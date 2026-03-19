Από τον Beethoven στον Franck: Μουσικοί διάλογοι για βιολί και πιάνο

Το διακεκριμένο duo Δανάη Παπαματθαίου - Μάτσκε (βιολί) και Ούβε Μάτσκε (πιάνο) παρουσιάζει τη σονάτα «Kreutzer» και τη σονάτα του Cesar Franck, σε σειρά ρεσιτάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δύο από τις σημαντικότερες σονάτες για βιολί και πιάνο του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου, η εμβληματική σονάτα «Kreutzer» του Ludwig van Beethoven, και η λυρική και βαθιά εξομολογητική σονάτα του Cesar Franck, συναντώνται σε ένα πρόγραμμα δημιουργώντας έναν συναρπαστικό μουσικό διάλογο έντασης, πάθους και λυρισμού.

Η πρώτη συναυλία θα δοθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης (8 μ.μ.), ενώ θα ακολουθήσει ρεσιτάλ την Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Αίθουσα Λούλη Ψυχούλη του Ωδείου Athenaeum (8.30 μ.μ.).

Ο κύκλος των συναυλιών στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Πιάνου, στην Αποθήκη Δ' του λιμανιού (7.30 μ.μ.).

Μετά τις εμφανίσεις στην Ελλάδα, το duo θα συνεχίσει την περιοδεία του με συναυλίες στην Ισπανία και στην Κροατία.