Πέθανε ο μεγάλος Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε το 1936 και μεγάλωσε στο Λος Αντζελες, σε οικογένεια της εργατικής τάξης. Ως καλός αθλητής εξασφάλισε υποτροφία για το μπέιζμπολ στο κολέγιο, αλλά την έχασε λόγω «διαγωγής». Αφού αποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, μετακόμισε στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, για να σπουδάσει ζωγραφική. Τελικά τον κέρδισε η υποκριτική, σπουδάζοντας στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός, με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο θεατρικό έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» στο Μπρόντγουεϊ.

Η κινηματογραφική επιτυχία του Ρέντφορντ ήρθε το 1969, όταν ανέλαβε τον ρόλο του παράνομου Sundance Kid στην ταινία «Οι δύο ληστές», δίπλα στον Πολ Νιούμαν. Μερικές από τις πιο σημαντικές ταινίες του ήταν: «Τα καλύτερα μας χρόνια» (1973), «Το Κεντρί» (1973), «Ο μεγάλος Γκάτσμπυ» (1974), «Ολοι οι άνθρωποι του Προέδρου» (1976), «Μπρου Μπέικερ» (1980), «Πέρα από την Αφρική» (1985), «Ο γητευτής των αλόγων» (1998), «Παιχνίδι κατασκόπων» (2001). Επίσης σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες.

Το κυριότερο όμως έργο του ήταν η ίδρυση, στις αρχές της δεκαετίας του '80, του Ινστιτούτου και του Φεστιβάλ Sundance, με όνομα δανεισμένο από τον ρόλο του στους «Δύο Ληστές», με στόχο την προώθηση της ανεξάρτητης κινηματογραφικής παραγωγής. Μέσα από αυτό βοηθήθηκαν πολλοί νέοι σκηνοθέτες για να βρουν φεστιβάλ, προβολή και διανομή για το έργο τους. Τα ονόματα είναι αμέτρητα... Σε συνέντευξή του στο BBC το 2014 είχε πει: «Ξεκινήσαμε το Sundance ως ένα μέρος για να βρουν χώρο έκφρασης και να αναπτυχθούν νέοι καλλιτέχνες, με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε μια κοινότητα και να τους δώσουμε μια πλατφόρμα για το έργο τους. Δεν νομίζω ότι η αποστολή μας έχει αλλάξει καθόλου. Δεν ήθελα να το κάνω στη Νέα Υόρκη ή στο Λος Αντζελες... Σκέφτηκα, ας το κάνουμε στη Γιούτα, ας το κάνουμε δύσκολο να το φτάσουμε εκεί... Πριν από τριάντα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πουθενά να πάνε, τώρα είναι αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες».

Δεν κέρδισε ποτέ το Οσκαρ καλύτερου ηθοποιού, αλλά στην πρώτη του εμφάνιση ως σκηνοθέτης, το 1980 με την ταινία «Ordinary People», κέρδισε Οσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερου σκηνοθέτη. Επίσης τιμήθηκε με τιμητικό Οσκαρ το 2002, με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου του από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017 και με τιμητικό Σεζάρ το 2019.