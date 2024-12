ΑΠΕΡΓΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «TELEPERFORMANCE»

Μαχητική απάντηση στις απολύσεις συνδικαλιστών και πρωτοπόρων εργαζομένων

Με απεργία απάντησαν χθες οι εργαζόμενοι της «Teleperformance» στις απολύσεις μελών του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου τους (ΣΕΤΕΠ) και άλλων πρωτοπόρων συναδέλφων τους στις οποίες προχώρησε η εργοδοσία, νομίζοντας ότι έτσι θα εμποδίσει τη συλλογική οργανωμένη δράση τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Τον αγώνα τους στήριξαν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ανακοινώσεις καταδίκης των απολύσεων αλλά και με τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που έγινε χθες το απόγευμα έξω από τα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και το πρωί, με τους απεργούς να στέλνουν μήνυμα στην εργοδοσία ότι «δεν σκύβουν το κεφάλι», ότι δεν τρομοκρατούνται από τις απολύσεις.

«Enough is enough!»

Χτες το απόγευμα, με νέα συγκέντρωση έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Πειραιά, συνεχίστηκε η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων στην «Teleperformance». Στο πλευρό των απεργών, που διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις και απαιτούν να παρθούν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις δραστήριων μελών του Σωματείου και εκλεγμένων συνδικαλιστών, βρέθηκαν το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αντιπροσωπείες σωματείων από πολλούς κλάδους.





Το «παρών» έδωσε ο

«Enough is enough!» («Φτάνει, ως εδώ!»): Το σύνθημα με το οποίο τους προηγούμενους μήνες οι εργαζόμενοι βγήκαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις βρήκε και χτες τη θέση του στα πανό και στις πικέτες. Παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση ξεκίνησε υπό βροχή, οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία και στη συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. «Hands off our union! Hands off our colleagues!», απαίτησαν («Κάτω τα χέρια από το σωματείο και από τους συναδέλφους μας»).

«Δεν θα κάνουμε πίσω», ξεκαθάρισε ο Νίκος Σπυρέλης, πρόεδρος του Σωματείου, προσθέτοντας ότι η δράση της νεοσύστατης συνδικαλιστικής οργάνωσης «πονάει» την εργοδοσία. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εταιρεία φέτος αναγκάστηκε να καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, κόντρα στην τακτική της να το χορηγεί στους εργαζόμενους σε ...δόσεις. Αναφερόμενος στα επόμενα αγωνιστικά βήματα, επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει Γενική Συνέλευση, ενώ στις 9 Γενάρη θα γίνει συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου το Σωματείο έχει καταγγείλει τις απολύσεις.

Τη συμπαράσταση που εκφράζουν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, χαιρέτισε η Μαριλένα Τσοπανίδη, μέλος του ΔΣ του κλαδικού Συνδικάτου και του επιχειρησιακού Σωματείου, μία από τους εργαζόμενους που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απολύσεων.





Τη συμπαράσταση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Συνδικάτου Μετάλλου μετέφερε στους απεργούς ο«Ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας για καλύτερους όρους δουλειάς, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, είναι αγκάθι για την εργοδοσία», υπογράμμισε. «Στόχος δεν είναι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αλλά όλοι οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους», ξεκαθάρισε

«Εχουν περάσει δέκα μήνες από τότε που φωνάξαμε για πρώτη φορά "Enough is enough"», υπενθύμισε ο Γιάννης Ανδρέου, πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ. «Ο κοινός βηματισμός μας όλους αυτούς τους μήνες μάς έχει κάνει όλους πιο δυνατούς», τόνισε και διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι στην «Teleperformance» έχουν τη στήριξη σωματείων και εργαζομένων του κλάδου.

Χαιρετισμό απηύθυνε και εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση «Τσαμούρης».

Στα Χανιά

Δυναμική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων της «Teleperformance» και στη χθεσινή απεργιακή μάχη στα Χανιά Κρήτης, με δεκάδες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του παραρτήματος του Σωματείου και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, πραγματοποιώντας μαχητική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν μάλιστα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καλώντας σε γενική συνέλευση την Παρασκευή 27 Δεκέμβρη, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στο πλευρό των απεργών το ΚΚΕ

Στην απεργιακή κινητοποίηση στον Πειραιά συμμετείχε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου. «Η μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης τον προηγούμενο αιώνα ήταν οι Συλλογικές Συμβάσεις», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι σήμερα «οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο διεκδικούν αυξήσεις μισθών, σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας». «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος», διαμήνυσε και δεσμεύτηκε ότι το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό των εργαζομένων, μέσα και έξω από τη Βουλή.