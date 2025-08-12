Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΚΙΟΣ
Εκθεση έργων της Εύας Μελά, αφιερωμένη στην Παλαιστίνη

Εκθεση έργων της ζωγράφου και χαράκτριας Εύας Μελά, αφιερωμένη στην Παλαιστίνη, με τίτλο «Ψάχνω μες στα ερείπια για φως και νέα τραγούδια...», διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιανά 2025.

Η έκθεση θα λειτουργήσει στο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Κίου, από τις 17 έως και τις 20 Αυγούστου, ώρες 18.00 - 21.30.

Κατά τη διάρκεια της Εκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο του μουσείου, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, προβολές και συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 17 Αυγούστου μετά τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνει παρουσίαση παλαιστινιακής ποίησης και τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, με τους: Κώστα Βλαχούτσο, Γεωργία Χατζημπαλάση, Δημήτρη Πέππα, Βασίλη Μαντζούνη. Θα ακολουθήσει την Τρίτη 19 Αυγούστου διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση για την Ειρήνη, ενώ την Τετάρτη 20 Αυγούστου στις 21.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Λαογραφικό Μουσείο, με θέμα: «Στη Σκιά των Πολέμων, ο Αγώνας για Ειρήνη αναγκαίος όσο ποτέ!», όπου θα μιλήσει ο Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ και συγγραφέας.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συγκίνηση για την απώλεια της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή
Δυνατή φωνή ενάντια στον πόλεμο το 8ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ