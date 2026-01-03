Ακλόνητοι στα αγωνιστικά τους πόστα υποδέχτηκαν οι αγρότες το 2026

Κομμάτι του μεγαλειώδους αγώνα επιβίωσης που δίνουν εδώ και πάνω από έναν μήνα οι βιοπαλαιστές αγρότες έκαναν και την τελευταία μέρα του 2025! Παραμονή της Πρωτοχρονιάς έστησαν ξεχωριστά αυτοσχέδια γλέντια πάνω στις Εθνικές Οδούς και στα σημεία όπου βρίσκονται τα μπλόκα τους.

«Αγώνας, αλληλεγγύη, συλλογικότητα» ήταν το μήνυμα που εξέπεμψαν από τις ιδιαίτερες γιορτές ανάμεσα στα χιλιάδες τρακτέρ, όπου εκτυλίχθηκαν εικόνες συγκινητικές και πρωτόγνωρες. Οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου υποδέχτηκαν το νέο έτος όπως άφησαν το προηγούμενο: Ακλόνητοι, στους δρόμους του αγώνα, ανυποχώρητοι για το δίκιο τους.

«Η νέα χρονιά να μας βρει δικαιωμένους!»

Πριν καλά - καλά νυχτώσει, οι αγρότες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας. Το κρύο στον κάμπο είναι τσουχτερό, όμως αυτή η βραδιά μοιάζει από την αρχή της να είναι από τις πιο «θερμές». Οι φωτιές ανάβουν γύρω από την κεντρική σκηνή των Φαρσάλων, όπου έχει δοθεί και πάλι το γιορτινό ραντεβού. Οι ετοιμασίες είναι σε εξέλιξη, τραπέζια γεμάτα με εδέσματα που προσφέρουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, ζεστό κρασί και ρακόμελο, γλυκά για όλους.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, είναι πρωτόγνωρο και για μας! Είναι μια ξεχωριστή μέρα, που συνεχίζουμε να παλεύουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας», μας ξεκαθαρίζει ο Κώστας. Ενας νεότερος αγρότης, ο Αχιλλέας, μας λέει ότι «είναι άλλη μια μεγάλη εμπειρία αυτού του αγώνα, δεν θα το χάναμε». «Ευχόμαστε η νέα χρονιά να μας βρει νικητές, δικαιωμένους για τον μεγάλο αγώνα μας», προσθέτει ο Αποστόλης.

«Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από εδώ...»





INTIME NEWS

Μαζί τους σε αυτό το ξεχωριστό γεγονός βρέθηκαν φυσικά οι οικογένειές τους, κάτοικοι από πολλά χωριά του νομού Λάρισας, νεολαία και μικρά παιδιά. Με αμείωτη ροή πολύς κόσμος κατέφτανε από διάφορα μέρη συνεχώς στο μπλόκο, με τα απαραίτητα κεράσματα, έσφιγγε τα χέρια των ανθρώπων του μόχθου για να τους ευχηθεί

«Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα από εδώ», λένε οι συγχωριανοί των βιοπαλαιστών, που ταξίδεψαν για να βρεθούν μαζί τους αυτήν τη μέρα γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ο αγώνας τους αφορά και εκείνους, την επιβίωση και την προοπτική στην ύπαιθρο του νομού.

«Δίνουνε το καλύτερο μάθημα: Να παλεύεις ανυποχώρητα για τη ζωή και το μέλλον όλων!», λένε δύο νέες δασκάλες από την Αθήνα που έχουν έρθει για συμπαράσταση στο μπλόκο, με την μία να προσθέτει: «Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε τη στήριξη των συναδέλφων μας, που έχουν πάρει μεγάλο κουράγιο από τον περήφανο αγώνα των αγροτών». «Δίπλα στους αγρότες, κλείνουμε όμορφα μαζί τους την αγωνιστική χρονιά. Μαζί με αυτούς που παράγουν τον πλούτο, όπως και εμείς οι εργαζόμενοι ενώνουμε τους αγώνες μας τη νέα χρονιά πιο αποφασισμένοι», μας τονίζει ο Πάνος, εργαζόμενος στον κλάδο των Τροφίμων.

Κοντά τους και σε αυτό το διαφορετικό ραντεβού βρέθηκαν το Εργατικό Κεντρικό Λάρισας, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων. Μάλιστα ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, παρέδωσε στους αγρότες και στα παιδιά τους τις ζωγραφιές των παιδιών που συμμετείχαν στη γιορτή αλληλεγγύης του Εργατικού Κέντρου και εύχονται «χρόνια πολλά αγρότες, συνεχίστε τον αγώνα. Είμαστε όλοι μαζί σας». Μερικές από αυτές αμέσως βρήκαν τη θέση τους στη σκηνή του μπλόκου.





INTIME NEWS

«Με τον αγώνα μας εδώ θα τα καταφέρουμε!»

Ξεχωριστή συμβολή στο αλλιώτικο «ρεβεγιόν» είχαν δεκάδεςπου ανταποκρίθηκαν με χαρά και ευθύνη στο κάλεσμα του Παραρτήματος Λάρισας τουΕντυσαν μουσικά την όμορφη βραδιά, μεταδίδοντας το δικό τους μήνυμα με νόημα:

«Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με κουράγιο, υγεία, αγωνιστική αισιοδοξία! Θα τα καταφέρουμε παρά τις δυσκολίες!», ήταν τα λόγια του Ρίζου Μαρούδα εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους που βρέθηκαν στο πλάι των αγροτών παραμονή του νέου χρόνου.

Πρόσθεσε ότι «σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο σπίτι μας. Θα τα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από αυτήν τη μάχη, και αυτή η νίκη θα είναι και δική σας, που έχετε χτίσει ασπίδα προστασίας στον αγώνα μας απέναντι στη στάση της κυβέρνησης, που κάνει κάθε προσπάθεια να τον συκοφαντήσει. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν είχαμε αυτήν τη λαϊκή στήριξη».

«Δεν φεύγουμε από εδώ με σκυμμένο το κεφάλι, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, να συμβιβαστούμε! Δεν πρόκειται να ξεπουληθούμε, να προδώσουμε τον αγώνα μας, θα τον πάμε μέχρι εκεί που θα ικανοποιηθούν αιτήματα που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να παράγουμε φτηνά και ποιοτικά για όλο τον λαό», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε καταλήγοντας.

Λίγο αργότερα, αγρότες και λαός θα γίνουν μία παρέα για να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. «Θα συνεχίσουμε, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των καλοθελητών να διασπάσουν την ενότητα του αγώνα μας. Εχουμε να κάνουμε με την επιβίωσή μας και από αυτή δεν κάνουμε εκπτώσεις», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου.

«Το μπλόκο Νίκαιας σάς εύχεται καλή χρονιά!»

Κάθε χωριό, κάθε σκηνή και το κομμάτι της από την πίτα, ένα για το Εργατικό Κέντρο και ένα για όλο τον λαό της περιοχής, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του ηρωικού αγώνα των βιοπαλαιστών. Και στη συνέχεια οι ίδιοι μοιράζουν με πολλή χαρά δώρα στα μικρά παιδιά που βρίσκονται μαζί τους, δώρα που συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν την προηγούμενη μέρα στους αγρότες από τους Φοιτητικούς Συλλόγους της Αθήνας.

Ακολουθούν κυκλωτικοί χοροί δίπλα στις φωτιές, χαμόγελα, πειράγματα, ποτήρια που τσουγκρίζουν ευχόμενα ξανά και ξανά «Στην υγεία και στη νίκη του αγώνα μας». Η ώρα περνάει και ένας αγρότης από το μικρόφωνο ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση: «3... 2... 1! Το μπλόκο Νίκαιας σάς εύχεται καλή χρονιά!», ακούγεται παράλληλα με τους ήχους των πυροτεχνημάτων που φωτίζουν τη νύχτα.

Θερμές αγκαλιές, χέρια σφιγμένα δυνατά ανταλλάσσουν ευχές και συμφωνούν: «Συνεχίζουμε!». Το εννοούν, κανείς δεν βιάζεται να φύγει, από την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο σταματάνε περαστικοί και οδηγοί και δηλώνουν δυνατά, για να ακουστεί μέχρι την σκηνή των αγροτών: «Μπράβο σας! Καλή χρονιά! Μη σταματάτε!».

Με αυτές τις δυνατές και πολύτιμες για τον αγώνα τους στιγμές μπαίνουν οι αγρότες στο 2026. Αντλούν περισσότερη δύναμη και πίστη για το γεγονός ότι ο συλλογικός και συντονισμένος αγώνας, με τον λαό στο πλάι τους, είναι ο μόνος δρόμος για να επιβάλουν το δίκιο τους. Και αυτόν τον δρόμο είναι περισσότερο αποφασισμένοι να το κρατήσουν «ανοιχτό»...

Στο πλευρό των βιοπαλαιστών στο μπλόκο της Νίκαιας την Τετάρτη παρευρέθηκε η Ελένη Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Επίσης ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του Κόμματος.

Στο πόστο τους οι αγρότες και σε άλλα μπλόκα

Δεκάδες βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό πάνω από το πανίσχυρο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, στην αλλαγή του χρόνου. Ανάμεσα στα χιλιάδες τρακτέρ βρέθηκαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι με τις οικογένειές τους, ο λαός της Καρδίτσας. Εκεί, ανυποχώρητοι, οπλισμένοι με την αλληλεγγύη του λαού της περιοχής και με φαγητό, ποτό και μουσικές, υποδέχτηκαν μαχητικά το νέο έτος. Αντάλλαξαν ευχές για «υγεία και νίκη στον αγώνα».

Ανάλογο ήταν το κλίμα και στα Τρίκαλα, στο μπλόκο διοδίων του Λόγγου στον Ε-65, με τους αγρότες να βρίσκονται επίσης στο πόστο τους. Στο πλευρό τους βρέθηκε ο λαός της πόλης. Μάλιστα, αντιπροσωπεία από τα Σωματεία Οικοδόμων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων βρέθηκε στο πλευρό τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Η γιορτινή βραδιά συμπληρώθηκε με παραδοσιακά ακούσματα από μέλη του τοπικού παραρτήματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Πιασμένοι χέρι - χέρι οι αγρότες χόρεψαν και γλέντησαν για τον μεγάλο αγώνα τους, περνώντας μερικές στιγμές χαλάρωσης πριν τη συνέχειά του.