Εκθεση έργων της Εύας Μελά, αφιερωμένη στην Παλαιστίνη

, με τίτλο, διοργανώνει ο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιανά 2025.

Η έκθεση θα λειτουργήσει στο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Κίου, από τις 17 έως και τις 20 Αυγούστου, ώρες 18.00 - 21.30.

Κατά τη διάρκεια της Εκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο του μουσείου, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, προβολές και συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 17 Αυγούστου μετά τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνει παρουσίαση παλαιστινιακής ποίησης και τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, με τους: Κώστα Βλαχούτσο, Γεωργία Χατζημπαλάση, Δημήτρη Πέππα, Βασίλη Μαντζούνη. Θα ακολουθήσει την Τρίτη 19 Αυγούστου διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση για την Ειρήνη, ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου στις 21.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο, με θέμα: «Στη Σκιά των Πολέμων, ο Αγώνας για Ειρήνη αναγκαίος όσο ποτέ!», όπου θα μιλήσει ο Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ και συγγραφέας.