Οι εργαζόμενοι στο ΚΘΒΕ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Ακυρώθηκαν οι θεατρικές παραστάσεις του ΚΘΒΕ που ήταν προγραμματισμένες για χτες Τετάρτη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Συλλόγου Εργαζομένων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε στάση εργασίας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΚΘΒΕ συνεχίζει τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας πλήρη εφαρμογή της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, και καλεί τη διοίκηση να σταματήσει πρακτικές έμμεσου εκφοβισμού όσον αφορά την εργασιακή επισφάλεια, και εκδικητικές κινήσεις απέναντι σε πρωτοβουλίες του σωματείου που αφορούν την προώθηση της αλληλεγγύης και της ενότητας των εργαζομένων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έγινε ένα βήμα από τη διοίκηση του Οργανισμού, η οποία «παραδέχτηκε» ουσιαστικά τη μέχρι τώρα παραβίαση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), απασχολώντας ωρομίσθιους «κομπάρσους» για την κάλυψη θέσεων στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Ετσι, μετά τον πρώτο κύκλο των κινητοποιήσεων αποφάσισε να στελεχώσει τις θέσεις αυτές με πλήρους απασχόλησης υπαλλήλους, όπως ορίζει η ΕΣΣΕ. Επίσης κατέβαλε τις οφειλόμενες διατακτικές σίτισης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Ο Σύλλογος όμως υπενθυμίζει ότι έχει μείνει ανεπίλυτο το ζήτημα με την - εδραιωμένη πλέον στην εργασιακή πραγματικότητα του ΚΘΒΕ - απασχόληση ωρομίσθιων «κομπάρσων» και για τις ανάγκες του τμήματος ταξιθεσίας. Ζήτημα που όπως λέει «φανερώνει την πρόθεση της διοίκησης να καθιερώσει ως πάγια τακτική της το να καλύπτει τις ανάγκες της με "φτηνή" εργασία, υπονομεύοντας την εργασιακή αξιοπρέπεια των εργαζομένων και απαξιώνοντας την ΕΣΣΕ». Επιπλέον, «συνεχίζει τις παραβιάσεις στην εφαρμογή της ΕΣΣΕ και σε άλλα ζητήματα, προβαίνοντας σε πρακτικές που πλήττουν άμεσα τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Η διεκδίκηση είναι μονόδρομος».