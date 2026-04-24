ΔΑΣ ΥΠΠΟ

Καταγγέλλει την απαράδεκτη εκμίσθωση βασικών υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ητην απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και τη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού με την οποία προωθείται η εκμίσθωση βασικών υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων - συγκεκριμένα των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) και των χώρων φύλαξης (ιματιοθήκες - lockers) - σε ιδιωτική εταιρεία, στους εμβληματικούς χώρους της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη διακήρυξη η πρόσβαση στις τουαλέτες θα επιβαρύνει τους επισκέπτες με 1 ευρώ, ενώ η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων θα κοστίζει 2 ευρώ ανά άτομο. Οπως σημειώνει, «πρόκειται για μια προκλητική εμπορευματοποίηση στοιχειωδών αναγκών, που μετατρέπει ακόμη και βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού σε πεδίο κερδοφορίας. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί συνέχεια της συνολικότερης αντιλαϊκής πολιτικής του ΥΠΠΟ και του ΟΔΑΠ, που αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά με όρους "κόστους - οφέλους"».

Προσθέτει ότι «στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, η ανάθεση της διαχείρισης και του ελέγχου τους σε ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΔΑΠ. Ιδιαίτερα προκλητικό είναι το γεγονός ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται έργα στους αρχαιολογικούς χώρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βασικές υποδομές παραμένουν ανενεργές ή ανεπαρκείς. Ενδεικτικά, στον χώρο της Ακρόπολης, οι τουαλέτες στο παλαιό Μουσείο παραμένουν κλειστές εδώ και τρία χρόνια, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία σε επισκέπτες και εργαζόμενους.

Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά έργα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες, οι υποδομές δεν έχουν αποδοθεί στο κοινό γιατί έπρεπε πρώτα να εκχωρηθούν στους ιδιώτες! Την ίδια στιγμή, δεν διασφαλίζονται ούτε καν οι αναγκαίες υποδομές υγιεινής για το προσωπικό που εργάζεται στους αρχαιολογικούς χώρους, είτε στη φύλαξη είτε στην αποκατάσταση και διαχείριση των μνημείων».

Η ΔΑΣ επισημαίνει πως «η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ξεκάθαρα πως για την ηγεσία του ΥΠΠΟ προτεραιότητα αποτελεί η κερδοφορία των ιδιωτών και όχι η ποιοτική και δωρεάν παροχή βασικών υπηρεσιών σε επισκέπτες και σε εργαζόμενους. Παράλληλα η υποστελέχωση παραμένει έντονη, με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εντατικοποίηση της εργασίας και περαιτέρω την επιβάρυνση των επισκεπτών. Οι επιλογές αυτές κυβέρνησης και ηγεσίας του ΥΠΠΟ καθιστούν απαγορευτική την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών στην πολιτιστική κληρονομιά».

Η ΔΑΣ απαιτεί την άμεση απόσυρση της διακήρυξης. Την πλήρη λειτουργία και αναβάθμιση όλων των υποδομών. Την εξασφάλιση επαρκών και δωρεάν βασικών υπηρεσιών για το κοινό και το προσωπικό. Την ενίσχυση των αρχαιολογικών χώρων με μόνιμο προσωπικό. Τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς.