Πίστη στα θαύματα που συνδέουν την επιστήμη με τον συλλογικό σκοπό

65 χρόνια από τη μέρα που ο Γκαγκάριν αντίκρισε τη Γη από το Διάστημα

Στις 12 Απρίλη η ανθρωπότητα δεν θυμάται απλώς ένα τεχνικό κατόρθωμα. Θυμάται τη μέρα που ο άνθρωπος ύψωσε το ανάστημά του έως το Διάστημα.

Η μέρα αυτή έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα της Ανθρώπινης Πτήσης στο Διάστημα, ακριβώς επειδή στις 12 Απριλίου 1961 ο Σοβιετικός πολίτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος κοσμοναύτης που ταξίδεψε στο Διάστημα και άνοιξε έναν εντελώς νέο δρόμο στην ανθρωπότητα.

Ο Γκαγκάριν, ο Κολόμβος του Διαστήματος, ήταν το πρόσωπο μιας εποχής και μιας πολιτικής που είχε αποφασίσει να σπρώξει τα όρια της γνώσης πιο πέρα από τον ορίζοντα.

Στο «Βοστόκ 1» έκανε μία πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη (με τη θρυλική πτήση των 108 λεπτών, που άλλαξε τον κόσμο), βλέποντας για πρώτη φορά ο άνθρωπος τον πλανήτη του από εκεί ψηλά, φωτεινό, όμορφο και ταυτόχρονα εύθραυστο.

Εκείνη η πτήση ήταν η πρώτη ανθρώπινη διαστημική αποστολή και ο 27χρονος Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε τη Γη από το Διάστημα με αυτόν τον τρόπο.

Η γοητεία όμως του Γκαγκάριν δεν βρίσκεται μόνο στο ότι ήταν ο πρώτος, αλλά και και στο από πού ξεκίνησε.

Γεννήθηκε σε ένα χωριό 160 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, από πατέρα εργάτη και μητέρα αγρότισσα, που δούλευαν μαζί σε κολχόζ. Στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο οι ναζί κατάσχεσαν το σπίτι τους και πήραν τις δύο αδερφές του. Ο Γιούρι βοήθησε τους γονείς του να σκάψουν ένα όρυγμα όπου έζησαν μέχρι το τέλος του πολέμου, από τον οποίο η χώρα του βγήκε ρημαγμένη. Διακρίθηκε στα Μαθηματικά και στη Φυσική, δούλεψε σε χυτήριο, φοίτησε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Σάρατοφ και κατετάγη στη σοβιετική Πολεμική Αεροπορία. Η διαδρομή του ήταν η απόδειξη ότι το ταλέντο, όταν βρίσκει έδαφος, θεσμούς, εκπαίδευση και συλλογικό στόχο, μπορεί να φτάσει κυριολεκτικά έως τα άστρα. Το μέγεθός του ήταν ιστορικό, όχι μόνο ατομικό.





Η σοβιετική διαστημική έφοδος

Ενσάρκωνε την αυτοπεποίθηση μιας άλλης κοινωνίας, που πίστευε ότι η επιστήμη δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά πεδίο κατάκτησης για ολόκληρο τον λαό.

Και, βέβαια, ο Γκαγκάριν δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Προηγήθηκε μια ολόκληρη σοβιετική διαστημική έφοδος.

Το 1957 η Σοβιετική Ενωση εκτόξευσε τον Sputnik 1, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο στην Ιστορία, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη διαστημική εποχή. Η NASA αναγνωρίζει ότι η εκτόξευση εκείνη άλλαξε την Ιστορία και πυροδότησε αλυσιδωτές πολιτικές, στρατιωτικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Δύο χρόνια αργότερα, το Luna 3 έστειλε τις πρώτες εικόνες από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, εκείνη δηλαδή την πλευρά που δεν φαίνεται ποτέ από τη Γη. Ηταν μία ακόμα σοβιετική «πρωτιά», που αποδείκνυε ότι η ΕΣΣΔ δεν κυνηγούσε απλώς εντυπώσεις, αλλά ότι έχτιζε σχολή, τεχνογνωσία και στρατηγική υπεροχή σε έναν εντελώς νέο τομέα.

Και μετά τον Γκαγκάριν η σοβιετική πρωτοπορία συνεχίστηκε.

Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα έγινε το 1963 η πρώτη γυναίκα στο Διάστημα, μόλις στα 26 της χρόνια.

Ο Αλεξέι Λεόνοφ έγινε το 1965 ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε από διαστημόπλοιο και πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο.

Το 1971 η Σοβιετική Ενωση έθεσε σε τροχιά τον Salyut 1, τον πρώτο διαστημικό σταθμό στον κόσμο, και αργότερα ο Mir εξελίχθηκε στον πρώτο πραγματικά αρθρωτό διαστημικό σταθμό, θεμελιώνοντας τεχνολογίες και εμπειρίες που επηρέασαν όλη τη μετέπειτα τροχιά των επανδρωμένων αποστολών.





Το φεγγάρι ξαναγίνεται κεντρικός προορισμός

Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό μέγεθος του Γκαγκάριν. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα. Ηταν η κορυφή ενός μεγάλου κύματος σοβιετικών επιτευγμάτων, που έδωσαν στην ανθρωπότητα τα πρώτα της βήματα έξω από τον πλανήτη. Γι' αυτό και το όνομά του έμεινε μεγάλο και ανεξίτηλο στον χρόνο. Γιατί όταν λέμεδεν εννοούμε απλώς μια πρωτιά ταχύτητας. Εννοούμε μια τομή πολιτισμού.

Τι συμβαίνει όμως σήμερα, 65 χρόνια μετά; Ο κόσμος του Διαστήματος είναι πιο πυκνός, πιο σύνθετος και πιο ανταγωνιστικός από ποτέ. Αν το 1961 η μεγάλη αντιπαράθεση ήταν κυρίως ανάμεσα σε δύο συστήματα, σήμερα έχουμε ένα πολυκεντρικό τοπίο.

ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη, Ινδία, ιδιωτικές εταιρείες, στρατιωτικές υπηρεσίες, διεθνείς συνεργασίες και ταυτόχρονα σκληρούς ανταγωνισμούς.

Ο ίδιος ο ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) και ο ΟΟΣΑ περιγράφουν πλέον τη «διαστημική οικονομία» ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ξεπερνά κατά πολύ τις καθαρές επιστημονικές αποστολές. Περιλαμβάνει δορυφόρους, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, παρατήρηση της Γης, άμυνα, υπηρεσίες δεδομένων και νέες εμπορικές χρήσεις. Το πιο εντυπωσιακό νέο στοιχείο των ημερών όμως είναι ότι η ανθρωπότητα ξανανοίγει σοβαρά το σεληνιακό κεφάλαιο.

Η NASA εκτόξευσε την αποστολή Artemis II την 1η Απρίλη 2026, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά μετά την εποχή του Apollo.

Στις 2 Απρίλη το σκάφος Orion εγκατέλειψε την τροχιά της Γης για πορεία γύρω από τη Σελήνη, σε μια δοκιμή κρίσιμη για τις επόμενες αποστολές.

Την ίδια στιγμή η Κίνα προχωρά σταθερά. Διαθέτει μόνιμη παρουσία με τον διαστημικό σταθμό Tiangong, του οποίου τα τροχιακά στοιχεία δημοσιεύονται τακτικά από το κινεζικό πρόγραμμα επανδρωμένων πτήσεων, και επιμένει στον στόχο για επανδρωμένη προσσελήνωση έως το 2030.

Παράλληλα σχεδιάζει μαζί με εταίρους μια Διεθνή Σεληνιακή Ερευνητική Βάση για τη δεκαετία του 2030.

Με άλλα λόγια: Το φεγγάρι ξαναγίνεται κεντρικός προορισμός. Αρα σήμερα ο μεγάλος διαστημικός ανταγωνισμός δεν είναι μόνο για το ποιος θα πάει ξανά στη Σελήνη, αλλά και για το ποιος θα ορίσει τους κανόνες της παρουσίας του εκεί.

Η Ινδία, από τη δική της πλευρά, κάνει βήματα που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζαν ουτοπικά. Το 2025 - 2026 (σύμφωνα με επίσημες ινδικές ανακοινώσεις) η αποστολή SPADEX επέδειξε αυτόνομο ελλιμενισμό και απελλιμενισμό δορυφόρων, καθώς και μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος μεταξύ τους, δηλαδή τεχνολογίες κρίσιμες για μελλοντικούς διαστημικούς σταθμούς, συντήρηση σε τροχιά και πιο σύνθετες επανδρωμένες αποστολές. Η Ινδία δεν είναι πια «ανερχόμενη δύναμη» μόνο στα χαρτιά. Είναι «παίκτης» με σαφές σχέδιο.

Η Ευρώπη, πάλι, προσπαθεί να μη μείνει θεατής. Ο ESA και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μιλούν ολοένα και περισσότερο για «αυτονομία», «ανθεκτικότητα», «ανταγωνιστικότητα», αλλά και «ασφάλεια και άμυνα» στο Διάστημα. Η γλώσσα αυτή δείχνει κάτι βαθύτερο, ότι το Διάστημα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως εργαστήριο επιστήμης, αλλά και ως κρίσιμη υποδομή ισχύος, οικονομίας και γεωπολιτικής.

Και, βέβαια, υπάρχει ο παράγοντας των ιδιωτικών εταιρειών. Η NASA με το πρόγραμμα CLPS αναθέτει σε ιδιωτικούς παρόχους αποστολές μεταφοράς επιστημονικών οργάνων στη Σελήνη.

Το 2025, για παράδειγμα, η αποστολή IM-2 της «Intuitive Machines» εκτοξεύθηκε μεταφέροντας τεχνολογικά πειράματα και όργανα της NASA προς τον νότιο πόλο της Σελήνης.

Αυτό δείχνει μια βασική αλλαγή της εποχής μας: Το κράτος παραμένει καθοριστικός «παίκτης», αλλά όλο και περισσότερο συνεργάζεται ή συγκρούεται με ιδιωτικά επιχειρηματικά σχήματα που θέλουν μερίδιο στο νέο διαστημικό πεδίο.

Επιστήμη, αγορά και γεωπολιτική

Με δυο λόγια, σήμερα το Διάστημα είναι ταυτόχρονα τρία πράγματα: Επιστήμη, αγορά και γεωπολιτική. Είναι οι αποστολές που αναζητούν γνώση, είναι τα δισεκατομμύρια της νέας διαστημικής οικονομίας, είναι και οι ανταγωνισμοί για ισχύ, επικοινωνίες, άμυνα και έλεγχο τροχιών και πόρων.

Σίγουρα το Διάστημα είναι πεδίο τεράστιων δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα, αλλά σήμερα αυτές οι δυνατότητες παραμορφώνονται από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, ενώ η σοβιετική εποχή έδωσε τη μεγάλη ιστορική απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η οργανωμένη κοινωνική αξιοποίηση της επιστήμης.

Και εδώ ακριβώς γυρίζει κανείς ξανά πίσω στον Γκαγκάριν.

Γιατί ο Γκαγκάριν συμβολίζει κάτι που κινδυνεύει να χαθεί μέσα στον σημερινό θόρυβο των εργολαβιών, των brands και των στρατηγικών σχεδίων. Κινδυνεύει να ξεχάσει ότι το Διάστημα είναι πρώτα απ' όλα ανθρώπινο επίτευγμα.

Οτι πριν γίνει αγορά, ήταν όνειρο.

Οτι πριν γίνει πεδίο ανταγωνισμού, ήταν άλμα γνώσης.

Οτι πριν γεμίσει λογότυπα εταιρειών είχε το χαμόγελο ενός νεαρού Σοβιετικού πιλότου, που μπήκε σε μια κάψουλα χωρίς να γνωρίζει πλήρως τι θα συναντήσει, και γύρισε πίσω έχοντας μεγαλώσει το μπόι όλης της ανθρωπότητας.

Γι' αυτό η 12η Απρίλη δεν είναι μια μουσειακή επέτειος. Είναι υπενθύμιση.

Οτι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει θαύματα όταν συνδέει την επιστήμη με συλλογικό σκοπό.

Οτι η κατάκτηση του Διαστήματος δεν άρχισε από τα χρηματιστήρια, αλλά από τα εργαστήρια, τα σχολεία, τους μηχανικούς, τους πιλότους, τους εργάτες και τους επιστήμονες μιας κοινωνίας που ήθελε να αποδείξει τι μπορούσε να πετύχει.

Και ότι όσο κι αν άλλαξαν οι εποχές, ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο παραμένει τεράστιος.

«Φύγαμε!»

Ο Γιούρι Γκαγκάριν υπήρξε εκείνος ο άνθρωπος, ο γίγαντας των 158 εκατοστών, με το μετάλλιο του «Ηρωα της Σοβιετικής Ενωσης», που φωνάζοντας «Poyekhai», δηλαδή «Φύγαμε», έκανε την ανθρωπότητα να σηκώσει για πρώτη φορά το βλέμμα της από τη Γη και να πει, με πραγματικούς όρους πια, «Μπορούμε!».

Το 1968, σε ηλικία 34 ετών, ο γελαστός Γιούρι σκοτώθηκε πάνω στο καθήκον, κατά τη συντριβή του αεριωθούμενου που δοκίμαζε. Προς τιμήν της μεγάλης συνεισφοράς του στην εξερεύνηση του Διαστήματος, το όνομά του δόθηκε σε κρατήρα της αθέατης πλευράς της Σελήνης.

Της

Σεμίνας Διγενή