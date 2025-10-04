Σηκώνουν αυλαία...

Μια σταχυολόγηση θεατρικών παραστάσεων που ξεκινούν αυτήν την περίοδο

***

- «Το επάγγελμα της μητρός μου» του Θανάση Παπαγεωργίου στη «Στοά»

Πρόκειται για ένα έργο που βασίστηκε πάνω σε ένα διήγημα του Μποστ, που γράφτηκε το 1961 για την «Καθημερινή» στην οποία εργαζόταν τότε. Το διήγημα αυτό έγινε η αιτία της απόλυσής του από την Ελένη Βλάχου, εκδότρια της «Καθημερινής», η οποία μόλις το διάβασε θεώρησε ότι ο Μποστ είχε ξεπεράσει κάθε όριο ευπρέπειας. Η απάντηση του συγγραφέα ήταν «η κ. Βλάχου έχασε το χιούμορ της»...

Παίζουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Ευδοκία Σουβατζή, Ελευθερία Στεργίδου, Αγγελική Τσιακάλου, Γιάννης Χαντέλης και Γιάννης Φουντάς.

Κάθε Σάββατο στις 20.30 και Κυριακή στις 19.00.

- «Οι Κάλπηδες» του Στρατή Μυριβήλη στο «Olvio»

Τα παλιά τα χρόνια ζούσαν πάνω στο νησί της Λέσβου δύο ξακουσμένοι κατεργάρηδες. Ο Ψευτοθόδωρος στη Χώρα και ο Καλπομανώλης στη Συκαμιά (το χωριό του Μυριβήλη). Κόμπαζαν και οι δύο ότι κανείς δεν τους παραβγαίνει στην πονηριά και την μπαμπεσιά. Δεν άντεχαν όμως να ακούνε ο ένας για τα κατορθώματα του άλλου κι έτσι ξεκίνησαν να βρουν τον ανταγωνιστή τους, να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν μια και καλή ποιος είναι ο πρωταθλητής στην κατεργαριά...





Από τη θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες» σε σκηνοθεσία

Παίζουν: Ελισσαίος Βλάχος, Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

- Η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη στο Θέατρο «Εν Αθήναις»

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης μας παραδίδει μία εξαιρετικά γλυκόπικρη νουβέλα, με λόγο ζωντανό, ανθρώπινο και καθημερινό, χωρίς μελοδραματισμούς και με αιφνίδιες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ενα βαθύτατα θεατρικό κείμενο, γεμάτο πολλαπλά μηνύματα, για πολλούς αποδέκτες.

Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά. Με την Δήμητρα Κολλά.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17.45.

***

- «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Θέατρο «Βασιλάκου»

Αντλώντας στοιχεία από ιστορικά ντοκουμέντα και γυναικείες αφηγήσεις της εποχής, αλλά και από συνεντεύξεις γυναικών που εργάζονται σήμερα ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί, η Νεφέλη Μαϊστράλη παραδίδει ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τη συγκλονιστική ιστορία της Σπυριδούλας.

Η 12χρονη Σπυριδούλα από τη Ματαράγκα Αγρινίου, που μετακόμισε στην πρωτεύουσα για να εργαστεί στο εύπορο σπίτι ενός ζευγαριού στον Πειραιά. Επί δύο συναπτά έτη, όπως αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο, το ζεύγος την κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά, φτάνοντας έως το σημείο να την κάψουν με το ηλεκτρικό σίδερο στο σώμα και το πρόσωπο. Η Σπυριδούλα, όμως, βρήκε το θάρρος να μιλήσει...

Από την ομάδα 4Frontal σε συν-σκηνοθεσία των Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα.

Παίζουν: Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου.

Από τις 6/10 κάθε Δευτέρα, Τρίτη στις 21.00 και Τετάρτη στις 20.00.

- «Η θεριζοαλωνιστική μηχανή Τζακ Ρίπερ» του Θανάση Τριαρίδη στο «Από Κοινού» Θέατρο

Ενα έργο σε σκηνοθεσία της Αγγελικής Ξένου για την εφιαλτική ώρα όπου η Τέχνη γίνεται πειθήνιο όργανο και πρόθυμο εργαλείο στα χέρια της δολοφονικής εξουσίας.

Η Διευθύντρια του Πρώτου Θεάτρου της χώρας δέχεται στο γραφείο της τον Νέο Σκηνοθέτη, αριστούχο απόφοιτο της Σχολής Σκηνοθεσίας, για να συζητήσουν σχετικά με την παράσταση που πρόκειται να σκηνοθετήσει στην Κεντρική Σκηνή ως έπαθλο της αριστείας του. Ο Νέος Σκηνοθέτης μιλάει στο έργο του για τις δολοφονίες των μεταναστών στη θάλασσα και τις ευθύνες που βαρύνουν την εξουσία. Μέσα από μια υποδειγματικά «πολιτισμένη» συζήτηση, η Διευθύντρια καταφέρνει να νουθετήσει τον Νέο Σκηνοθέτη...

Παίζουν: Ελένη Γερασιμίδου, Γιάννης Γιαραμαζίδης.

Από τις 10/10, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00.

***

- «Τέλος του Παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ στο Θέατρο «Ιλίσια»

Το εντυπωσιακό σκηνικό μάς μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ενα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του... ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: Τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες - όπως όρισε ο ίδιος ο Μπέκετ - τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Παίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Δημήτρης Ντάσκας, Φραγκίσκη Μουστάκη.

Από τις 13/10 κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

- «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» του Μαρκ Μέντοφ στο Θέατρο «Αλφα»

Η υπόθεση του έργου ακολουθεί τη σχέση ενός δασκάλου που αναλαμβάνει να διδάξει σε ένα σχολείο κωφών και μιας πρώην μαθήτριας του σχολείου, η οποία τώρα εργάζεται ως καθαρίστρια. Εκείνη έχει συνειδητά επιλέξει να μη διαβάζει τα χείλη και να ζει απομονωμένη, αποφεύγοντας κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Εκείνος, βλέποντας την περίπτωσή της ως «επαγγελματική πρόκληση», προσπαθεί να την βοηθήσει να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος της...

Η σκηνική διασκευή και σκηνοθεσία του έργου ανήκει στον Δημοσθένη Παπαδόπουλο.

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Αντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου.

Από τις 14/10 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

- «Ηλιος με δόντια» του Γιάννη Μακριδάκη στο Θέατρο «Μπέλλος»

Γεννημένος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια παράγκα μέσα στο Φρούριο της Χίου, ο Κωνσταντής παλεύει με τις μνήμες, τις πληγές και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινωνίας... Η παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Μακριδάκη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και δραματουργική επεξεργασία της Νεφέλης Μαϊστράλη, θα αξιοποιήσει τον φρενήρη ρυθμό των σκέψεων του Κωνσταντή, για να μεταφέρει στη σκηνή, μέσω δύο ερμηνευτών, τη λησμονημένη ζωή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε και έζησε στο περιθώριο της Ιστορίας.

Παίζουν: Παναγιώτης Εξαρχέας, Γιάννης Λεάκος.

Από τις 18/10 κάθε Σάββατο, στις 18.00, Κυριακή και Δευτέρα, στις 21.00.

***

- «Αμερικάνικος Βούβαλος» του Ντέιβιντ Μάμετ στο Θέατρο «Σημείο»

Ενα έργο - ορόσημο της σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας, που φέρνει στη σκηνή την αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και τη σκληρότητα μιας κοινωνίας που τα μετρά όλα με όρους κέρδους.

Σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου.

Παίζουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης.

Από τις 20 Οκτώβρη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

- «Εχθρός του Λαού» του Χένρικ Ιψεν στο Θέατρο «Κνωσός»

O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubuhne, Τόμας Οστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο «Κνωσός» τη δική του εκδοχή του «Εχθρού του Λαού» με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Ως ευσυνείδητος επιστήμονας ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: Αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού»...

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Αλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Αλυ.

Από τις 22/10 κάθε Τετάρτη στις 20.00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 18.00.

- «Εντα» των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Με αφορμή την Εντα Γκάμπλερ του Χένρικ Ιψεν, ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να αντεπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της.

Παίζουν: Ελενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Παναγιώτα Παπαδημητρίου.

Από τις 24/10, κάθε Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 18.00 και τις 21.00, Κυριακή στις 18.30.

***

- «Η κουζίνα» του Αρνολντ Γουέσκερ στο Θέατρο «Κιβωτός»

Η δράση εκτυλίσσεται στα σπλάχνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ' αυτό το καζάνι που βράζει, για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών. Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως - να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

Ενα δυναμικό σύνολο ηθοποιών και μουσικών, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο, ζωντανεύει με ρυθμό, ένταση και σαρκασμό το ασφυκτικό σύμπαν της σύγχρονης καπιταλιστικής «κουζίνας».

Σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής.

Από τις 7/11, κάθε Τετάρτη στις 20.00 και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00.

- «Εντολή» της Διδώς Σωτηρίου στο Θέατρο «Nous»

Το βιβλίο βασίζεται σε αυτοβιογραφικό υλικό και έχει ως κεντρικό θέμα τη σύλληψη, τις δύο δίκες και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη με την κατηγορία της κατασκοπείας. Τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή του εμβληματικού έργου υπογράφει η Νάντια Δαλκυριάδου.

Παίζουν: Ξένια Αλεξίου, Ειρήνη Αμπουμόγλι, Αρης Μπαταγιάννης, Σταύρος Μόσχης, Ηρα Ρόκου/Δώρα Χάγιου (διπλή διανομή), Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Από τις 8/11 κάθε Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 20.15.