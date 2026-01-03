INTIME NEWS
Μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, με φαγητό, μουσική και τα ποτηράκια με το τσίπουρο να πηγαίνουν από χέρι σε χέρι, κόπηκε η βασιλόπιτα του μπλόκου, με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει τη δικαίωση του αγώνα. Στους συγκεντρωμένους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Σπύρος Κλινάκης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας, τονίζοντας ότι τα μπλόκα σε όλη τη χώρα μένουν οργανωμένα, συντονισμένα στην κατεύθυνση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ακόμη και στις γιορτές. Σημείωσε δε πως αν η επιμονή να μείνουν οι αγρότες στη γη τους θεωρείται «παρανομία», τότε αυτή την «παρανομία» θα τη συνεχίσουν, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του μπλόκου του Λούρου στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.