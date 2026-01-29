Εφυγε από τη ζωή ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρ. Μπέλλης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ανδρέας Μπέλλης, ένας από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίας του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά και Κινηματογράφο στο Παρίσι και στη Στοκχόλμη. Υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας σε σημαντικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου και τηλεοπτικές παραγωγές σε Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λίβανο και Ελλάδα, ενώ ανάλογη καριέρα ακολούθησε και στο θέατρο από το 1982. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ταινίες «Ταξίδι του Μέλιτος» του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Γλυκιά πατρίδα» του Μιχάλη Κακογιάννη, «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου και «Με λένε Στέλιο» του Γιόχαν Μπεργκενστράχλε.