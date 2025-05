Εβδομάδα βιετναμέζικου κινηματογράφου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνεται Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βιετνάμ, με αφορμή τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Βιετνάμ - Ελλάδας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις 12 έως 21 Μαΐου. Θα προβληθούν 7 ταινίες μυθοπλασίας και 2 ντοκιμαντέρ σε πρώτη πανελλήνια προβολή.

Η Επίσημη Πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε χτες Δευτέρα στην Αθήνα στον κινηματογράφο «STUDIO new star art cinema» με την ταινία «Dont Burn» και στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο «ΒΑΚΟΥΡΑ», την Παρασκευή 16 Μαΐου στις 19.00 με την ταινία «Peach Blossom, Pho and Piano». Τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη παραβρίσκονται εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Κινηματογράφου του Βιετνάμ, ενώ χαιρετίζει η Πρέσβης του Βιετνάμ στην Ελλάδα, Pham Thi Thu Huong.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και τιμώντας τον ιστορικό ηγέτη του Βιετνάμ Χο Τσι Μινχ, καθώς φέτος συμπληρώνονται 135 χρόνια από τη γέννησή του, στις 19 Μαΐου θα γίνει επετειακή εκδήλωση στον κινηματογράφο «STUDIO new star art cinema», με βιβλιοπαρουσίαση της συλλεκτικής έκδοσης «Χο Τσι Μινχ Βιογραφία», που εκδόθηκε ειδικά από τη «NEW STAR», σε συνεργασία με τον επίσημο Εκδοτικό Οίκο The Gioi. Προλογίζει ο Τσου Ντουκ Τιν, Διευθυντής του Μουσείου Χο Τσι Μινχ, και η πρέσβης του Βιετνάμ. Στη συνέχεια θα προβληθεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ho Chi Minh - A journey to create a culture of peace».

Επίσης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας «ΒΙΕΤ ΚΩΣΤΑΣ. Υπηκοότης: Ακαθόριστος» του Γιάννη Τριτσιμπίδα, που μιλάει για τη ζωή και το έργο του Ελληνα μαχητή και εθνικού ήρωα του Βιετνάμ Κώστα Σαραντίδη / Nguyen Van Lap.

Οι προβολές ξεκινούν καθημερινά στις 19.00 και οι ταινίες του αφιερώματος είναι οι εξής: «Don't Burn» του Dang Nhat Minh (την Κυριακή 18/5 στις 21.00), «Peach Blossom, Pho and Piano» του Phi Tien Son (σήμερα Τρίτη στις 19.00 και την Κυριακή 18/5 στις 19.00), «Peacefull train» του Κέντρου Ρεπορτάζ και Ντοκιμαντέρ της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης του Ανόι (αύριο Τετάρτη στις 19.00 και το Σάββατο 17/5 στις 19.00), «Story of Pao» του Ngo Quang Hai (την Πέμπτη 15/5), «The legend makers» του Bui Tuan Dung (την Πέμπτη 15/5, στις 21.00), «The fate» του Dao Duy Phuc (την Παρασκευή 16/5 στις 19.00), «I saw Yellow Flowers on the Grass» του Victor Vu (το Σάββατο 17/5 στις 20.00) και «Red dawn» των Nguyen Thanh Van - Tran Chi Thanh (την Παρασκευή 16/5 στις 20.30).