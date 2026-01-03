Εορταστικό και αγωνιστικό το κλίμα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Μπλόκο στον κόμβο της Τρίγλιας έστησαν οι αγρότες που αποχώρησαν από τα Πράσινα Φανάρια, καταγγέλλοντας την υπονόμευση του αγώνα

Σε εορταστικό κλίμα στα μπλόκα του αγώνα οι αγρότες και στην Κεντρική Μακεδονία αποχαιρέτησαν τον παλιό και υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο. Παράλληλα προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή τους στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής που θα γίνει την Κυριακή στα Μάλγαρα.

Μάλιστα, στο μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων έστησαν γλέντι το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όπου επιβεβαίωσαν την απόφασή τους να κλιμακώσουν τον αγώνα, και το Σάββατο 3 Γενάρη προγραμματίζουν μαζική δράση στην πόλη του Κιλκίς.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα γιόρτασαν όλοι μαζί το βράδυ της Πέμπτης, ενώ παντού έγιναν μικρογλεντάκια, τονίζοντας το συντροφικό κλίμα που επικρατεί τούτες τις γιορτινές μέρες.

Νέο μπλόκο στον κόμβο της Τρίγλιας

Στο μεταξύ, την Παρασκευή στήθηκε νέο μπλόκο στον κόμβο της Τρίγλιας από τους αγρότες της Χαλκιδικής, που παραμονή Πρωτοχρονιάς αποχώρησαν από το μπλόκο στο Πράσινα Φανάρια, καταγγέλλοντας την υπονόμευση του πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από τον νόμο Χαλκιδικής αποφάσισαν να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, καταγγέλλοντας τις παρασκηνιακές συναντήσεις συγκεκριμένων αγροτών του μπλόκου με εκπροσώπους της κυβέρνησης, με σκοπό την υπονόμευση του αγώνα τους.

Αποχώρησαν συντεταγμένα, δηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οπως δήλωσε ο Γιώργος Τσακίρογλου, «οι αγρότες από τη Χαλκιδική θα πάμε στη Νέα Τρίγλια για να ανασυνταχθούμε και να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο μπλόκο. Θα συμμετάσχουμε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα».

Στο μεταξύ, τον ρόλο συγκεκριμένων «συνδικαλιστών» που την περασμένη βδομάδα πήραν «εργολαβία» την επίθεση στην Πανελλαδική Επιτροπή, τη δυσφήμιση και την υπονόμευση του δίκαιου αγώνα, «παρελαύνοντας» κάθε λίγο και λιγάκι στα κανάλια, καταγγέλλει και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Κάνει λόγο συγκεκριμένα για τον «γνωστό συνδικαλιστή» του Τριλόφου που έβγαινε στα ΜΜΕ, ενώ «είχε και το θράσος να αναφερθεί στην κινητοποίηση που οργανώνουμε όλες αυτές τις μέρες στα Βασιλικά. Μάλλον δεν του αρέσει ότι συμμετέχουμε ως μπλόκο Βασιλικών στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και ότι προσπαθούμε συλλογικά μαζί με άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους να καθορίζουμε τις κινήσεις μας», αναφέρει ο Σύλλογος.

Αναδεικνύει μάλιστα ότι από τη στάση του παραπάνω επιβεβαιώνεται ο ρόλος που ανέλαβαν συγκεκριμένοι άνθρωποι στο αγροτικό κίνημα. «Πληρωμένη απάντηση» δίνει ο Σύλλογος και στις χυδαίες αναφορές του εν λόγω συνδικαλιστή σε «τραμπουκισμούς» που τάχα δέχεται. «Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη οι συγκεκριμένοι. Γνωρίζουμε καλά στα Βασιλικά! Δεν είμαστε χτεσινοί!», αναφέρει η ανακοίνωση, συμπληρώνοντας: «Μπορεί να είμαστε λίγοι στα Βασιλικά, άλλα παίρνουμε δύναμη από τον πανελλαδικό αγώνα. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο "κοινωνικός αυτοματισμός", ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητάς μας με διάφορους "πρόθυμους". Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης». Γι' αυτό και ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια να βγάλουν συμπεράσματα «και όλοι μαζί να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, συμμετέχοντας στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης αυτός που κάνουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!».