ΚΙΝΑ - ΗΠΑ

Σταματούν οι διαβουλεύσεις για τον «έλεγχο των εξοπλισμών»

Με φόντο την όξυνση της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης (που εκφράζει ευρύτερες αντιθέσεις) καταρχήν στην Ουκρανία και τη σταθερή ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας - Κίνας, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), Λιν Ζιαν, ανακοίνωσε ότι «η κινεζική πλευρά αποφάσισε να διακόψει τη συζήτηση με τις ΗΠΑ για έναν νέο γύρο διαβουλεύσεων για τον έλεγχο των όπλων και τη μη διάδοση». Απαντώντας σε ερώτηση που έγινε κατά την τακτική ενημέρωση συντακτών, σημείωσε ότι «η ευθύνη για την κίνηση αυτή ανήκει πλήρως στις ΗΠΑ».

Συνέδεσε την απόφαση με τη σταθερή ενίσχυση της Ταϊβάν στην οποία επιμένουν οι ΗΠΑ. «Τις τελευταίες βδομάδες και μήνες, παρά τη σταθερή αντίθεση της Κίνας και τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να πουλούν όπλα στην Ταϊβάν και να κάνουν πράγματα που υπονομεύουν σοβαρά τα βασικά συμφέροντα της Κίνας και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Αυτό έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την πολιτική ατμόσφαιρα για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων για τον έλεγχο των όπλων».

Ανέφερε δε πως «η Κίνα είναι έτοιμη να διατηρήσει την επικοινωνία με τις ΗΠΑ για τον διεθνή έλεγχο των όπλων, σύμφωνα με τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της win-win συνεργασίας, αλλά οι ΗΠΑ πρέπει να σεβαστούν τα βασικά συμφέροντα της Κίνας και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για διάλογο και ανταλλαγή».

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή, 12 Ιουλίου, η Κίνα επέβαλε νέες κυρώσεις σε αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες και ανώτερα στελέχη τους σχετικά με υποθέσεις προμήθειας όπλων στην ταϊβανέζικη κυβέρνηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Anduril Corporation, Maritime Tactical Systems Corporation, Pacific Rim Defense Corporation, AEVEX Aerospace Corporation, LKD Aerospace Corporation, Summit Technology Corporation.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ σχολίασε ότι η Κίνα επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσίας και ότι «αυτή η προσέγγιση υπονομεύει τη στρατηγική σταθερότητα, αυξάνει τον κίνδυνο δυναμικής κούρσας εξοπλισμών». Την ίδια στιγμή, βέβαια, αναγνώρισε πως «εμείς έχουμε κάνει προσπάθειες για να ενισχύσουμε την άμυνα των συμμάχων και των εταίρων μας στον Ινδο-Ειρηνικό και θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε αυτές τις προσπάθειες απέναντι στις κινεζικές απειλές, για την ασφάλειά τους», επιβεβαιώνοντας δηλαδή τις διαστάσεις που αποκτά η κούρσα εξοπλισμών ευρύτερα.

Αλλωστε, αυτό επιβεβαίωσε και η απόφαση της πρόσφατης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, όπου ρητά τα μέλη της λυκοσυμμαχίας διακήρυξαν ότι «λαμβάνουμε περαιτέρω βήματα για να ενισχύσουμε την αποτροπή και την άμυνά μας», αλλά και ότι «η πυρηνική αποτροπή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας της Συμμαχίας (...) όσο υπάρχουν πυρηνικά όπλα, το ΝΑΤΟ θα παραμείνει μια πυρηνική συμμαχία».

Επιπλέον, μια σειρά εκθέσεις από κυβερνητικά επιτελεία και στις ΗΠΑ, όπως αυτή που έχει συντάξει η διακομματική «Επιτροπή Στρατηγικής Θέσης» (Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States) και έχει καταθέσει στο αμερικανικό Κογκρέσο, καλούν επειγόντως να ιεραρχηθεί ο εκσυγχρονισμός του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, συστήνοντας μεταξύ άλλων «πλήρη και επείγουσα εφαρμογή» του προγράμματος πυρηνικού εκσυγχρονισμού των ΗΠΑ.