Το έργο, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη - δραματουργία Αλέκου Λούντζη και λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη και Ορφέα Απέργη, ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Ευκλείδη έναν κόσμο φαντασίας, μια πραγματικότητα όχι μακρινή από τη δική μας, συνομιλώντας με το διήγημα του Εντγκαρ Αλαν Πόε «Η πτώση του οίκου των Ασερ».
Το εξαμελές μουσικό σύνολο (Κώστας Τζέκος, κλαρινέτο, σαξόφωνο, Σπύρος Αρκούδης, τρομπέτα, Γιώργος Κρίμπερης, τρομπόνι, Χάρης Παζαρούλας, κοντραμπάσο, Καζούγιο Τσουνεχίρο, κρουστά και Φρίξος Μόρτζος, πλήκτρα) διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.
Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Χρύσα Μαλιαμάνη (Ερικα_7), Γεώργιος Ιατρού (Αυτός), Μιράντα Μακρυνιώτη (Δανάη) και Αλέξιος Ζερβάνος (Συζητητής).