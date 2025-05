Μια σύγχρονη όπερα στην Εναλλακτική της Λυρικής

ανεβαίνει στην

Το έργο, σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη - δραματουργία Αλέκου Λούντζη και λιμπρέτο Αλ. Λούντζη και Ορφέα Απέργη, ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Ευκλείδη έναν κόσμο φαντασίας, μια πραγματικότητα όχι μακρινή από τη δική μας, συνομιλώντας με το αρχετυπικό διήγημα του Εντγκαρ Αλαν Πόε «Η Πτώση του Οίκου των Ασερ». Το εξαμελές μουσικό σύνολο διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.

Την παράσταση του Σαββάτου παρακολούθησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συνεχάρη θερμά τους συντελεστές. Μαζί του ήταν η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ, και ο Κώστας Γουλιάμος, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η μουσική σύνθεση του Ορ. Παπαϊωάννου αντλεί από ευρεία γκάμα ειδών, εστιάζοντας στις νέες υβριδικές κατευθύνσεις της φωνητικής μουσικής στον 21ο αιώνα, ενώ η ενορχήστρωση έχει σχεδιαστεί για μικρό σύνολο, που θυμίζει τζαζ μπάντα (τρομπέτα, σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπόνι, κρουστά, συνθεσάιζερ, κοντραμπάσο), υπηρετώντας την αστική θεματική του έργου αλλά και τη χρήση τζαζ στοιχείων. Ο Ορ. Παπαϊωάννου επισημαίνει: «Το "The Fall of the House of Commons" υιοθετεί μια πλουραλιστική και εκλεκτική μουσική προσέγγιση, που αντικατοπτρίζει τις θεματικές αντιθέσεις του λιμπρέτου, όπως παρόν - παρελθόν, ανθρώπινο - τεχνητό, σύγχρονο - παραδοσιακό, τάξη - χάος. Μέσω αυτής της λογικής προκύπτουν τόσο διχοτομίες όσο και προσμείξεις φαινομενικά αντιθετικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα η τονική και η ατονική γλώσσα, η ομιλία και το τραγούδι, δημιουργώντας μουσικά ή εκφραστικά υβρίδια. Ετσι, το έργο δεν ακολουθεί μία αέναη φόρμα αλλά είναι διαχωρισμένο σε μικρότερα μουσικά επεισόδια - "ταμπλό", που διακόπτουν εσκεμμένα τη ροή του».

Ο σκηνοθέτης, Αλ. Ευκλείδης, σημειώνει ότι «στο έργο μάς απασχολεί η σχέση μας με τη νέα εποχή, η καθημερινότητά μας σε έναν καινούργιο κόσμο, όπου άνθρωποι και μηχανές συμβιώνουν και αλληλεπιδρούν. Ο Οίκος των Ασερ στη δική μας εκδοχή γίνεται το κοινό σπίτι - το σπίτι των κοινών ανθρώπων, που ζουν σε πανομοιότυπα διαμερίσματα μια προδιαγεγραμμένη ζωή, μια ζωή εγκλεισμού και μοναξιάς».

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Χρύσα Μαλιαμάνη, Γεώργιος Ιατρού, Μιράντα Μακρυνιώτη και Αλέξιος Ζερβάνος.

Ο Μιχάλης Παπαπέτρου διευθύνει το εξαμελές μουσικό σύνολο, το οποίο αποτελούν οι: Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο, σαξόφωνο), Σπύρος Αρκούδης (τρομπέτα), Γιώργος Κρίμπερης (τρομπόνι), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Καζούγιο Τσουνεχίρο (κρουστά) και Φρίξος Μόρτζος (πλήκτρα).

Για τρεις ακόμα παραστάσεις, στις 8, 10 και 11 Μάη.