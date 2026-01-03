«Ούτε βήμα πίσω» λέει και ο Μπράλος

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο μπλόκο του Μπράλου. Εκεί, στα ριζά του Καλλιδρόμου, ανάμεσα στις Θερμοπύλες, στην Αλαμάνα και στον Γοργοπόταμο, όπου σβήνει το φαράγγι του Ασωπού, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την κεντρική Φθιώτιδα έχουν στήσει το δικό τους μετερίζι αγώνα και πάνω από έναν μήνα τώρα παλεύουν μαζί με τους συναδέλφους τους από ολόκληρη τη χώρα για την επιβίωσή τους.

«Στον Μπράλο». Μια έκφραση που μέχρι τώρα αποτελούσε μήνυμα προειδοποίησης για κλιμάκωση του αγώνα και «διακαής πόθος» για τους αγρότες του κάμπου της Λαμίας και της γύρω περιοχής, που όμως ποτέ δεν είχε γίνει πραγματικότητα. Φέτος ωστόσο «ο Μπράλος έπεσε». Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα καμποχώρια του Σπερχειού, από τα χωριά του Μώλου, της Αμφίκλειας, της Ελάτειας και Τιθορέας, τη δυτική Φθιώτιδα, ακόμα και από την ανατολική Φθιώτιδα, μαζικά και αποφασιστικά, με εκατοντάδες τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα, έστησαν το μπλόκο τους, σε ένα σημείο που δίνει τη δυνατότητα διακοπής κάθε πρόσβασης προς τη Βόρεια Ελλάδα μέσω της Ανατολικής Στερεάς.

Λίγες ώρες απομένουν για την αλλαγή του χρόνου. Το σκοτάδι έχει πέσει για τα καλά και το κρύο κάτι παραπάνω από τσουχτερό. Το μπλόκο έχει στολιστεί από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το απαραίτητο δέντρο, λίγα λαμπιόνια και στολίδια. Εξω, στον δρόμο, δίπλα στα βαρέλια με τη φωτιά στέκονται κάποιοι τολμηροί. Οι υπόλοιποι έχουν στήσει «πηγαδάκια» μέσα στις σκηνές, με λίγο τσίπουρο για το κρύο και συζήτηση για τις εξελίξεις.

Δεν πάει άλλο!





Ο πρώτος που συναντάμε είναι ο Ηλίας Μπαλαφούτης, κτηνοτρόφος από τη Λυγαριά Λαμίας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου, που εκείνη την ώρα έξω από τις σκηνές ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του μπλόκου, όπως η βάρδια περιφρούρησης. Μας καλωσορίζει και μαζί του μπαίνουμε σε μια από τις σκηνές. Χαιρετισμοί, ευχές, συστάσεις, αν και κάποιοι μας θυμούνταν από προηγούμενες αποστολές του «Ριζοσπάστη» στο μπλόκο.

Η σύνθεση διαφορετική από αυτήν που κυριαρχούσε στα μπλόκα τα παλιότερα χρόνια. Νέα αγόρια και κορίτσια από αγροτικές οικογένειες, γυναίκες, βρίσκονται ανάμεσα σε αγρότες που έχουν περάσει τη ζωή τους καλλιεργώντας τη γη και φροντίζοντας τα ζώα. Και τώρα, όλοι μαζί, σε έναν πρωτόγνωρο και αποφασιστικό αγώνα δίνουν τη μάχη να σταθούν στη ζωή απέναντι σε μια εχθρική πολιτική, που διαλύει τα όνειρά τους, γκρεμίζει κόπους μιας ζωής.

Ανάμεσά τους ο Θανάσης, μόλις 21 ετών, από το χωριό Λιανοκλάδι. Από μικρός στα χωράφια της οικογένειας, αποφάσισε και ο ίδιος να γίνει αγρότης. Ομως η ανησυχία στο πρόσωπό του για το μέλλον είναι χαρακτηριστική. «Αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, δεν βλέπω μέλλον», μας λέει, και συμπληρώνει: «Δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής, πώς θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε; Ποια είναι η στήριξη σε έναν νέο αγρότη για να αντέξει στο επάγγελμα; Και μετά μας λένε πως ερημώνουν τα χωριά, ότι φεύγουν οι νέοι. Πώς να μείνουμε πίσω, να κάνουμε οικογένεια; Να ζήσουμε κι εμείς έστω όπως έζησαν οι γονείς μας; Δεν πάει άλλο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», μας λέει, με τις λέξεις να βγαίνουν ορμητικά, όχι μόνο από νεανικό ενθουσιασμό, αλλά και από την αποφασιστικότητα, την αγανάκτηση για «το δίκιο που σε πνίγει».

Εχουμε κι εμείς «plan b»

«Οχι μόνο θα συνεχίσουμε, αλλά έχουμε κι εμείς "plan b"», συμπληρώνει ο Ηλίας Μπαλαφούτης, που βρίσκεται δίπλα μας, και προσθέτει: «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές της κυβέρνησης, αντίθετα μας πεισμώνουν και μας συσπειρώνουν ακόμη περισσότερο. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα με νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές, και αυτό θα συζητήσουμε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την Κυριακή στα Μάλγαρα».

Τονίζει ότι η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν, συνεχίζει την κοροϊδία σε βάρος τους. «Βγαίνουν από την κυβέρνηση και λένε ότι έχουμε πληρωθεί στο ακέραιο. Ωστόσο, στις πληρωμές που έγιναν 31 Δεκεμβρίου για την εξισωτική στα χωράφια και το ζωικό κεφάλαιο, τα χρήματα ήταν 20% και 30% λιγότερα από αυτά που είδαμε στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ περίμενα 3.800 ευρώ και πήρα 2.860 ευρώ. Ετσι είναι και τα αιτήματα που στα λόγια λένε ότι έχουν ικανοποιηθεί. Να μας δώσει η κυβέρνηση εγγράφως και υπογεγραμμένα το ποια αιτήματα έχουν επιλυθεί και πώς, και τότε πάμε σε διάλογο», αναφέρει.

«Τώρα πληρώνουμε πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν πριν από δεκαετίες. Οχι μόνο εμείς, αλλά οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάποιοι μας τα λέγανε από τότε», λέει με νόημα μπαίνοντας στη συζήτηση ο Δημήτρης, από το χωριό Ρεγγίνι Μώλου, ο οποίος μέχρι τώρα παρακολουθούσε σιωπηλά. Παλιός αγρότης ο ίδιος, που πέρασε τη ζωή του στα χωράφια και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει χρόνο μακριά από το σπίτι του, στο μπλόκο, παλεύοντας για να επιβιώσει και να συνεχίσει να ζει στον τόπο του με αξιοπρέπεια. «Δεν μας μένει τίποτα άλλο να κάνουμε, δεν μας έχουν αφήσει επιλογές, εμείς θα είμαστε εδώ και τα Φώτα και όσο χρειαστεί», ξεκαθαρίζει.

Μια ζωή με αξιοπρέπεια στο χωριό του, την Ανθήλη Λαμίας, επιθυμεί και ο Θοδωρής. Νέος σε ηλικία, τον συναντήσαμε στον δρόμο, δίπλα στη φωτιά. Σκεπτικός, ανακατεύει τα κούτσουρα στο βαρέλι. «Εγώ τι να πω. Σου τα είπαν οι άλλοι. Και μόνο ότι στον 21ο αιώνα, που οι επιστήμες και η τεχνολογία έχουν κάνει τέτοια πρόοδο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, που οι αγρότες και άλλοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να παλεύουν και να αγωνίζονται για να επιβιώσουν, τα λέει όλα. Πάντως το ότι αγωνιζόμαστε, το ότι μετά από πολλά χρόνια έχουμε βγει τόσοι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι στον δρόμο και αντέχουμε, είναι σημαντικό».

Εκεί κοντά βρίσκεται και ο Γιάννης, ελαιοπαραγωγός από την Πελασγία, ο οποίος διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα με το τρακτέρ του για να βρεθεί στο μπλόκο του Μπράλου. «Εμείς είμαστε ήδη νικητές. Εχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού δίπλα μας. Η κυβέρνηση, ό,τι και να έκανε, έφαγε τα μούτρα της. Λέει ότι έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματά μας. Πώς; Εμείς ας πούμε ζητάμε να σταματήσουν τα "αγροτοδικεία" και η κυβέρνηση όχι μόνο μας απαντά με δικογραφίες και δικαστήρια, αλλά πάει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να φέρει νέους νόμους, ακόμα πιο αυστηρούς για την καταστολή των αγώνων μας», σημειώνει και προσθέτει: «Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Είμαστε εδώ έναν μήνα, κάναμε γιορτές στον δρόμο και είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε για όσο χρειαστεί».

Σε όλη τη Στερεά και την Εύβοια

Αγωνιστικά υποδέχτηκαν το νέο έτος οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας και πλέον, με το βλέμμα στραμμένο στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την Κυριακή στα Μάλγαρα, ετοιμάζονται για την κλιμάκωση του αγώνα τους. Για το Σάββατο 3 Γενάρη έχουν προγραμματιστεί Γενικές Συνελεύσεις ώστε να προετοιμαστεί η συμμετοχή στη σύσκεψη, ενώ, όπως έχουν αποφασίσει, θα διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και στη συνέχεια θα προχωρήσουν εκ νέου σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και σε αποκλεισμούς παραδρόμων.

Γ.