Ευτυχισμένοι Τσιγγάνοι και ατίθασα ρομπότ

Κινηματογραφική βδομάδα με ελάχιστες ταινίες στη διανομή, αφού οι «Νύχτες Πρεμιέρας» τελειώνουν την ερχόμενη Δευτέρα. Ετοιμαστείτε όμως για την επόμενη βδομάδα, που έχει αρκετές ταινίες στη διανομή και παράλληλα πολλά φεστιβάλ και προβολές.

Για τις δυο (ενήλικες) ταινίες της βδομάδας η εταιρεία διανομής απαξίωσε τους κριτικούς, τόσο στο να μας κάνει δημοσιογραφική προβολή, όσο και να μας στείλει τις ταινίες ηλεκτρονικά. Ετσι, ακόμα και να θέλαμε να πούμε δυο λόγια, δεν θα τα καταφέρουμε. Εσπασε, βλέπετε, η μαγική σφαίρα και δεν μπορούμε να ψυχανεμιστούμε τις υποθέσεις των ταινιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, έχουμε αναφερθεί και παλιότερα στο φαινόμενο, όμως όπως και τότε παραμένει απαράδεκτο.

Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Οκτώβρη το «Studio New Star Art Cinema» τιμώντας τα 80 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας θα προβάλει στις 2.30 το μεσημέρι το ντοκιμαντέρ «Ντοκουμέντο - Η Μάχη της Αθήνας», του Τάσου Λέρτα.

Ετσι για αυτήν τη βδομάδα προτείνουμε την επανέκδοση του Αλεξάνταρ Πέτροβιτς, «Συνάντησα κι Ευτυχισμένους Τσιγγάνους» (1967), μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του γιουγκοσλαβικού «μαύρου κύματος», που πρώτη έδωσε φωνή στην κοινότητα των Ρομά, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα ορόσημο για την αναπαράσταση των μειονοτικών πληθυσμών στη μεγάλη οθόνη και επηρέασε τις επόμενες γενιές κινηματογραφιστών.





Τοθα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 16 έως και την Κυριακή 27 Οκτώβρη, όπως κάθε χρόνο στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, αλλά φέτος - με προβολές και παράλληλες δράσεις - και στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Μεγάλο Αρσενάλι, καθώς και online μέσα από το www.chaniafilmfestival.com . Συμπληρώνοντας 12 χρόνια παρουσίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχει πλούσιο πρόγραμμα με περισσότερες από 300 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ' αυτό, αλλά και εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.

Τιμώμενα πρόσωπα στο φετινό φεστιβάλ είναι οι Γιώργος Αρβανίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης Kristof Deak. Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει φέτος στις εκθέσεις του τις «ΓΥΝΑΙΚΕΣ», 30 γυναικεία πορτρέτα μέσα από τον φακό του Αρβανίτη, την ειδική προβολή της ταινίας «Τι έκανες στον Πόλεμο Θανάση» και την παρουσίαση του βιβλίου «Γιώργος Αρβανίτης: Μια ζωή στο φως», στο οποίο η Ελισάβετ Χρονοπούλου συνομιλεί με τον Γ. Αρβανίτη, που της αφηγείται μια ζωή σαν ταινία, τη δική του ζωή. Επίσης ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα πραγματοποιήσει δύο Masterclasses για τη Μουσική στον Κινηματογράφο, ένα για μαθητές και ένα για ενήλικο κοινό, και θα γίνει ειδική προβολή της ταινίας «Το δέντρο που πληγώναμε».

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στη διεύθυνση: www.chaniafilmfestival.com, όπου μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το φετινό 3o Athens Palestine Film Festival, πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις σε τρεις διαφορετικούς κινηματογράφους. Ξεκινάει στις 17 Οκτώβρη και θα φιλοξενηθεί μέχρι και τις 20 Οκτώβρη στον κινηματογράφο «Ανδόρα», 1-3 Νοέμβρη τη σκυτάλη θα πάρει ο κινηματογράφος «Studio New Star Art Cinema», σταθερός υποστηρικτής του φεστιβάλ, και στις 15 και 16 Νοέμβρη θα καταλήξει στο φιλόξενο «Τριανόν». Θα προβληθούν συνολικά 12 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από Παλαιστίνιους σκηνοθέτες, παρουσία των συντελεστών τους. Σχετικά με τις ταινίες θα αναφερθούμε σε επόμενα φύλλα. Κρατήστε το στην ατζέντα σας. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του φεστιβάλ https://www.athenspalestinefilmfestival.org/

Το 2ο Untold Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο «Τριανόν» από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου 2024. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, που δεν έχουν βρει ευρεία διανομή, αλλά αξίζουν την προσοχή του κοινού. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κινηματογράφο «Τριανόν» http://trianon.gr/

Αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο «Δαναό», αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, η συναυλιακή ταινία «Sabaton - The Tour To End All Tours». Η ταινία της συναυλίας «The Tour To End All Tours», γυρισμένη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας στο εμβληματικό στάδιο Ziggo Dome το 2023, είναι μία γιορτή της πιο μνημειώδους περιοδείας της μπάντας μέχρι σήμερα.

Το Ατίθασο Ρομπότ / Wild Robot / Κρις Σάντερς / 2024 / 102 λεπτά

Η επική περιπέτεια ακολουθεί το ταξίδι ενός ρομπότ - σειρά ROZZUM μονάδα 7134, εν συντομία Ρόζι - που ναυαγεί σε ένα ακατοίκητο νησί και πρέπει να προσαρμοστεί στο αφιλόξενο περιβάλλον, ενώ σταδιακά χτίζει σχέσεις με τα ζώα στο νησί και γίνεται ο θετός γονιός ενός ορφανού χηνόπουλου.

Το ατίθασο ρομποτάκι είναι ιδιαίτερα τρυφερό, αποπνέει αγάπη. Η ταινία βασίζεται στο «The Wild Robot» του συγγραφέα Πίτερ Μπράουν, απευθύνεται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, όμως η ταινία είναι ιδανική για τις μικρές ηλικίες. Εμείς είδαμε τη μεταγλωττισμένη προβολή της ταινίας, η οποία σίγουρα είναι λιγότερο διασκεδαστική για τους ενήλικες, αλλά ιδανική για τα μικρά παιδιά. Οι ενήλικες θα αγαπήσουν ιδιαίτερα την τεχνική του animation, αφού θα τους θυμίσει κάτι από τότε που όλα ζωγραφίζονταν στο χέρι. Ετσι κι εδώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας είναι θα λέγαμε «χειροποίητο», πράγμα που ξεφεύγει από την εικόνα που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η ταινία είναι πιο γήινη από κάθε animation του καιρού μας, όσο κι αν το θέμα που πραγματεύεται είναι φανταστικό. Πάμε λοιπόν στα ενδότερα. Η Ρόζι είναι ένα ρομπότ και σαν τέτοιο πρέπει να φέρει σε πέρας μια αποστολή. Με τη βοήθεια ενός άσπονδου φίλου, μιας αλεπούς, ως αποστολή της ορίζεται η προστασία ενός αυγού. Βεβαίως και μπαίνει στο κάδρο, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, το εάν τα ρομπότ μπορούν να αποκτήσουν ψυχή και καρδιά, αυτό δεν το αποφεύγουμε, αλλά υπάρχει η ειδοποιός διαφορά ότι η Ρόζι σπάει τους κανόνες. Τα υπόλοιπα ρομπότ στην ταινία εμφανίζονται ως άψυχοι ψυχροί εκτελεστές εντολών. Πιο φιλική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα παιδιά, είναι να δούμε το ρομπότ συμβολικά, σαν κάποιον με παγιωμένες αντιλήψεις που «μαλακώνει» τη συμπεριφορά του και αλλάζει προς το καλύτερο μέσα από τις περιπέτειες που αντιμετωπίζει. Η Ρόζι λοιπόν όχι μόνο προστατεύει το αυγό, αλλά με όλη της τη δύναμη προστατεύει όχι μόνο το χηνάκι που βγαίνει από εκεί, αλλά και όλα τα ζώα της κοινότητας του άγριου νησιού. Ορίστε, σας κάναμε αυτό που λέμε spoiler... Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι η Ρόζι στον αφιλόξενο τόπο προσπαθεί να κατανοήσει τη γλώσσα και τις συμπεριφορές των ζώων. Τι όμορφη αντιμετώπιση για κάποιον να γίνει ένα με τον νέο τόπο που βρίσκεται κρατώντας σημαντικά στοιχεία του εαυτού του. Προσφέρεται για συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με την τεχνολογία και όχι μόνο.

Π. Α.