ΟΓΕ - ΕΕΤΕ

«Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»

Από την Παρασκευή 6 Μάρτη η καρδιά της Τέχνης χτυπά στο Καπνεργοστάσιο.

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας μάς προσκαλούν να κοιτάξουμε πίσω από τη βιτρίνα, να αντικρίσουμε τις γυναίκες της δουλειάς και της ζωής.

Η έκθεση «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής», που εγκαινιάζεται στις 6 Μάρτη στις 18.00 στο Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218) με ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα, επιδιώκει να φωτίσει όσα μένουν αθέατα.

Στα εγκαίνια η κιθαρίστρια Εύα Φάμπα θα παρουσιάσει το έργο «Παλμοί ζωής σε έξι χορδές».

Η έκθεση επιδιώκει να αναδείξει τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας - στην εργασία, στην οικογένεια, στη μητρότητα, στην κοινωνική δράση. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που μένουν στο σκοτάδι.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες ανοίγει ένας διάλογος για τη θέση της γυναίκας σήμερα, για τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις της.

Γιατί απέναντι στην ατομική λύση και σιωπή, η δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα. Στους κοινούς αγώνες γυναικών και ανδρών για να διεκδικήσουν όλα όσα είναι αναγκαία και σύγχρονα για τη ζωή τους σήμερα, τον 21ο αιώνα, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και ανισοτιμία.

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη 10.00 - 18.00, Παρασκευή 10.00 - 20.00, Σάββατο και Κυριακή 10.00 - 18.00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.