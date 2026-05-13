SUPER LEAGUE

Στο επίκεντρο η κόντρα για τη 2η θέση

Με την ΑΕΚ να έχει κατακτήσει τον τίτλο, το ενδιαφέρον ενόψει της σημερινής 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Super League εστιάζεται στην κόντρα για τη 2η θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Γι' αυτήν ερίζουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν το προβάδισμα, καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Στη σημερινή εμβόλιμη προτελευταία αγωνιστική της διαδικασίας το ενδιαφέρον μοιράζεται στα δύο ντέρμπι, αυτό των «Δικεφάλων» στην Τουμπα, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την πρωταθλήτρια πλέον ΑΕΚ, και των «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Σήμερα επίσης συνεχίζονται τα πλέι οφ 5-8, με τη διαδικασία να μην έχει πρακτικό αντίκρισμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πλέι οφ 1-4 (19.30): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2), ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Novasports Prime).

Πλέι οφ 5-8 (17.00): Βόλος - Αρης (Cosmote Sport 2), Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Novasports 2).

Πλέι άουτ: Βήμα παραμονής για τον Αστέρα

Σημαντικό βήμα παραμονής στη Super League έκανε ο Αστέρας Τρίπολης με την εντός έδρας νίκη του με 1-0 επί του Πανσερραϊκού (Μακέντα 59') για την 8η αγωνιστική των πλέι άουτ. Σε άλλα ματς είχαμε: Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1 (Γκαρσία 90'+5 - Τούμτα 58'), Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3 (Μανσούρ 35', Μπάκου 58', 64').