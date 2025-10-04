13ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP ΤΗΣ ΚΝΕ

Θεσμός συνυφασμένος με τις ανάγκες της νεολαίας και των εργαζομένων

Για μια ακόμη φορά η απόλυτη επιτυχία και η μαζικότητα στις συμμετοχές ήταν τα βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν το φετινό Αθλητικό Camp της ΚΝΕ, με το οποίο σηματοδοτήθηκε η αντίστροφη μέτρηση για τις εκδηλώσεις του κεντρικού Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης».

Το Αθλητικό Camp συμπλήρωσε φέτος 13 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η σημαντική αυτή πρωτοβουλία της ΚΝΕ έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό για τη νεολαία και τους εργαζόμενους, που φυσικά μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν στις εκδηλώσεις. Για την επιτυχία των φετινών εκδηλώσεων, τα μηνύματα που έστειλαν και τις καινοτομίες που υπήρξαν στο πρόγραμμα, γενικότερα για το παρόν και το μέλλον του θεσμού του Aθλητικού Camp, μίλησε στον «Ριζοσπάστη» ο Γεράσιμος Χατζηχρονόγλου, επικεφαλής της Αθλητικής Επιτροπής του ΚΣ της ΚΝΕ.

Σημαντικός θεσμός με πολλαπλά μηνύματα

-Ποιες εμπειρίες αποκομίσατε από το φετινό Αθλητικό Camp της ΚΝΕ;

- Για μία ακόμα χρονιά αποδείχθηκε πως το Αθλητικό Camp και η συμμετοχή σε αυτό αποτελούν μια σημαντική διέξοδο για όλες τις ηλικίες - από αθλητές και ασκούμενους μέχρι ανθρώπους που απλά ψάχνουν κάποια φυσική και σωματική δραστηριότητα, κάποια δραστηριότητα αναψυχής. Η αυλαία άνοιξε την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη με την πεζοπορία και την 5η Αναρριχητική Συνάντηση στην Πάρνηθα, που είχαν τη δική τους ιδιαίτερη «χροιά», τόσο ανάδειξης του φυσικού πλούτου της Αττικής και γενικότερα της χώρας, όσο και της επιλεκτικής έλλειψης που υπάρχει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και το αστικό κράτος σε αντιπυρικά έργα, σε έργα προστασίας του περιβάλλοντος, γενικότερα σε ελλείψεις και υποδομές, σε έμψυχο δυναμικό.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με τηντο Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, στο θεατράκι στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης», από δεκάδες αθλητικούς συλλόγους του χώρου. Ενώ, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, τις εκδηλώσεις έκλεισε οστις 21 Σεπτέμβρη, που πάντα έχει τη δική του βαρύτητα και συμπτωματικά φέτος συμπλήρωσε κι αυτός 13 χρόνια, όντας πραγματικά συνυφασμένος με το πρόγραμμα του Αθλητικού Camp, με τους δρομείς που συμμετέχουν κάθε χρόνο να είναι όλο και περισσότεροι. Αποδεικνύεται παράλληλα πως ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου αποτελεί όχι μόνο ένα σημείο συνάντησης για πολλούς, αλλά πρόκειται για έναν θεσμό που ακουμπάει τις ανάγκες που έχει ένας νέος σήμερα, ένας εργαζόμενος, ο λαός, να ασκηθεί και ειδικά υπαίθρια. Συνδυάζεται λοιπόν και με την επιθυμία που έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν να τρέξουν σε μια πάρα πολύ όμορφη trail διαδρομή, περιμετρικά του Πάρκου «Αντ. Τρίτσης», την ίδια στιγμή που υπάρχουν λίγοι ελεύθεροι χώροι άθλησης στη Δυτική Αττική και στις γύρω περιοχές.

- Ποια μηνύματα θέλατε να αναδείξετε μέσω των φετινών εκδηλώσεων;

- Το σύνθημα και φέτος, «Μέσα στη μάχη - Ψηλά τη γροθιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», αγκαλιάστηκε από δεκάδες συλλόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους έγιναν ένα με τη διοργάνωση. Το σύνθημα δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αποτυπώνει τις φριχτές εικόνες όπου για πάνω από 700 μέρες γινόμαστε θεατές, κάτω στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Οχθη. Εκεί, ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης δίνει τη δική του ιδιαίτερη μάχη, με κάθε μέσο, για δικό του κράτος, για δική του πατρίδα. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ να ενταθεί η αλληλεγγύη προς τον πολύπαθο αυτό λαό της Παλαιστίνης, πόσο μάλλον που εμπλέκεται και η δική μας χώρα σε αυτό το μακελειό, να δυναμώσουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτήν την κατάσταση, σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, να απεγκλωβιστεί η χώρα μας από κάθε συμφωνία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67', να υλοποιηθεί τώρα η ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου του 2015.





RIZOSPASTIS

Διευρύνεται η απήχησή του σε νεολαία και εργαζόμενους

Παράλληλα, πέραν της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, ειδικά ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου έδωσε το δικό του μήνυμακαι την ανάδειξη της σημασίας που έχει η κίνηση στην ίδια τη ζωή, καθώς μόνο ένας ενεργός και δραστήριος άνθρωπος μπορεί να θέσει σε κίνηση τα πράγματα, και έτσι τον θέλουμε εμείς.

-Βαδίζοντας πλέον στα 13 χρόνια ζωής του Aθλητικού Camp, ποια συμπεράσματα βγαίνουν όσον αφορά την απήχηση στη νεολαία;

- Φτάνοντας πλέον στα 13 χρόνια από καταβολής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Αθλητικού Camp από την ΚΝΕ, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο η απήχησή του στη νεολαία είναι όλο και μεγαλύτερη. Στις σημερινές συνθήκες, όπου η επίθεση στα εργατικά και επαγγελματικά μας δικαιώματα εντείνεται, όπως με το νέο νομοσχέδιο για 13 ώρες δουλειά, που οι όροι, η προοπτική των σπουδών μας γίνεται όλο και χειρότερη, με την ανασφάλεια να μεγαλώνει, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ψάχνουν μια διέξοδο, και το Αθλητικό Camp είναι αυτό που πραγματικά στέκεται στο πλάι τους κάθε χρόνο.

-Φέτος είδαμε τις εκδηλώσεις του Αθλητικού Camp να επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τι σηματοδοτεί αυτό;

RIZOSPASTIS

- Το Αθλητικό Camp τα τελευταία χρόνια απλώνει τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, και δεν μένει μόνο στα στενά πλαίσια του κεντρικού Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Φέτος, πράγματι, οι εκδηλώσεις άνοιξαν περισσότερο και επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε, να υπάρχει δηλαδή σε κάθε μεγάλη πόλη και περιοχή ένας θεσμός στον οποίο πολλοί νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να γνωρίσουν τις θέσεις μας γύρω από το μέτωπο του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής. Είναι σίγουρο, λοιπόν, και να περιμένετε πως οι εκδηλώσεις θα απλώσουν σε ακόμα περισσότερες πόλεις, με στόχο ακόμα και πιο απομακρυσμένες πόλεις και νησιά να έχουν τις δικές τους αθλητικές δραστηριότητες, να έχουν το δικό τους Αθλητικό Camp.

- Παράλληλα με το άνοιγμα σε άλλες πόλεις είδαμε να υπάρχει και άνοιγμα του προγράμματος, με προσθήκη νέων αγωνισμάτων. Τι ανταπόκρισης έτυχε η νέα πρωτοβουλία;

- Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα του Camp αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Είναι μια διαδικασία στην οποία τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ερχόμαστε σε επικοινωνία, ακούμε τους προβληματισμούς και τα εμπόδια που συναντάνε τα σωματεία και οι σύλλογοι, και με αυτόν τον θεσμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι όχι μόνο προσπαθούμε να σταθούμε στο πλάι τους, αλλά τους αφουγκραζόμαστε και μέσα από αυτό υπάρχει η διέξοδος στον χώρο του αθλητισμού, η οποία συναντιέται και με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ.





RIZOSPASTIS

Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκονται όλο και περισσότερο οι σύλλογοι και τα σωματεία στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, γιατί για μας αποτελούν το «κύτταρο» της οργάνωσης που λέγεται αθλητισμός.

Οπως ανέφερα και παραπάνω, η ανταπόκριση των συλλόγων, των σωματείων, των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες είναι κάθε φορά και μεγαλύτερη. Είναι ενδεικτικό ότι όχι μόνο η αναρρίχηση αλλά πολλές ακόμα φυσικές δραστηριότητες και αθλήματα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την ύπαιθρο και τη φύση, έχουν προταθεί από τον κόσμο που συμμετέχει, και πραγματικά είμαστε εδώ να τους ακούσουμε και να αφουγκραστούμε την ανάγκη που μπορεί να έχει ένας νέος σήμερα όχι απλά να ασκηθεί, αλλά και να αποσυμφορηθεί από την καθημερινή πίεση, από τις καθημερινές δυσκολίες και τα αδιέξοδα που συναντάει παντού στη ζωή του.

Μπ. Τσ.