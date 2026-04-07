Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή «Καθ' οδόν. 15 μονόλογοι στην Αθήνα»

RIZOSPASTIS

Η Αθήνα δεν είναι μόνον δρόμοι και κτήρια, είναι ένα ατελείωτο ανθρώπινο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό. Κι εγώ, χρόνια τώρα, νιώθω πως μ' αρέσει να το διαβάζω ξανά και ξανά...».

Αυτά γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογό της η Σεμίνα Διγενή στο βιβλίο της «Καθ' οδόν. 15 μονόλογοι στην Αθήνα», δίνοντας από την αρχή κιόλας στον αναγνώστη το στίγμα του νέου της βιβλίου, που κυκλοφορεί από τη «Σύγχρονη Εποχή».

Η πάντα δημιουργική Σεμίνα Διγενή, με την ευαισθησία και την πρωτοτυπία που τη διακρίνει, καλεί τον αναγνώστη να διαβάσει τους μονολόγους, αυτά τα μικρά μονόπρακτα καθημερινότητας που δίνουν φωνή σε όσα μένουν ανείπωτα μέσα στη βοή της πόλης...

Στην πρώτη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα, στην Καισαριανή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, καθώς και αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Την εκδήλωση άνοιξε η Κανέλα Γεωργοπούλου, αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Καισαριανής.





RIZOSPASTIS

Ο δημοσιογράφοςπου συντόνισε την εκδήλωση, ανάφερε ότι οι μονόλογοι της Σεμίνας διαβάζονται και ξαναδιαβάζονται, ενώ ευχήθηκε να μπορέσουν να ανέβουν και θεατρικά στο μέλλον... Στάθηκε στους μονολόγους που τον συγκίνησαν, ξεχωρίζοντας αυτόν που είναι εμπνευσμένος από τηνπου έδωσε το «παρών» και στην εκδήλωση. «Η μνήμη δεν είναι αλυσίδα, είναι πυξίδα. Το θέμα είναι να την ακολουθήσουμε, για να μην πέσουμε στα σκοτάδια».

Η Σεμίνα Διγενή παρουσίασε τις τρεις υπέροχες ηθοποιούς, τις αγαπημένες της φίλες, που όπως είπε είναι μεγάλη η τιμή της που βρίσκονται στο πλάι της, την Κατιάνα Μπαλανίκα, την Ευαγγελία Μουμούρη και την Μαριάννα Πολυχρονίδη. Και οι τέσσερις μαζί αφηγήθηκαν μοναδικά τον πρώτο μονόλογο, «Πιάσε με αν μπορείς».

Η όμορφη και πολύ ζεστή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αγαπημένα τραγούδια που ερμήνευσαν οι τρεις ηθοποιοί. Στο πιάνο τις συνόδευσε η Μαρίνα Τσοκάνη.

Θα ακολουθήσουν και άλλες παρουσιάσεις του βιβλίου και σε άλλες περιοχές.

Είμαστε σίγουροι ότι και το καινούργιο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή θα είναι καλοτάξιδο!