ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Την Κυριακή το αγωνιστικό ραντεβού των δεκάδων μπλόκων

Μετρώντας 35 ημέρες στα μεγαλειώδη μπλόκα όλης της χώρας, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να δίνουν ακλόνητοι έναν μεγάλο αγώνα κόντρα στην πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και της κυβέρνησης που τους οδηγεί στον αφανισμό.

Εχοντας υποδεχτεί αγωνιστικά το νέο έτος στα μπλόκα τους, παίρνοντας δύναμη από την αλληλεγγύη του λαού που ακόμη και τη μέρα της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε στο πλευρό τους, ετοιμάζονται να λάβουν μέρος στο νέο αγωνιστικό τους «ραντεβού», στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, που θα γίνει την Κυριακή 4 Γενάρη, στις 12 μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων.

Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ο οποίος δίνεται κόντρα σε «θεούς και δαίμονες», αφού από την αρχή του η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της κάνουν ό,τι μπορούν για να τον καταστείλουν και να τον υπονομεύσουν. Η στριμωγμένη από τον αγώνα των αγροτών κυβέρνηση τρώει τη μία κατραπακιά μετά την άλλη σε αυτήν την προσπάθεια. Αφού ούτε η καταστολή, ούτε ο «κοινωνικός αυτοματισμός», ούτε η λάσπη και οι συκοφαντίες, αλλά ούτε και οι διάφοροι «πρόθυμοι» για τον προσχηματικό διάλογο κατάφεραν να διασπάσουν την ενότητά τους.

Η οργή και η αποφασιστικότητα μεγαλώνουν και οι βιοπαλαιστές ετοιμάζονται σαν «ένα μπλόκο» να συντονίσουν τη νέα κλιμάκωση του αγώνα τους, προκειμένου να δυναμώσουν την αναμέτρηση με την κυβέρνηση που αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, επικαλούμενη τις «αντοχές» της οικονομίας, δηλαδή τις «αντοχές» της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που κάνουν κόλαση τη ζωή των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.

Προετοιμάζοντας τη συμμετοχή τους στον νέο μεγάλο αγωνιστικό σταθμό, την Πανελλαδική Σύσκεψη, τα μπλόκα βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό. Οργανώνουν Γενικές Συνελεύσεις με στόχο να καθορίσουν τη στάση τους μπροστά στη Σύσκεψη. Συγκεκριμένα, στο Μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί Συνέλευση το Σάββατο, στις 12 μ.