Σαν «ένα μπλόκο» κλιμακώνεται ο μεγαλειώδης αγώνας σε όλη τη χώρα

Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι δράσεις που αποφάσισαν οι αγρότες στη μεγάλη σύσκεψη στις Σέρρες

Σε τροχιά κλιμάκωσης κινούνται τα μεγαλειώδη μπλόκα του αγώνα σε όλη τη χώρα, μετά και την πανελλαδική σύσκεψη την Πέμπτη στις Σέρρες. Ετσι, απέναντι και στον εμπαιγμό της κυβέρνησης, αμέσως μετά τη σύσκεψη, που έδωσε το σήμα έντασης του αγώνα και της διεκδίκησης, ξεκίνησαν τόσο οι συνελεύσεις σε κάθε μπλόκο όσο και οι συντονισμένοι αποκλεισμοί δρόμων και παρακαμπτήριων, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν ξανά συντονισμένα σε άνοιγμα των μπαρών στα διόδια για τον λαό που θέλει να ταξιδέψει χωρίς να χρυσοπληρώνει τους ομίλους, ενώ από την Τρίτη, παραμονές Χριστουγέννων, θα διευκολύνουν τη διέλευση πολιτών που ταξιδεύουν, απαιτώντας από κυβέρνηση και αστυνομία να μην κλείνουν τους δρόμους.

Θεσσαλία: Μήνυμα κλιμάκωσης από την «καρδιά» του αγώνα

Με τις δράσεις να είναι σε εξέλιξη την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας μας, είχαν ήδη ξεκινήσει οι αποκλεισμοί στη Θεσσαλία, την καρδιά του αγροτικού αγώνα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των κόμβων στο Κιλελέρ και στον Πλατυκάμπο.

«Απαιτούμε άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσης», τονίζουν, προσθέτοντας ότι «τους δρόμους τους κλείνει η κυβέρνηση με την αδιάλλακτη στάση της και όχι οι αγρότες».

Στο μεταξύ, με χειροκροτήματα έγινε δεκτή στη χθεσινή γενική συνέλευση τουη απόφαση συνέχισης του αγώνα που λήφθηκε την Πέμπτη στη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες.

Στη συνέλευση, οι βιοπαλαιστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, σήμερα Σάββατο, στις 11 το πρωί. Παράλληλα, θα καταφθάσουν στο μπλόκο, συντονισμένα και νέες δυνάμεις με τρακτέρ.

Επίσης, αποφασίστηκε να παραμείνει μια λωριδα του Ε-65 ανοιχτή από την Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση του λαού μπροστά στις γιορτές.

Ενισχύονται τα μπλόκα στην Κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία παραμένουν και ενισχύονται τα μπλόκα σε όλους τους νομούς, στο οδικό δίκτυο και στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα.

Στο τελωνείο Ευζώνων το απόγευμα της Παρασκευής οι αγρότες έκλεισαν τις εισόδους από τις 6 έως τις 10 το βράδυ, ενώ την Κυριακή προετοιμάζεται λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης με την εθελοντική συμμετοχή καλλιτεχνών του Κιλκίς.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες έκλεισαν για ώρες την είσοδο και την έξοδο για τα φορτηγά, κλιμακώνοντας κι αυτοί τον αγώνα.

Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη προχώρησαν από τις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής και μέχρι την Τρίτη οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει διαρκώς κλειστό. Παράλληλα, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα τραβήξουν τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, για να διευκολύνουν τη μετακίνηση όσων θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές.

INTIME NEWS

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας (από τη 1 μ.μ.) προχώρησαν οι αγρότες στοΤο Σαββατοκύριακο, με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης, από τις 12 μ. και για τρεις ώρες θα μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες.

Σε ανάλογους αποκλεισμούς προχώρησαν και τα μπλόκα σε Χαλκηδόνα, Κουλούρα και Πέλλα, ενώ ενισχύονται εκείνα της Πιερίας.

Σε Στερεά και Εύβοια

Με την οργή να κυριαρχεί και στα μπλόκα της Στερεάς και της Εύβοιας, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν αποκλεισμοί της κυκλοφορίας και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ενώ το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις και άνοιγμα σταθμών διοδίων.

Συγκεκριμένα, για τρεις ώρες, έκλεισαν το παράπλευρο οδικό δίκτυο στον κόμβο του Μπράλου και την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας και γειτονικούς παράδρομους.

Το Σάββατο το μπλόκο της Αταλάντης και αντιπροσωπείες από άλλα μπλόκα της Στερεάς θα ανοίξουν τα διόδια της Τραγάνας, ενώ την Κυριακή στις 5 μ.μ. τα μπλόκα του Κάστρου, της Χαλκίδας, της Θήβας και της Κηρίνθου θα ανοίξουν τα διόδια των Αφιδνών.

Στην Ηπειρο

Στην Αρτα οι αγρότες προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε τρίωρο αποκλεισμό των παράδρομων της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του κόμβου Αγίου Δημητρίου - Πέτα, όπου έχει στηθεί το μπλόκο τους. Οι αγρότες της Πρέβεζας, μαζί με τους αγρότες του μπλόκου της Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα Σάββατο σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στην υποθαλάσσια σήραγγα του Ακτίου, ενώ θα διακόπτουν την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Πρέβεζας κάθε απόγευμα για τρεις ώρες.

Σε Γιάννενα και Θεσπρωτία, τα μπλόκα του Καλπακίου και του λιμανιού της Ηγουμενίτσας συζητούν την κλιμάκωση, με προσανατολισμό το άνοιγμα των διοδίων στην Τύρια και στο Δροσοχώρι στην Εγνατία Οδό. Ενδεικτική της αγωνιστικής ανάτασης αποτελεί και η ίδρυση νέων Αγροτικών Συλλόγων. Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες μέρες αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Φιλιατιού προχώρησαν στη συγκρότηση του δικού τους Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καλαμά, και δίνουν τη μάχη για τη μαζικοποίηση του μπλόκου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και Δυτική ΜακεδονίαΣτη Δυτική Μακεδονία το μπλόκο του Φιλώτα μετά τη συνέλευση της Παρασκευής προχώρησε σε 3ωρο κλείσιμο του κόμβου. Την ίδια μέρα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 7 μ.μ. οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Τις κινητοποιήσεις τους κλιμακώνουν και στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, που επίσης την Παρασκευή προχώρησαν σε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι καθημερινά διανέμουν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από νέες αφίξεις παραγωγών και με στήριξη εργατικών σωματείων.

Στον δε Εβρο, και συγκεκριμένα στο Ορμένιο, σε μια μαζική συνέλευση οι πέντε Αγροτικοί Σύλλογοι που συγκροτούν το μπλόκο, παρουσία των αντιπροσώπων τους που επέστρεψαν από την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, αποφάσισαν την κλιμάκωση του αγώνα με εξολοκλήρου αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά που έρχονται προς την χώρα και σε αποκλεισμό από τις 4 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ για φορτηγά που εξέρχονται.

Στους Κήπους, κλειστό παραμένει το τελωνείο, ενώ οι αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κλιμακώνουν αφήνοντας πλέον να μετακινούνται μόνο τα φορτηγά με ευπαθή προϊόντα.

Στην Καβάλα παραμένουν με ενισχυμένη παρουσία τρία αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα: Στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού, ενώ τη Δευτέρα 22 Δεκέμβρη θα πραγματοποιήσουν κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Χθες Παρασκευή το μπλόκο της Μουσθένης απέκλεισε τον κόμβο από τις 4 μ.μ.

Την ίδια μέρα προχώρησαν σε οκτάωρο αποκλεισμό έως τις 8 μ.μ. αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.

Συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να πραγματοποιούν και οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης.

Συνεχίζουν τον αποκλεισμό του τελωνείου στην Ξάνθη οι αγρότες της περιοχής, ενώ στην Εγνατία και συγκεκριμένα στην έξοδο της Κομοτηνής προς Ξάνθη παραμένουν και οι αγρότες της Ροδόπης.

Σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Τα αδιέξοδα που γίνονται ακόμα μεγαλύτερα οδηγούν και τους παραγωγούς της Δυτικής Ελλάδας σε κλιμάκωση του αγώνα. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία, όπου τα κρούσματα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζονται, όπως και οι θανατώσεις ζώων. Υπό αυτές τις συνθήκες, το μπλόκο του Αγγελόκαστρου αποφάσισε να προχωρήσει σε άνοιγμα διοδίων το Σαββατοκύριακο και σε νέες αποφάσεις από Δευτέρα για τη συνέχιση του αγώνα.

Στην Ηλεία η οργή επίσης ξεχειλίζει, και από το γεγονός ότι παρά τα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού και ευλογιάς που «θέρισε» κοπάδια, για την πρώτη ασθένεια δεν προβλέπονται καν αποζημιώσεις! Την κατάσταση επιδεινώνουν οι χαμηλές τιμές σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, την ώρα που το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο.

Και με αυτά τα δεδομένα, το μπλόκο στην είσοδο της νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου παραμένει ακλόνητο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν ανοίγματα των διοδίων, ενώ την Κυριακή το απόγευμα, με πρωτοβουλία της Ομάδας Γυναικών Πύργου (μέλους της ΟΓΕ) θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης.

Ακλόνητο με καθημερινές δράσεις παραμένει και το μπλόκο των Λεχαινών.

Στην Αχαΐα, μετά από μαζική συνέλευση το μπλόκο της Εγλυκάδας αποφάσισε άνοιγμα διοδίων το Σαββατοκύριακο, ενώ συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις συνεχίζουν τα μπλόκα του Αιγίου, στη γέφυρα Σελινούντα και Καλαβρύτων.

Σε κινητοποιήσεις στα μπλόκα τους προχώρησαν την Παρασκευή και οι αγρότες - κτηνοτρόφοι στον κόμβο της ΒΙΠΕ Τρίπολης και στη Νεστάνη Αρκαδίας, καλώντας σε κλιμάκωση τις επόμενες μέρες.

Παράλληλα, σε νέες δράσεις, με ανοίγματα διοδίων κ.λπ., προχωρούν τα μπλόκα σε Μεσσηνία, κόμβο Ινάχου στα Μαλαχιά Αργολίδας, Κιάτου Κορινθίας, Εθνικής Οδού Τρίπολης - Σπάρτης (παλιάς και νέας) κ.λπ.

Στην Κρήτη

Τον αγώνα τους συνεχίζουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο ο αποκλεισμός του Δασαρχείου είναι σε εξέλιξη, ενώ την Πέμπτη οι παραγωγοί πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης. Στα Χανιά παραμένει ακλόνητο το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, με την Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων να καλεί σε περαιτέρω ενίσχυση τις επόμενες μέρες. Χθες Παρασκευή προχώρησαν και σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου, με την παρουσία δεκάδων αγροτοκτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων, ενώ για σήμερα Σάββατο προγραμματίζονται νέο κλείσιμο και πραγματοποίηση λαϊκού γλεντιού μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς.

Στα νησιά

Στο μεταξύ και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου έχει ήδη απλωθεί η φωτιά του πανελλαδικού ξεσηκωμού, με δράσεις να ξεδιπλώνονται μεταξύ άλλων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Μυτιλήνη (μπλόκο στη διασταύρωση Καλλονής - Αγίας Παρασκευής), Σάμο (μπλόκο στο Κοκκάρι), Ρόδο, Λήμνο, Νάξο κ.α.