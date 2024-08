Για 9η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου

Για 9η συνεχόμενη χρονιά τοανανεώνει το ραντεβού του με το κινηματογραφόφιλο κοινό και δημιουργούς απ' όλο τον κόσμο από τις 25 Αυγούστου έως την 1 Σεπτέμβρη, έχοντας ως κεντρική θεματική την έννοια «δύο φορές ξένος», με αφορμή την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έναν αιώνα πριν.

Το «Beyond Borders» έλαβε φέτος 763 ντοκιμαντέρ από 95 χώρες, πολλά από τα οποία έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, όπως σε Κάννες, Βερολίνο, Βενετία, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Αμστερνταμ (IDFA), Κοπεγχάγη (CPX DOX) κ.α. Στο πρόγραμμα προβολών του το φεστιβάλ συμπεριέλαβε 37 παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες.

Θα φιλοξενήσει 3 διαφορετικές σκηνές προβολών: Το Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 18 ταινίες τεκμηρίωσης μεσαίου και μεγάλου μήκους και το μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 23 ταινίες τεκμηρίωσης μικρού μήκους, ενώ ως τρίτη σκηνή προβολών - εκτός διαγωνιστικού προγράμματος - θα υπάρχει η σκηνή του Πανοράματος, στην οποία θα φιλοξενούνται καθημερινά διαφορετικά κινηματογραφικά αφιερώματα.

Πέντε ελληνικές ταινίες θα διαγωνιστούν στο Κυρίως και στο μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, ενώ ακόμα 6 θα προβληθούν στο Πανόραμα.

Οι ελληνικές ταινίες που θα διαγωνιστούν στο Κυρίως είναι οι εξής: «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» του Χρήστου Αδριανόπουλου, «Λώξη» των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, «Η χώρα των λησμονημένων τραγουδιών» του Βλαδίμηρου Νικολούζου.

Στο μicro Διαγωνιστικό Τμήμα θα διαγωνιστούν οι ελληνικές ταινίες: «Εσωτερική» των Λάουρας Μαραγκουδάκη & Τατιάνας Μαυρομάτη, «Ο Τελάλης» του Βαγγέλη Πυρπίλη.

Στο Πανόραμα θα προβληθούν οι ελληνικές ταινίες: «Γυρισμός» του Νίκου Καρακώστα, «Μάνα» της Valerie Kontakos, «Στην Ακρη του Αιγαίου», «Καστελόριζο» των Αγγελου Κοβότσου και Ειρήνης Σαρίογλου, «Χάλκη - Πρωτοβουλία GR Eco Islands» του Αλέξανδρου Σκούρα, «From Cambridge with Love - A Call to mend the Parthenon's broken treasures» του Λεωνίδα Λιαμπέη, «Underwonder, επ. 1: Η Λίμνη της Βουλιαγμένης» του Κώστα Καρύδα.