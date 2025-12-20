Εκβιασμοί και «κοινωνικός αυτοματισμός» καταρρέουν με πάταγο!

Τις τελευταίες προσπάθειές τους να αμφισβητήσουν το δίκιο του ηρωικού αγώνα των χιλιάδων βιοπαλαιστών στα μπλόκα η κυβέρνηση και οι υπουργοί της τις έχουν εναποθέσει στη συκοφαντία, στους εκβιασμούς, στην προσπάθεια να καλλιεργείται το δηλητήριο του «κοινωνικού αυτοματισμού».

Είναι τεράστια πρόκληση να παρουσιάζονται οι αγωνιζόμενοι βιοπαλαιστές σχεδόν ως «αχάριστοι», που παίρνουν δισεκατομμύρια και «τολμούν» να διαμαρτύρονται. Και, στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση και οι προπαγανδιστές της να αναμασούν τους γνωστούς χαρακτηρισμούς περί «ακραίων» μορφών πάλης, που «στρέφονται ενάντια σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Ομως κάθε τέτοια προσπάθεια βρίσκει ηχηρή απάντηση από το μεγάλο και ορμητικό κύμα εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης, που κάθε μέρα φουντώνει όλο και πιο πολύ. Κι αυτό όχι μόνο επειδή ο λαός αναγνωρίζει το δίκιο των αιτημάτων επιβίωσης που προβάλλουν οι αγρότες, αλλά και επειδή κατανοεί ότι αυτός ο αγώνας αφορά και τον ίδιο, την ανάγκη του να έχει πρόσβαση σε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, που σήμερα είναι απλησίαστα στα ράφια.

Κοινός συντονισμένος αγώνας απέναντι...

Αυτό το μεγαλείο αλληλεγγύης έλαμψε στα παλλαϊκά συλλαλητήρια της βδομάδας που πέρασε, που σε πόλεις της Θεσσαλίας μάλιστα δόθηκε συντονισμένη απεργιακή μάχη με σύνθημα «Μπλόκο στην πολιτική που για τα κέρδη των λίγων θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες». Μαζικές συγκεντρώσεις που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για το δυνάμωμα της κοινής πάλης εργατών και αγροτών απέναντι στον κοινό αντίπαλο.





«Για να πατήσουμε το πόδι μας στην Εθνική Οδό, δεν θα τα είχαμε καταφέρει αν δεν είχαμε στο πλευρό μας τα εργατικά σωματεία, τους φορείς, τον λαό», ήταν τα λόγια που ακούστηκαν στη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση της Λάρισας από τους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

Για να τους το ανταποδώσουν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους: «Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή εκεί, γιατί είναι και δικός μας αγώνας. Η πολιτική που εξοντώνει εσάς είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και τους προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες».

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στον δίκαιο αγώνα των αγροτών τη «μειωμένη κίνηση στις τοπικές αγορές», ότι δήθεν «είναι σε βάρος των τοπικών επιχειρήσεων» ο αγώνας αυτός. Και σ' αυτήν την περίπτωση βέβαια πήρε πληρωμένη απάντηση από τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολούμενων της πόλης, που στο πλαίσιο της απεργίας την Τρίτη πήραν αποφάσεις κλεισίματος των καταστημάτων τους για να βρεθούν μαζικά στους δρόμους μαζί με τους αγρότες και τους εργαζόμενους, όπως έγινε σε όλο τον νομό Καρδίτσας.

Το μήνυμά τους ήταν σαφές: «Η κυβέρνηση και η πολιτική της ευθύνεται που είναι άδεια τα μαγαζιά μας. Είμαστε θύματα της ίδιας πολιτικής που εσάς σας ξεκληρίζει και εμάς μας οδηγεί στον αφανισμό, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι θεωρούνται η "ατμομηχανή" της ανάπτυξης και ενισχύονται με κάθε τρόπο».

...στη στριμωγμένη κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία

Οι μόνοι που ενοχλήθηκαν και υπαγορεύουν στην κυβέρνηση να σπάσει τα μπλόκα είναι οιΑυτοί που «κολυμπάνε» στα κέρδη από τη νόμιμη κλοπή του μόχθου των εργαζομένων με την ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, αυτοί που υπαγορεύουν τα 13ωρα, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που εξαντλούν τους εργαζόμενους.

Οι ίδιοι που παίρνουν κοψοχρονιά τα προϊόντα των παραγωγών και θησαυρίζουν από την εκτίναξη της ακρίβειας στο ράφι. Οι μεγαλοξενοδόχοι και οι Ενώσεις τους που καταγράφουν υπερκέρδη από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες: Αυτοί είναι οι μόνοι που ενοχλούνται από τα μπλόκα των αγροτών, γιατί βάζουν «μπλόκο» στην κερδοφορία τους.

Το γεγονός ότι η μεγαλοεργοδοσία κλιμακώνει την άθλια επίθεση σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών και των μπλόκων τους είναι απόδειξη ότι ο κοινός αγώνας με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα μπορεί και πρέπει να βαθύνει.

Και μερικές αθλιότητες...

Αφού όλα τα παραπάνω κατέρρευσαν με πάταγο, η κυβέρνηση στον κατήφορό της επιχείρησε μέχρι και να φέρει σε αντιπαράθεση τους αγρότες με πιο ευαίσθητες κατηγορίες ανθρώπων, όπως καρκινοπαθείς που τάχα «εμποδίζονται» οι θεραπείες τους από τα μπλόκα. Στην ίδια κατεύθυνση, δεν δίστασε ακόμα και να κλείσει τον δρόμο σε εκδρομή παιδιών με αναπηρία, με πρόσχημα τα μπλόκα!

Μίλησε για ενδεχόμενα «ατυχήματα στους δρόμους», οι οποίοι μετατρέπονται σε ποτάμια με την πρώτη βροχόπτωση εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής του «κόστους - οφέλους», για «ταλαιπωρία των πολλών» και άλλα σαθρά.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν πρόκληση και πεισμώνουν τους βιοπαλαιστές να εντείνουν την πίεση, γιατί οι ίδιοι βρίσκονται μερόνυχτα στους δρόμους και στο κρύο, μακριά από τις οικογένειές τους και τις δουλειές τους. Εχουν τα ίδια βάσανα με όλο τον υπόλοιπο λαό, πληρώνουν και οι ίδιοι τις συνέπειες της πολιτικής του κέρδους, με το τσακισμένο εισόδημα και την ακρίβεια στα ύψη.

...που τους γυρίζουν μπούμερανγκ!

Ολες οι προσπάθειες της κυβέρνησης της έχουν γυρίσει μπούμερανγκ, αφού ο αγώνας των βιοπαλαιστών παίρνει όλο και μεγαλύτερη δύναμη από τη μαζική συμπαράσταση και αλληλεγγύη που τους δείχνει ο λαός καθημερινά, όπως είπαν και οι ίδιοι στην προχθεσινή μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες.

Οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, αντίθετα τους ανοίγουν, όπως έγινε για να περάσουν απρόσκοπτα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και να παρευρεθούν στη Λάρισα για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπως θα γίνει και από σήμερα Σάββατο σε όλη τη χώρα με αγωνιστικά ανοίγματα των διοδίων, αλλά και όπως αποφάσισαν να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων, προειδοποιώντας την κυβέρνηση και την αστυνομία να μην τολμήσουν να κλείσουν τους δρόμους.

Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 9 στους 10 συμφωνούν με τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και 7 στους 10 με τον αγώνα στα μπλόκα. Τώρα είναι η ώρα ο κοινός αγώνας των αγροτών και του λαού να ενταθεί απέναντι στη στριμωγμένη κυβέρνηση, απαιτώντας να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους εδώ και τώρα! Η νίκη τους θα είναι νίκη όλων!