Στα πόστα τους και στην Ηπειρο

INTIME NEWS

Με κοπή βασιλόπιτας, πυροτεχνήματα και γλέντι υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά οι αγρότες τηςστο, το βράδυ της Πέμπτης. Παραγωγοί από όλο τον νομό - από Λούρο, Ωρωπό, την Τύρια και τα χωριά του Φαναρίου - μαζί με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, με έντονη την παρουσία νέων αγροτών όλοι μαζί βρέθηκαν στον χώρο, έχοντας στο πλευρό τους σωματεία της περιοχής, με αντιπροσωπείες από το, το(delivery), τακαικ.ά.

Μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, με φαγητό, μουσική και τα ποτηράκια με το τσίπουρο να πηγαίνουν από χέρι σε χέρι, κόπηκε η βασιλόπιτα του μπλόκου, με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει τη δικαίωση του αγώνα. Στους συγκεντρωμένους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Σπύρος Κλινάκης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας, τονίζοντας ότι τα μπλόκα σε όλη τη χώρα μένουν οργανωμένα, συντονισμένα στην κατεύθυνση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ακόμη και στις γιορτές. Σημείωσε δε πως αν η επιμονή να μείνουν οι αγρότες στη γη τους θεωρείται «παρανομία», τότε αυτή την «παρανομία» θα τη συνεχίσουν, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του μπλόκου του Λούρου στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.