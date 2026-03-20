ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Στο πλευρό των καλλιτεχνών το ΚΚΕ, καταψήφισε επί της αρχής

RIZOSPASTIS

Αντίθετα, μετατρέπεται και αυτό σε υπόβαθρο για να υποβιβάζονται ακόμα περισσότερο οι τέχνες στην αγοραία και ρηχή εκδοχή τους, να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η θεωρία από την πράξη και να υψώνονται τεχνητά σινικά τείχη μεταξύ τους.

Βάζοντας σκόπιμα απέναντι τους "ακαδημαϊκούς" από τους "πρακτικούς" ανθρώπους του Πολιτισμού, προκειμένου να γίνονται όλοι εξίσου ευάλωτοι και αναλώσιμοι, και χωρίς πρόσβαση στην πλέρια ανάπτυξη της Τέχνης τους», ανέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, στην τοποθέτησή του για το νομοσχέδιο ίδρυσης Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, δηλώνοντας ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής.

Οπως σημείωσε, τρία χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών για τα μορφωτικά και εργασιακά τους δικαιώματα η κυβέρνηση φέρνει με αυτό το νομοσχέδιο «"πρότυπο", ουσιαστικά, πανεπιστήμιο - επιχείρηση, και μάλιστα για ελάχιστους, το οποίο φτάνει να ξεπερνά σε αντιδραστική - αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση ακόμα και τους πιο πρόσφατους νόμους - πλαίσια, π.χ. τον νόμο Κεραμέως, τους οποίους άλλωστε και ενσωματώνει και εξελίσσει επί το αντιδραστικότερον, μαζί δηλαδή με τα γνωστά απειλητικά για το ανώτατο όριο σπουδών, τις διαγραφές φοιτητών, τα πειθαρχικά και όλο εν γένει το αντιεκπαιδευτικό οπλοστάσιο που διαρκώς εμπλουτίζετε μαζί με την ΕΕ.

Αυτό άλλωστε εννοούσε η κυβέρνηση και όταν ξεκαθάριζε από την αρχή ότι στόχος της ήταν να εναρμονίσει την Εκπαίδευση στο πεδίο των παραστατικών τεχνών με τις προδιαγραφές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, καραμπινάτων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, που είναι στη φύση και αυτών να προωθούν την εμπορευματοποίηση παντού, και στην Εκπαίδευση φυσικά».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι πραγματοποιείται μια πρόχειρη συγκόλληση των πέντε κρατικών σχολών, της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες τελικά δημιουργούν αυτό το «νέο» πανεπιστήμιο, που «στέκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες όχι μόνο των καλλιτεχνών, όχι μόνο των σπουδαστών, αλλά και των ίδιων των τεχνών, που δήθεν έρχεται να υπηρετήσει!».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ στάθηκε στις ανύπαρκτες υποδομές (προβλέπονται οι υπάρχουσες υποδομές των σχολών, χωρίς καμία αναβάθμιση), αλλά και στην απουσία αναφοράς στο νομοσχέδιο για τη δημόσια και δωρεάν φοιτητική μέριμνα, όπως η σίτιση και η στέγαση.

Αναφέρθηκε ακόμα στο προσωπικό της σχολής, που «δεν προβλέπεται η παραμικρή αριθμητική του αύξηση» και επιπλέον «οι σημερινοί δάσκαλοι των παραστατικών τεχνών αυτών των σχολών, το υπάρχον δηλαδή έμπειρο διδακτικό τους προσωπικό, προβλέπεται να αξιοποιηθεί μόνο για τα 4 πρώτα χρόνια λειτουργίας της νέας Σχολής!».

Ο Γ. Δελής υπογράμμισε ότι και με το παρόν νομοσχέδιο η μεγάλη πλειονότητα των υποψήφιων σπουδαστών θα κατευθύνεται και πάλι στις ιδιωτικές σχολές, ενώ θα σπρώχνεται και σε ακριβοπληρωμένες «διαδρομές» κατάρτισης και προγραμμάτων δεξιοτήτων.

«Με λίγα λόγια, με το νομοσχέδιο βαθαίνει ακόμα περισσότερο η κατηγοριοποίηση των αποφοίτων μέσα σε αυτό το ήδη αχανές και κατακερματισμένο τοπίο της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, υποβαθμίζονται συνεπώς κι άλλο τα υπάρχοντα πτυχία και οι σπουδές όλων, μαζί και των αποφοίτων των μέχρι σήμερα κρατικών σχολών - και αυτό, ξέρετε, δεν αναιρείται επειδή επινοήσατε εκείνη την κατηγορία "ΚΕ" σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων για την εργασία τους στο Δημόσιο», είπε χαρακτηριστικά.