευχαριστημένοι... Μήπως όμως χρησιμοποίησαν ο ένας τον άλλον για να πετύχουν τους σκοπούς τους; Εάν συνέβη αυτό, μήπως δικαιώνεται με έναν τρόπο η σαπίλα; Η πρωταγωνίστρια Σααντέτ Ακσόι είναι εκπληκτική, αλλά τι να το κάνεις...

Τελειωμένος / Wasteman / Καλ ΜακΜάου / 2025 / 90 λεπτά

Ο Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο.

Η ταινία περιγράφει τις απάνθρωπες και απίστευτα βίαιες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Συνθήκες που όχι μόνο δεν επιτρέπουν στους κρατούμενους να «αναμορφωθούν» όπως ίσως να περίμενε κανείς, αλλά με κάθε τρόπο τους κάνουν χειρότερους απ' ό,τι μπήκαν. Συμμορίες, ναρκωτικά και παράνομο εμπόριο απλώς κεκλεισμένων των θυρών. Η ταινία θέτει το ζήτημα κατά πόσο μπορεί κανείς να μείνει αλώβητος όταν είναι μέλος μιας κοινωνίας που δημιουργεί βία, ταξικές αντιθέσεις κ.λπ. Το ζήτημα του εάν μπορείς να μείνεις ουδέτερος ακόμα και σε έναν πόλεμο που θεωρείς ότι δεν σε αφορά. Δεν υπάρχει πόλεμος που δεν σε αφορά και πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Εκεί καταλήγουμε. Πολύ καλή ρεαλιστική πρώτη προσπάθεια ενός σκηνοθέτη που αψηφά όμως κάποιες συμβάσεις στο σενάριο, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους κρατούμενους ξεχνώντας τους κρατούντες και την ευθύνη της αστικής δικαιοσύνης για τα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Προσεχώς

Η Πανελλήνια Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ), γιορτάζοντας τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της να ψηφίσουν και να αναδείξουν τις δέκα καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, όπως και τις αντίστοιχες διεθνείς παραγωγές, συμβολικά μετά το 1976, έτος ίδρυσής της. Με δεδομένο ότι στην ψηφοφορία πρώτευσε ο «Θίασος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, την Κυριακή 24 Μάη, στις 12 το μεσημέρι, στον κινηματογράφο «ΑΣΤΥ» θα απονείμει τιμητική πλακέτα στη νικήτρια ταινία, την οποία θα παραλάβει η Φοίβη Οικονομοπούλου, παραγωγός και χήρα του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου και θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Θίασος» με δωρεάν είσοδο. Συγχρόνως, θα ανακοινωθούν οι υπόλοιπες ταινίες της πρωτεύσασας δεκάδας, καθώς και η αντίστοιχη λίστα με τις επιλογές των ξένων ταινιών.

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA γιορτάζει φέτος 10 χρόνια. Το 10ο επετειακό FeCHA θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21 και 28 Μάη στους θερινούς κινηματογράφους «Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas», «Αελλώ Cinemax», ενώ προβολές θα φιλοξενήσει και η Ελληνοαμερικανική Ενωση, αλλά και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας σε μια ειδική μεταφεστιβαλική εκδήλωση στις 29 Μαΐου. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα, μεταξύ 29-31 Μαΐου, κάποια από τα αφιερώματα του φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://fecha.gr/

Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ «ΑΓΩΝ» επιστρέφει από τις 25 έως τις 30 Μαΐου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με 62 ταινίες από 27 χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Με κύριο άξονα το ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε ταινίες ιστορικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές, καθώς και έργα κινουμένου σχεδίου και υβριδικές μορφές, ανεξαρτήτως διάρκειας, που έχουν ολοκληρωθεί από το 2022 και μετά. Και φέτος, το Φεστιβάλ «ΑΓΩΝ» συμπεριλαμβάνει μαθητικές ταινίες του Νεανικού Πλάνου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Η τελετή θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 31 Μάη στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια - Μαρία Κάλλας, με μια ξεχωριστή συναυλία - αφιέρωμα από το μουσικό σύνολο «Λιποτάκτες», που συγκροτήθηκε από την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τίτλο «Οι στίχοι αυτοί μπορεί και να 'ναι οι τελευταίοι», αφιερωμένο στους Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Λάγιο. Θα τραγουδήσουν ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Υακίνθη Λάγιου και ο Αγγελος Θεοδωράκης. Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του «ΑΓΩΝΑ»: https://www.agonfestival.com/

Π. Α.