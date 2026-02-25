ΣΕΗ

Με πάνω από 75% συμμετοχή η τρίτη απεργία για τη Σύμβαση

Αψηφώντας τον καιρό, δεκάδες ηθοποιοί και άνθρωποι του θεάτρου συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Βουκουρεστίου, στην

Η τρίτη κατά σειρά πετυχημένη απεργία μέσα σε λίγους μήνες αποδεικνύει ότι ο κλάδος είναι αποφασισμένος να αποκτήσει συγκροτημένα, αυτονόητα δικαιώματα! Για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου.

Η πολύ μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει τη μαζικότητα, την ενότητα, το πείσμα, τη μαχητικότητα και επιβεβαιώνει την κατεύθυνση που έχουν αποφασίσει οι ηθοποιοί. Ο αγώνας αυτός θα πάει μέχρι τέλους! Θα ξανακατακτήσουν τη Σύμβαση μετά από 14 χρόνια!

Το ΣΕΗ έχει λάβει μηνύματα στήριξης από σωματεία ηθοποιών ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Τουρκίας, τη Διεθνή Ομοσπονδία Ηθοποιών (FIA), αλλά και τεχνικούς και μουσικούς που απήργησαν μαζί τους.

Ανανέωσαν το ραντεβού στην απεργία στις 28 Φλεβάρη.

Νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί!

Μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης του αγώνα έστειλε με σύντομο χαιρετισμό του στη συγκέντρωση ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

Από τη μεριά του ο Λευτέρης Κολίτσος, πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, σημείωσε ότι οι σπουδαστές συναντώνται ξανά με τους αυριανούς τους συναδέλφους, τους καθηγητές τους, που μέσα από το Σωματείο τους δίνουν έναν μεγάλο αγώνα.





Από το βήμα της συγκέντρωσης απευθύνθηκε και στην κυβέρνηση, που έφερε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Προειδοποίησε ότι δεν θα περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γιατί «η αντιπάθειά της για τους καλλιτέχνες και σπουδαστές δεν κρύβεται με επικοινωνιακά και νομοθετικά τερτίπια. Το αίτημά μας για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, να είναι αυτές πραγματικά δημόσιες και δωρεάν, παραμένει και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ».

Την ομιλία εκ μέρους του ΣΕΗ έκανε ο Γιάννης Γιαραμαζίδης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο αγώνας για τη Σύμβαση είναι ένας αγώνας που δεν ξεκίνησε χθες. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πίσω. Περάσαμε από πολλές φουρτούνες, πισωγυρίσματα, δεν σταματήσαμε όμως. Σήμερα είμαστε πιο αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους.

Ξέρουμε από την αρχή αυτού του ήδη τρίμηνου αγώνα ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Και σίγουρα δεν θα κράταγε λίγο. Δεν υπάρχουν νίκες με πυροτεχνήματα, τίποτα δεν χαρίζεται με περίπατο ή ντιμπέιτ. Από την πρώτη στιγμή που η εργοδοσία, είτε αυτή λεγόταν ΠΕΘ είτε ΕΝΘΕΠΑ, έκατσε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ξέραμε με ποιους έχουμε να κάνουμε».

Αφού συγκέντρωσε την πείρα από τη δράση που ανέπτυξε το ΣΕΗ όλο αυτό το διάστημα, ο Γ. Γιαραμαζίδης επεσήμανε:

«Ετσι και σήμερα, με δεκάδες θιάσους, τα περισσότερα θέατρα να απεργούν (75%), με άλλες τόσες συμμετοχές θιάσων που απεργούν σε συμπαράσταση, νιώθουμε ακόμα πιο δυνατοί!

Γιατί περισσότεροι συνάδελφοί μας μπήκαν στη μάχη και συνειδητοποιούν το δίκιο και την ανάγκη του αγώνα αυτού.

Γιατί ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.

Γιατί ανέβηκε το κύρος του Σωματείου.

Γιατί οι εργοδότες πια νιώθουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους.

Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος απέναντί μας και όχι δίπλα μας».

Κλείνοντας υπογράμμισε:

«Προχωράμε μπροστά πιο θαρρετά, με αισιοδοξία ότι θα πετύχουμε τον στόχο μας, θα κατακτήσουμε και πάλι τη Συλλογική μας Σύμβαση μετά από 14 ολόκληρα χρόνια!

Κόντρα στην εργοδοσία, που μας έχει σε εργασιακή ομηρία, και στο κράτος της, που νομοθετεί νομοσχέδια - ταφόπλακες για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Δεν θα τους περάσει!

Η Σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τους εργοδότες! Δεν τελειώσαμε σήμερα μαζί τους! Μόλις αρχίσαμε!

Εχουμε το δίκιο και θα τα καταφέρουμε! Θα το πάμε μέχρι τέλους και θα νικήσουμε! Γιατί εμείς είμαστε το θέατρο. Οχι αυτοί».

Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά ο Κωνσταντίνος Μπιμπής εκ μέρους του συγκροτήματος ανανέωσε το ραντεβού, αναφέροντας ότι «θα νικήσουμε, γιατί το θέατρο είμαστε εμείς».

Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησε και ο Κώστας Κεχαγιόγλου εκ μέρους της ΠΟΘΑ.