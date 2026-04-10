65 χρόνια από τη μέρα που ο Γκαγκάριν αντίκρισε τη Γη από το Διάστημα
Η μέρα αυτή έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα της Ανθρώπινης Πτήσης στο Διάστημα, ακριβώς επειδή στις 12 Απριλίου 1961 ο Σοβιετικός πολίτης Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος κοσμοναύτης που ταξίδεψε στο Διάστημα και άνοιξε έναν εντελώς νέο δρόμο στην ανθρωπότητα.
Ο Γκαγκάριν, ο Κολόμβος του Διαστήματος, ήταν το πρόσωπο μιας εποχής και μιας πολιτικής που είχε αποφασίσει να σπρώξει τα όρια της γνώσης πιο πέρα από τον ορίζοντα.
Στο «Βοστόκ 1» έκανε μία πλήρη περιστροφή γύρω από τη Γη (με τη θρυλική πτήση των 108 λεπτών, που άλλαξε τον κόσμο), βλέποντας για πρώτη φορά ο άνθρωπος τον πλανήτη του από εκεί ψηλά, φωτεινό, όμορφο και ταυτόχρονα εύθραυστο.
Εκείνη η πτήση ήταν η πρώτη ανθρώπινη διαστημική αποστολή και ο 27χρονος Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε τη Γη από το Διάστημα με αυτόν τον τρόπο.
Η γοητεία όμως του Γκαγκάριν δεν βρίσκεται μόνο στο ότι ήταν ο πρώτος, αλλά και και στο από πού ξεκίνησε.
Γεννήθηκε σε ένα χωριό 160 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, από πατέρα εργάτη και μητέρα αγρότισσα, που δούλευαν μαζί σε κολχόζ. Στον B' Παγκόσμιο Πόλεμο οι ναζί κατάσχεσαν το σπίτι τους και πήραν τις δύο αδερφές του. Ο Γιούρι βοήθησε τους γονείς του να σκάψουν ένα όρυγμα όπου έζησαν μέχρι το τέλος του πολέμου, από τον οποίο η χώρα του βγήκε ρημαγμένη. Διακρίθηκε στα Μαθηματικά και στη Φυσική, δούλεψε σε χυτήριο, φοίτησε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Σάρατοφ και κατετάγη στη σοβιετική Πολεμική Αεροπορία. Η διαδρομή του ήταν η απόδειξη ότι το ταλέντο, όταν βρίσκει έδαφος, θεσμούς, εκπαίδευση και συλλογικό στόχο, μπορεί να φτάσει κυριολεκτικά έως τα άστρα. Το μέγεθός του ήταν ιστορικό, όχι μόνο ατομικό.
Και, βέβαια, ο Γκαγκάριν δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Προηγήθηκε μια ολόκληρη σοβιετική διαστημική έφοδος.
Και μετά τον Γκαγκάριν η σοβιετική πρωτοπορία συνεχίστηκε.
Τι συμβαίνει όμως σήμερα, 65 χρόνια μετά; Ο κόσμος του Διαστήματος είναι πιο πυκνός, πιο σύνθετος και πιο ανταγωνιστικός από ποτέ. Αν το 1961 η μεγάλη αντιπαράθεση ήταν κυρίως ανάμεσα σε δύο συστήματα, σήμερα έχουμε ένα πολυκεντρικό τοπίο.
ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη, Ινδία, ιδιωτικές εταιρείες, στρατιωτικές υπηρεσίες, διεθνείς συνεργασίες και ταυτόχρονα σκληρούς ανταγωνισμούς.
Ο ίδιος ο ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) και ο ΟΟΣΑ περιγράφουν πλέον τη «διαστημική οικονομία» ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ξεπερνά κατά πολύ τις καθαρές επιστημονικές αποστολές. Περιλαμβάνει δορυφόρους, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, παρατήρηση της Γης, άμυνα, υπηρεσίες δεδομένων και νέες εμπορικές χρήσεις. Το πιο εντυπωσιακό νέο στοιχείο των ημερών όμως είναι ότι η ανθρωπότητα ξανανοίγει σοβαρά το σεληνιακό κεφάλαιο.
Με άλλα λόγια: Το φεγγάρι ξαναγίνεται κεντρικός προορισμός. Αρα σήμερα ο μεγάλος διαστημικός ανταγωνισμός δεν είναι μόνο για το ποιος θα πάει ξανά στη Σελήνη, αλλά και για το ποιος θα ορίσει τους κανόνες της παρουσίας του εκεί.
Αυτό δείχνει μια βασική αλλαγή της εποχής μας: Το κράτος παραμένει καθοριστικός «παίκτης», αλλά όλο και περισσότερο συνεργάζεται ή συγκρούεται με ιδιωτικά επιχειρηματικά σχήματα που θέλουν μερίδιο στο νέο διαστημικό πεδίο.
Με δυο λόγια, σήμερα το Διάστημα είναι ταυτόχρονα τρία πράγματα: Επιστήμη, αγορά και γεωπολιτική. Είναι οι αποστολές που αναζητούν γνώση, είναι τα δισεκατομμύρια της νέας διαστημικής οικονομίας, είναι και οι ανταγωνισμοί για ισχύ, επικοινωνίες, άμυνα και έλεγχο τροχιών και πόρων.
Σίγουρα το Διάστημα είναι πεδίο τεράστιων δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα, αλλά σήμερα αυτές οι δυνατότητες παραμορφώνονται από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, ενώ η σοβιετική εποχή έδωσε τη μεγάλη ιστορική απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η οργανωμένη κοινωνική αξιοποίηση της επιστήμης.
Και εδώ ακριβώς γυρίζει κανείς ξανά πίσω στον Γκαγκάριν.
Γιατί ο Γκαγκάριν συμβολίζει κάτι που κινδυνεύει να χαθεί μέσα στον σημερινό θόρυβο των εργολαβιών, των brands και των στρατηγικών σχεδίων. Κινδυνεύει να ξεχάσει ότι το Διάστημα είναι πρώτα απ' όλα ανθρώπινο επίτευγμα.
Οτι πριν γίνει αγορά, ήταν όνειρο.
Οτι πριν γίνει πεδίο ανταγωνισμού, ήταν άλμα γνώσης.
Οτι πριν γεμίσει λογότυπα εταιρειών είχε το χαμόγελο ενός νεαρού Σοβιετικού πιλότου, που μπήκε σε μια κάψουλα χωρίς να γνωρίζει πλήρως τι θα συναντήσει, και γύρισε πίσω έχοντας μεγαλώσει το μπόι όλης της ανθρωπότητας.
Γι' αυτό η 12η Απρίλη δεν είναι μια μουσειακή επέτειος. Είναι υπενθύμιση.
Οτι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει θαύματα όταν συνδέει την επιστήμη με συλλογικό σκοπό.
Οτι η κατάκτηση του Διαστήματος δεν άρχισε από τα χρηματιστήρια, αλλά από τα εργαστήρια, τα σχολεία, τους μηχανικούς, τους πιλότους, τους εργάτες και τους επιστήμονες μιας κοινωνίας που ήθελε να αποδείξει τι μπορούσε να πετύχει.
Και ότι όσο κι αν άλλαξαν οι εποχές, ο πρώτος που άνοιξε τον δρόμο παραμένει τεράστιος.
Ο Γιούρι Γκαγκάριν υπήρξε εκείνος ο άνθρωπος, ο γίγαντας των 158 εκατοστών, με το μετάλλιο του «Ηρωα της Σοβιετικής Ενωσης», που φωνάζοντας «Poyekhai», δηλαδή «Φύγαμε», έκανε την ανθρωπότητα να σηκώσει για πρώτη φορά το βλέμμα της από τη Γη και να πει, με πραγματικούς όρους πια, «Μπορούμε!».