Ραντεβού στο «Τριανόν»!

Κινηματογραφική βδομάδα μετριότητας, με αρκετές ταινίες που μοιάζει κάπου να τις έχουμε ξανασυναντήσει...

Ομως μην ανησυχείτε, γιατί αυτήν τη βδομάδα την περιμένουμε ανυπόμονα ολόκληρη τη χρονιά, αφού αύριο Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη συναντιόμαστε για τρίτη χρονιά με το εξαιρετικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ΚΝΕ στον ιστορικό κινηματογράφο «Τριανόν», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Στις διήμερες εκδηλώσεις θα προβληθούν συνολικά 24 ταινίες μικρού μήκους, σπουδαστικές και επαγγελματικές, μεταξύ αυτών και ταινίες που έχουν προβληθεί και αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ.λπ. Και τις δυο μέρες στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν Q&A με τους σκηνοθέτες - δημιουργούς. Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ θα προβληθούν και δύο διεθνώς βραβευμένες μεγάλου μήκους ταινίες Παλαιστίνιων δημιουργών: Το «Γάζα, αγάπη μου» των αδερφών Ταρζάν και Αράμπ Νάσερ και τα «200 μέτρα» του Αμίν Ναϊφέ. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στους δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και στα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν δολοφονηθεί μέχρι σήμερα στη Γάζα από το κράτος - σφαγέα Ισραήλ και τους συμμάχους του. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στη σελίδα 17 του σημερινού «Ριζοσπάστη».

Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προτείνουμε κάτι συνταρακτικό εκτός από τις ταινίες προηγουμένων εβδομάδων, όπως και τις επανεκδόσεις και τις μεμονωμένες προβολές στους διάφορους κινηματογράφους. Ενδεικτικά θα μιλήσουμε για κάποιες ταινίες της διανομής, αλλά προτείνουμε την επανέκδοση της εβδομάδας, που δεν είναι άλλη από την κλασική «Λεωφόρο της Δύσης» (Sunset Boulevard / 1950) του Μπίλι Γουάιλντερ, στην οποία ο Τζον Γκίλις, αποτυχημένος σεναριογράφος των χολιγουντιανών στούντιο, κυνηγημένος από τους πιστωτές του, καταφεύγει στην έπαυλη - μαυσωλείο μιας παρηκμασμένης, ξεχασμένης ντίβας των ημερών του βωβού κινηματογράφου, της ζάμπλουτης, μισότρελης Νόρμα Ντέσμοντ. Ο Γκίλις θα εγκλωβιστεί στο φανταστικό, εμμονικό σύμπαν της Ντέσμοντ, που είναι πεπεισμένη ότι παραμένει στο προσκήνιο, και η ζωή του θα αλλάξει δραματικά. 11 υποψηφιότητες, 3 Οσκαρ και μία συγκλονιστική Γκλόρια Σουάνσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επιπλέον, στον κινηματογράφο «Athenee Art Cinema» αυτήν τη βδομάδα θα γίνει ένα αφιέρωμα σε μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες της θερινής διανομής. Συγκεκριμένα, όπου θα παιχτούν οι ταινίες «Βιριδιάνα» του Λουίς Μπουνιουέλ, «Αποστροφή» του Ρόμαν Πολάνσκι, «Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη» του Ρομπέρτο Ροσελίνι, «Audition» του Τακάσι Μίικε, «Ανοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο...» του Κιμ Κι Ντουκ και «Θεώρημα» του Πιέρ Πάολο Παζολίνι.

Τέλος, ο Μίκης «επιστρέφει» κινηματογραφικά στην πόλη του, τη Νέα Σμύρνη, για την οποία πολέμησε ως διμοιρίτης του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, γνώρισε και παντρεύτηκε την Μυρτώ και έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του. Στις 22 Σεπτέμβρη θα προβληθεί η ταινία «Μίκης Θεοδωράκης - Ιχνογραφώντας τα Νεανικά χρόνια του Συνθέτη, 1925 - 1950» και στις 25 Σεπτέμβρη η ταινία «Μίκης Θεοδωράκης - Ο Συνθέτης των Ποιητών και των Οραμάτων», και οι δυο ταινίες σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή, στο Αλσος Νέας Σμύρνης στις 9 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Ερωτας στη Βαρκελώνη / My Friend Eva / Σεσκ Γκάι / 2025 / 100 λεπτά

Η Εύα, παντρεμένη με παιδιά, ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Θα βρει ξανά την αγάπη;

Συμπαθέστατη κομεντί για τον έρωτα εκεί γύρω στα 50, όχι όμως κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Αραγε μπορούμε να βρούμε εκ νέου τον έρωτα και το πάθος στη «μέση» ηλικία; Είμαστε «μεγάλοι» για νέα ξεκινήματα; Φαντάζεστε την απάντηση! «There is no cure for love», που λέει και ο Λέοναρντ Κοέν στους τίτλους τέλους της ταινίας.

Μαύρη Φάλαινα / Una Ballena / Πάμπλο Χερνάντο / 2024 / 108 λεπτά

Η Ινγκριντ είναι μια πληρωμένη δολοφόνος με ένα ιδιαίτερο χάρισμα: Χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Μια μέρα προσλαμβάνεται από έναν γκάνγκστερ της περιοχής για να σκοτώσει έναν επιχειρηματία που φιλοδοξεί να θέσει το λιμάνι υπό τον έλεγχό του.

Αυτή η ταινία είναι κάτι μεταξύ νεο-νουάρ και μεταφυσικού φολκ τρόμου. Περίεργος συνδυασμός, που προσπαθεί να πει πολλά, αλλά είναι τόσο αργή και ιδιόμορφη ταινία που τελικά χάνεις την υπομονή σου... Εικαστικά είναι πανέμορφη, αλλά τι να το κάνεις όταν μέχρι το τέλος προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει; Σε ένα δεύτερο επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι οι πολύ πλούσιοι αυτού του κόσμου ψάχνουν να βρουν το ελιξίριο της νεότητας σε σπάνια πλάσματα που έζησαν σε περασμένους αιώνες. Ειλικρινά όμως δεν καταλάβαμε γιατί πρέπει να το ζήσουμε με αυτήν τη μορφή τόσο βασανιστικά! Η ενέδρα, της ενέδρας, την ενέδρα, ω ενέδρα, για να καταλήξουμε σε κάτι τόσο απλό!

Σχετικά με τις υπόλοιπες ταινίες της εβδομάδας δεν έχουμε λόγια... Ειδικά για την ερωτική κομεντί «Ενα Μεγάλο Ομορφο Τολμηρό Ταξίδι» του Κογκονάντα, συνιστούμε να μην το σκεφτείτε καν, γιατί θα βαρεθείτε μέχρι ύπνου! Δεν κάνουν τα γνωστά ονόματα στο καστ τις καλές ταινίες, μην παρασύρεστε επειδή βλέπετε μεγάλους πρωταγωνιστές. Ολοι κάνουν την «αρπαχτή» τους να μαζέψουν κάνα εκατομμυριάκι παραπάνω!

Παράλληλα ξεκινούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αρκετά κινηματογραφικά φεστιβάλ. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα απ' αυτά:

- Το 2o Φεστιβάλ Καρδαμύλης θα πραγματοποιηθεί από 24 μέχρι 28 Σεπτέμβρη. Ολες οι δράσεις του Φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό και περιλαμβάνουν: Προβολές επιλεγμένων ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, masterclasses, θεατρικά δρώμενα και εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια για παιδιά και μουσικές βραδιές.

- Το KinoFest, το μοναδικό γερμανόφωνο φεστιβάλ στην Ελλάδα, επιστρέφει από 24 μέχρι 28 Σεπτέμβρη στον χώρο του «Castro Clauss» στην Πάτρα. Η ιστορική οινοποιία μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν 9 ταινίες - όλες ελληνικές πρεμιέρες - από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο. Το Φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό και διεθνές κοινό να παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη τις καλύτερες νέες ταινίες του σύγχρονου γερμανόφωνου κινηματογράφου. Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα: https://kinofest.gr/el/films/.

- Για 15η χρονιά επιστρέφει το International Micro μ Festival, από 25 μέχρι 27 Σεπτέμβρη, ταξιδεύοντας τις «μικρές» ταινίες του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Βέροια και Ρέθυμνο, αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως η Κοπεγχάγη και το Παρίσι. Το Σάββατο 27 Σεπτέμβρη στις 18.30 οι θεατές σε όλες τις πόλεις του Φεστιβάλ θα παρακολουθήσουν 15 ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων δημιουργών, και θα ψηφίσουν ζωντανά την αγαπημένη τους ταινία. Η συμμετοχή του κοινού αποτελεί τον πυρήνα του Φεστιβάλ, καθώς είναι αυτό που καθορίζει την τελική έκβαση της εκδήλωσης, διατηρώντας έτσι τον άμεσο, συλλογικό και συμμετοχικό χαρακτήρα του. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.micromfestival.gr.

- Το 3ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ «Μεσογειακοί Διάλογοι» ανοίγει ξανά την αυλαία του στο Καρλόβασι της Σάμου, από 25 μέχρι 29 Σεπτέμβρη, και μας καλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιστορία της Μεσογείου μέσα από την τέχνη του Ντοκιμαντέρ. Ενα μη-διαγωνιστικό Φεστιβάλ που γίνεται κοινότητα διαλόγου και ιδεών για την αναζήτηση ενός κοινού τόπου συνάντησης των λαών της Μεσογείου, όπου γεφυρώνονται το παρελθόν με το παρόν, η Ιστορία και η μνήμη με τα σύγχρονα αφηγήματα, και αναδύεται το όραμα για ειρηνική συνύπαρξη και συμφιλίωση. 37 ντοκιμαντέρ με διεισδυτική ματιά και θεματολογία που κινείται από το προσωπικό στο συλλογικό και από το ιστορικό στο επίκαιρο, από 7 χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τουρκία), θα προβληθούν στον θερινό κινηματογράφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην ανακαινισμένη αίθουσα του παλιού τελωνείου στο λιμάνι Καρλοβάσου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Εργων ΕΡΜΕΙΑΣ, σε συνεργασία με τον δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Π. Α.