ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Για το θετικό φινάλε η Εθνική ανδρών

Με στόχο να κλείσει θετικά την παρουσία της στον 6ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται τη Σκωτία το Σάββατο 15/11 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21.45 - Αlpha) για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της διαδικασίας.

Το ελληνικό συγκρότημα, χωρίς ελπίδες πρόκρισης, θα ψάξει τόσο σε αυτήν όσο και στην τελευταία αναμέτρηση - με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία στις 18/11 - την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες, προερχόμενο από τρεις σερί ήττες από Δανία και Σκωτία στα ματς που προηγήθηκαν. Επίσης η ελληνική ομάδα αναζητεί τους βαθμούς που θα βελτιώσουν τη θέση της στο ranking, προσδοκώντας μελλοντικά οφέλη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που κάλεσε αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόσθετο πρόβλημα, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και μιλώντας ενόψει των δύο αναμετρήσεων δήλωσε ότι θεωρεί κίνητρο για τους παίκτες της Εθνικής, ιδιαίτερα του νεαρούς, την προσπάθεια να κυνηγήσουν το θετικό κλείσιμο στον όμιλο.

ΒASKET LEAGUE

Κόντρες σε φόντο τετράδας

Στις δύσκολες αποστολές των ομάδων που διεκδικούν το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα μοιράζεται το ενδιαφέρον στην 7η αγωνιστική της Basket League. Ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες της ΑΕΚ στο Μαρούσι και του Περιστερίου στην Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας έχει δύσκολο έργο φιλοξενώντας τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό. Στα αξιοσημείωτα και η αναμέτρηση των χαμηλών θέσεων, στη Μύκονο, με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τον Πανιώνιο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 15/11: Μύκονος - Πανιώνιος (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - Περιστέρι (18.15 - ΕΡΤ Sports 1), Μαρούσι - ΑΕΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 16/11: Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Προμηθέας - Ολυμπιακός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Αρης (18.00 - ΕΡΤ Σπορ).

SUPER LEAGUΕ 2

Πρεμιέρα του β' γύρου

Ο β' γύρος του πρωταθλήματος της Super League 2 ξεκινά με τη 10η αγωνιστική, που περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα ματς. Ξεχωρίζουν οι δύσκολες εκτός έδρας αποστολές των πρωτοπόρων των δύο ομίλων: Για τον 1ο ο Ηρακλής δοκιμάζεται στην Αρκαδία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β', ενώ για τον 2ο η Καλαμάτα φιλοξενείται από την επικίνδυνη Μαρκό. Στα αξιοσημείωτα και η τοπική αθηναϊκή κόντρα, Athens Kallithea - Αιγάλεω, επίσης για τον 2ο όμιλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 15/11: Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας (14.00 - Action 24), ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου (15.00), ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης (15.00).

Κυριακή 16/11: Αστέρας Τρίπολης Β' - Ηρακλής (14.00 - Action 24), Καβάλα - Καμπανιακός (15.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 15/11: Μαρκό - Καλαμάτα (13.00).

Κυριακή 16/11: Ελλάς Σύρου - Χανιά (13.00), Παναργειακός - Ηλιούπολη (13.00), Athens Kallithea - Αιγάλεω (15.00). Αναβλήθηκε το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'.

VOLLEYLEAGUE

Κόντρες στα ψηλά

Σημαντικές αναμετρήσεις για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Volleyleague περιλαμβάνει η 4η αγωνιστική, στο πρόγραμμα της οποίας δεσπόζουν οι αναμετρήσεις ομάδων που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα: Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Ζηρίνειο με αντίπαλο την 4η Κηφισιά, ενώ με βλέψεις τετράδας κοντράρονται στη Μεσσηνία η 3η Καλαμάτα και ο 5ος Ολυμπιακός. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 15/11: Φοίνικας Σύρου - Φλοίσβος (18.00).

Κυριακή 16/11: Κηφισιά - Παναθηναϊκός (17.00), Καλαμάτα - Ολυμπιακός (20.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Δευτέρα 17/11: ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (17.00).