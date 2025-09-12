EUROBASKET 2025

Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική

Στην πρόκληση του σημαντικότερου ραντεβού της εδώ και 16 χρόνια θέλει να αντεπεξέλθει απόψε η Εθνική, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 που διεξάγεται στη Ρίγα. Εχοντας μπει ξανά στη ζώνη των μεταλλίων σε διεθνή διοργάνωση μετά το 2009 και το χάλκινο στο Eurobasket της Πολωνίας, στην Εθνική οι βλέψεις έχουν εκτοξευτεί, με την παρουσία σε τελικό διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το Μουντομπάσκετ του 2006 (είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο), να αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για τους διεθνείς.

Προερχόμενοι από τις δύο σημαντικές νίκες στα νοκ άουτ, επί του Ισραήλ για τους «16» και επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά, στην Εθνική θέλουν να μην αφήσουν την ευκαιρία για το βήμα παραπάνω να πάει χαμένη. Απαντες δηλώνουν πανέτοιμοι για τις απαιτήσεις της νέας δοκιμασίας που τους περιμένει, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη να είναι στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες της αποστολής.

Στην άλλη πλευρά η Τουρκία - των γνώριμων στο ελληνικό κοινό από τη θητεία τους στον Παναθηναϊκό, κόουτς Αταμαν και των Οσμαν, Γιούρτσεβεν, του σπουδαίου ΝΒΑer Σενγκούν και του πολύτιμου Λάρκιν - διατηρεί υψηλές φιλοδοξίες στη διοργάνωση, βλέποντας στη Ρίγα την ευκαιρία για μια αγωνιστική υπέρβαση, που στην τουρκική ομάδα ψάχνουν εδώ και χρόνια.

Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, στοχεύοντας σε έναν ακόμα τίτλο, κοντράρεται με τη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Φινλανδία, που βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ιστορία της σε τετράδα Eurobasket.

Το πρόγραμμα

Σήμερα Παρασκευή: Ημιτελικά: Γερμανία - Φινλανδία (17.00 - ΕΡΤ1 / Novasports Start), ΕΛΛΑΔΑ - Τουρκία (21.00 - ΕΡΤ1 / Novasports Start).

Κυριακή 13/9: Μικρός τελικός 17.00 (ΕΡΤ1 / Novasports Start), μεγάλος τελικός 21.00 (ΕΡΤ1 / Nοvasports Start).