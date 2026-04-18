Ο Τίμος Περλέγκας γεννιέται το 1938 στην Πάτρα, σε μια πολυμελή οικογένεια, το έβδομο και τελευταίο παιδί. Μεγαλώνει μέσα σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Η οικονομική κατάρρευση της οικογένειας και ο πρόωρος θάνατος του πατέρα του του βάζουν δύσκολα στο ξεκίνημα της ζωής του. Τα καλοκαίρια δουλεύει σε κεραμοποιείο και αργότερα ως εργάτης σε εργοστάσια, εμπειρίες που τον σφραγίζουν. Κάποια στιγμή ο νεαρός Τίμος κινδυνεύει από οξεία πνευμονία. Τον σώζει ένας κομμουνιστής γιατρός, ο οποίος τον μυεί στη λογοτεχνία αλλά και στις αριστερές ιδέες. Το 1961 μπαίνει στη Δραματική Σχολή. Δάσκαλοί του, μορφές - σύμβολα όπως ο Μάνος Κατράκης και ο Τίτος Βανδής, δεν του μεταδίδουν μόνο τεχνική, του μεταδίδουν και ήθος. Η συμμετοχή του στην ταινία «Το ποτάμι» του Νίκου Κούνδουρου, ένα έργο με έντονο πολιτικό συμβολισμό, δείχνει ήδη τη συνειδητή του κατεύθυνση. Ο ίδιος θεωρούσε ότι «ο ηθοποιός δεν είναι διακοσμητικός. Είναι φορέας ιδεών». Μια φράση που συμπυκνώνει την αντίληψή του. Η προσωπικότητά του όμως αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος αν φωτιστεί η συνδικαλιστική και πολιτική του δράση, εκεί δηλαδή που ο ηθοποιός μετατρέπεται σε ενεργό αγωνιστή και όχι απλώς σε έναν «ευαίσθητο παρατηρητή» της εποχής του. Μετά τη μεταπολίτευση εκλέγεται γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, αργότερα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Αμαρουσίου. Είναι από εκείνους που πίστεψαν ότι το Σωματείο, το ΣΕΗ, δεν είναι μια «λέσχη», αλλά ένα εργαλείο πάλης. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες του, σε συνελεύσεις και κινητοποιήσεις, υπερασπιζόμενος τα εργασιακά δικαιώματα των ηθοποιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανασφάλεια και η εκμετάλλευση στον χώρο είναι έντονες. Αντιλαμβάνεται το θέατρο ως χώρο εργασίας, όχι ως «προνόμιο». Για εκείνον, το θέατρο ήταν εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης. Γι' αυτό και αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, για αξιοπρεπείς αμοιβές και για προστασία των νέων ηθοποιών. Σε μία από τις χαρακτηριστικές του τοποθετήσεις επισημαίνει: «Ο ηθοποιός δεν είναι ούτε "ψώνιο", ούτε διακοσμητικό στοιχείο. Είναι εργαζόμενος, και μάλιστα από τους πιο εκτεθειμένους». Και αλλού, με σαφή ταξική ματιά: «Οταν ο καλλιτέχνης δεν παλεύει για το ψωμί του, κάποιος άλλος θα το κάνει γι' αυτόν και σίγουρα όχι υπέρ του».
Ισως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Περλέγκα δεν ήταν μόνο η δράση του, αλλά η συνέπεια του λόγου με την πράξη. Δεν πλούτισε από το θέατρο. Δεν επιδίωξε δημόσια προβολή. Δεν εκμεταλλεύτηκε τη φήμη που του χάρισαν οι σπουδαίες ερμηνείες του στο θέατρο, στον κινηματογράφο και σε τηλεοπτικές σειρές. Αντίθετα, έμεινε πιστός σε μια λιτή ζωή και σε μια καθαρή στάση. «Δεν θέλω να με θυμούνται ως ηθοποιό, αλλά ως άνθρωπο που δεν έκανε πίσω», έλεγε. Σήμερα, σε μια εποχή που η έννοια της «στράτευσης» συχνά παρεξηγείται ή αποφεύγεται, ο Τίμος Περλέγκας λειτουργεί ως υπενθύμιση. Οχι ενός «παλιού κόσμου», αλλά μιας στάσης που παραμένει επίκαιρη, ότι ο καλλιτέχνης έχει ευθύνη. Και όπως ο ίδιος θα έλεγε, με την απλότητα που τον χαρακτήριζε, «δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να είσαι χρήσιμος. Χρειάζεται μόνο να είσαι έντιμος». Αλλά και «η Τέχνη που δεν παίρνει θέση, παίρνει ήδη θέση υπέρ των ισχυρών».
Η προσωπική του ζωή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιδεολογική του πορεία. Παντρεύτηκε την ηθοποιό, δημοσιογράφο και θεατρική κριτικό Αριστούλα Ελληνούδη, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον επίσης ηθοποιό Γιάννο Περλέγκα. Μαζί συγκρότησαν μια οικογένεια όπου η Τέχνη και η ιδεολογία δεν ήταν ξεχωριστά πεδία, αλλά ενιαία στάση ζωής. Δεν έτρεφαν αυταπάτες για τον ρόλο του καλλιτέχνη. Δεν πίστευαν στη «λαμπερή» πλευρά του θεάτρου. Σε συνεντεύξεις του, τόνιζε: «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστός. Με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος». Και αλλού: «Το θέατρο δεν είναι καταφύγιο. Είναι πεδίο μάχης». Σήμερα, σε μια εποχή που η Τέχνη συχνά εμπορευματοποιείται, η στάση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κληρονομιά του δεν βρίσκεται μόνο στους ρόλους που ερμήνευσε, αλλά κυρίως στο παράδειγμα που άφησε, ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να έχει θέση. Οπως θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια δική του στάση ζωής: «Δεν υπάρχει ουδέτερη Τέχνη. Υπάρχει μόνο τίμια ή συμβιβασμένη».
Ο Τίμος Περλέγκας δεν «χώρεσε» ποτέ στα στενά όρια του επαγγελματικού ηθοποιού. Ηταν κάτι περισσότερο, ένας διανοούμενος της πράξης, ένας εργάτης της Τέχνης, ένας μαχητής της ιδέας. Δεν άφησε πίσω του μόνο αξιόλογους ρόλους. Αφησε μια παρακαταθήκη στάσης ζωής, και αυτό - τελικά - είναι το πιο δύσκολο έργο που μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος. Σε μια κοινωνία που ζητά από τους καλλιτέχνες να σιωπούν ή να διασκεδάζουν μόνο το κοινό, εκείνος επέλεξε να μιλά. Και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική του συμβολή, ότι απέδειξε πως το θέατρο μπορεί να είναι όχι μόνο καθρέφτης της κοινωνίας, αλλά και το εργαλείο που τη διαμορφώνει.
Εφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 19 Απρίλη 1993. Ηταν μόλις 53 ετών. Η απώλειά του άφησε ένα κενό που δεν καλύπτεται. Δεν έλειψε ένας ακόμα ηθοποιός, έλειψε μια συγκεκριμένη στάση, αυτή του καλλιτέχνη που δεν διαπραγματεύεται τις αξίες του, που πιστεύει στον άνθρωπο, στα δικαιώματά του στην ευτυχία, στην εργασία, στον πολιτισμό, σε μια δίκαιη κοινωνία.