Ανέκδοτη συνέντευξη για περισσότερα από 20 χρόνια με την Αλέιδα Γκεβάρα

Ηταν η πρώτη σύντομη συνέντευξη της Αλέιδας Γκεβάρα, όταν ήρθε στη χώρα μας καλεσμένη από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο. Εγινε μια εκδήλωση για να την τιμήσουν και στο τέλος την παρακάλεσα να μου αφιερώσει λίγο χρόνο για λίγες ερωτήσεις.

Της χάρισα μία από τις ζωγραφισμένες πέτρες του Γιάννη Ρίτσου που κοσμούσαν τη βιβλιοθήκη μου, γιατί ήμουν σίγουρη ότι τον γνώριζε και τον θαύμαζε. Συγκινήθηκε. Είχε έκφραση γλυκιά και χαμόγελο ζεστό. Προσιτή παρουσία.

Κόρη ενός υπερανθρώπου, του Τσε Γκεβάρα.

- Τον θεωρούμε ημίθεο τον πατέρα σας, αυτό το εισπράττετε από τον κόσμο;

- Είναι τεράστιος ο θαυμασμός και η αγάπη του κόσμου. Ηταν ο άνθρωπος που κυριαρχήθηκε από τα ιδανικά του. Στο τελευταίο γράμμα που μας έστειλε, έγραφε:

«Αν έρθει η μέρα, που θα διαβάσετε αυτό το γράμμα μου, θα πει πως ο πατέρας σας έχει φύγει από κοντά σας. Ο πατέρας σας είναι ένας άνθρωπος που ενεργεί όπως σκέφτεται. Που έμεινε πάντα πιστός στις πεποιθήσεις του. Προπάντων, να κρατήσετε μέσα σας την ικανότητα να αισθάνεστε πολύ βαθιά κάθε αδικία, που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται στον κόσμο. Αυτή είναι η πιο ωραία αρετή ενός επαναστάτη».

- Και η γνωριμία του με τον Φιντέλ πόσο τον καθόρισε;

- Στο Μεξικό έγινε η πρώτη τους συνάντηση. Μίλησαν για θέματα πολιτικά. Απλά και ξεκάθαρα. Τον εντυπωσίασαν οι απόψεις του Φιντέλ, οι θέσεις του και σκέφτηκε ότι αξίζει να πεθάνει κανείς για τα μεγάλα ιδανικά.

Τα χαρακτηριστικά του ήταν η πίστη του, η επιμονή, η αυταπάρνηση, η περιφρόνηση στον θάνατο.

- Τι αγαπάτε περισσότερο, την τέχνη ή την πολιτική;

- Και με τα δύο γνωρίζεις καλύτερα τους ανθρώπους. Συνδέονται μεταξύ τους. Οπως αυτή η πέτρα που μου χαρίσατε, του Γιάννη Ρίτσου. Πάνω σε μια πέτρα που είναι δύσκολο να ζωγραφίσεις, αποτύπωσε την ιδεολογία του. Την ελεύθερη σκέψη του.

Αγαπώ, πάντως, οτιδήποτε είναι προοδευτικό.

- Ποιο είναι το στοιχείο που θαυμάζετε σ' έναν άνθρωπο;

- Τη συνέπεια. Αυτό που χαρακτήριζε και τον πατέρα μου. Του προσφέρθηκαν διάφορες θέσεις υψηλές μετά την επικράτηση της επανάστασης, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός στη ζωή του. Η εξασφάλιση μιας θέσης. Ηταν αγωνιστής, επαναστάτης. Πίστευε ότι κάθε λαός που ελευθερώνεται, είναι ένα κερδισμένο σκαλοπάτι της μάχης για την απελευθέρωση ενός άλλου λαού.

ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ