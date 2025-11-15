Δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες μας για ανώτερες καλλιτεχνικές σπουδές, δουλειά με δικαιώματα

Τρία χρόνια μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, που ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα στις σπουδές και τους όρους δουλειάς τους, έρχεται μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αναγνωρίζει ως «αντισυνταγματική» την κατάταξή τους στο προσοντολόγιο στην ίδια βαθμίδα με τις δευτεροβάθμιες και μεταδευτεροβάθμιες σπουδές.

Ολα όσα μεσολάβησαν αυτά τα χρόνια, με την αναδίπλωση της κυβέρνησης απέναντι στην απαράδεκτη εξομοίωση των καλλιτεχνών με απόφοιτους ΙΕΚ μέχρι και την απόφαση του ΣτΕ, είναι αποτέλεσμα των αγώνων των καλλιτεχνών, της μαζικότητας και του περιεχομένου τους, της μάχης που έδωσαν τα σωματεία και οι φορείς τους αναδεικνύοντας συνολικά την ανάγκη ανώτατων καλλιτεχνικών σπουδών και αξιοπρεπών όρων εργασίας και ασφάλισης.

Παρ' όλα αυτά, στις δυνάμεις εκείνες που σκόπιμα εμφανίζουν την απόφαση του ΣτΕ ως την «υπέρτατη δικαίωση», έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Καταρχάς, η απόφαση δεν είναι δεσμευτική και, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση της νέας ΑΣΠΤ (Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών), μάλλον καθόλου δεν λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρνηση...

2. Σε καμιά περίπτωση δεν αναβαθμίζονται οι σπουδές, ούτε ακαδημαϊκά ούτε ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Τουναντίον. Παγιώνεται ο τίτλος των «ανώτερων σπουδών», δηλαδή η κατά πλειοψηφία τριετής φοίτηση που δεν είναι «ανώτατη». Αν και εντάσσεται στην αποκαλούμενη «τριτοβάθμια εκπαίδευση», στην πραγματικότητα αυτό σηματοδοτεί μόνο μια κατ' όνομα αλλαγή κατηγορίας, χωρίς καμιά αναφορά σε αναβάθμιση σε επίπεδο και διάρκεια σπουδών, σε υποδομές, σε περιεχόμενο, σε εξασφάλιση διδασκόντων και δυνατότητα εκπόνησης έρευνας.

3. Εξακολουθεί να ισχύει το απαράδεκτο καθεστώς του διαχωρισμού ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, όπως άλλωστε ισχύει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Δηλαδή, διαιωνίζεται το παράδοξο και ανορθολογικό στοιχείο, οι απόφοιτοι των ανώτερων σχολών να είναι ακαδημαϊκά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικά να εντάσσονται στη βαθμίδα 5 της κλίμακας επαγγελματικών προσόντων, δηλαδή μαζί με τα ΙΕΚ, μιας και το Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων είναι ένα και ενιαίο, καθορισμένο από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στο οποίο δεν μεσολαβεί καμιά άλλη βαθμίδα μεταξύ της 5ης (μεταδευτεροβάθμια) και της 6ης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση). Η μόνη δέσμευση που υπάρχει από την κυβέρνηση (κι αυτή μένει στα χαρτιά...), με την πίεση των αγώνων των καλλιτεχνών, αφορά στις προσλήψεις καλλιτεχνών στο Δημόσιο και στο αντίστοιχο προσοντολόγιο/κλαδολόγιο, που αναμένεται να προβλέψει ειδική ενδιάμεση κατηγορία ΚΕ ανάμεσα στη ΔΕ και στην ΤΕ. Και που βέβαια, αν το σκεφτεί κανείς καλά, σηματοδοτεί εντέλει υποβάθμιση των καλλιτεχνών, μιας και τους κατατάσσει σε κατηγορία κατώτερη του ΤΕ, δηλαδή ούτε καν ισότιμους με τα καταργημένα πλέον ΤΕΙ, όπως ίσχυε αρχικά... Για να εξακριβώσει κανείς δε την κοροϊδία που συνιστά όλη αυτή η κατάσταση, αρκεί να ακούσει την αγανάκτηση των απόφοιτων πρώην ΤΕΙ που από το 2003 «ανωτατοποιούνται» και ακόμα τίποτα δεν έχει αλλάξει ούτε στις σπουδές τους ούτε στα επαγγελματικά τους δικαιώματα...

Με λίγα λόγια, η απόφαση του ΣτΕ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναστείλει, αντίθετα πρέπει να εντείνει τους δίκαιους αγώνες των καλλιτεχνών, των σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου για Ανώτατη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν, με αναβαθμισμένες υποδομές και ολόπλευρη φοιτητική μέριμνα, με πλήρως κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο.