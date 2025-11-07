«The Fall of the House of Commons» διαδικτυακά

2023. All rights reserved.

Η σύγχρονη όπερα «The Fall of the House of Commons», ένα φουτουριστικό και τολμηρό έργο για τη μυστηριώδη συνύπαρξη ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, που ανέβηκε με επιτυχία την περασμένη άνοιξη στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσιάζεται μέχρι και τον Ιούνη του 2026 στη διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (GNO TV).

Το έργο, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη - δραματουργία Αλέκου Λούντζη και λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη και Ορφέα Απέργη, ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Ευκλείδη έναν κόσμο φαντασίας, μια πραγματικότητα όχι μακρινή από τη δική μας, συνομιλώντας με το διήγημα του Εντγκαρ Αλαν Πόε «Η πτώση του οίκου των Ασερ».

Το εξαμελές μουσικό σύνολο (Κώστας Τζέκος, κλαρινέτο, σαξόφωνο, Σπύρος Αρκούδης, τρομπέτα, Γιώργος Κρίμπερης, τρομπόνι, Χάρης Παζαρούλας, κοντραμπάσο, Καζούγιο Τσουνεχίρο, κρουστά και Φρίξος Μόρτζος, πλήκτρα) διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Χρύσα Μαλιαμάνη (Ερικα_7), Γεώργιος Ιατρού (Αυτός), Μιράντα Μακρυνιώτη (Δανάη) και Αλέξιος Ζερβάνος (Συζητητής).