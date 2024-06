ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μεγαλώνει ο κίνδυνος άμεσης σύγκρουσης και με πυρηνικά

Με την πυρηνική απειλή να βρίσκεται σταθερά στο «τραπέζι», όλο και πιο έντονα τις τελευταίες μέρες τα δυο στρατόπεδα που συγκρούονται στην Ουκρανία αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης και επέκτασης του πολέμου ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Είναι ενδεικτικό πως ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Λόιντ Οστιν, είχε προχθές το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία - με πρωτοβουλία του Πενταγώνου - με τον Ρώσο ομόλογό του, Αντρέι Μπελαούσοφ, για την κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από την Ουκρανία.

Η επικοινωνία έγινε μετά από την ουκρανική επίθεση της Κυριακής σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι και τραυματίστηκαν πάνω από 150. Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επέλεξε τους στόχους των βομβαρδισμών και φέρει την ίδια ευθύνη με το Κίεβο, ενώ τόνισε πως η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ο Μπελαούσοφ «τόνισε τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης λόγω των συνεχιζόμενων προμηθειών όπλων των ΗΠΑ στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι δυο πλευρές συζήτησαν και άλλα θέματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο Οστιν «τόνισε τη σημασία της διατήρησης των γραμμών επικοινωνίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Η τελευταία φορά που ο υπουργός Οστιν μίλησε με Ρώσο ομόλογό του ήταν τον Μάρτη του 2023, με τον Σεργκέι Σοϊγκού.

Μεγάλος κίνδυνος άμεσης σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων

Ο κίνδυνος μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων είναι αυτή τη στιγμή μεγάλος, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, στο περιθώριο του γεωπολιτικού φόρουμ Primakov Readings.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ - ΝΑΤΟ θέτουν σκόπιμα απαράδεκτους όρους για συνομιλίες ασφαλείας με τη Μόσχα. «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σκεφτούμε τι θα ακολουθήσει και πώς να μειώσουμε στο ελάχιστο τους κινδύνους μιας άμεσης σύγκρουσης. Επαγγελματικές συνομιλίες για αυτό το θέμα πρέπει να συνεχιστούν», πρόσθεσε.

Ο Ριαμπκόφ προειδοποίησε επίσης τη «Δύση» ότι αν συνεχίσει να υποτιμά την αποφασιστικότητα της Μόσχας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «τραγικές και μοιραίες» συνέπειες, καθώς οι ΗΠΑ και οι «σύμμαχοί» τους αντιπαρατίθενται με μια μεγάλη πυρηνική δύναμη.

Ο Ρώσος αναπληρωτής ΥΠΕΞ τόνισε πως «το κοινό μας καθήκον είναι να αποτρέψουμε τον κόσμο - και πάνω απ' όλα τον πολυπολικό κόσμο - από το να διολισθήσει στο πυρηνικό χάος».

Ο Ριαμπκόφ, που είναι υπεύθυνος για τον «έλεγχο των εξοπλισμών» της Ρωσίας, σχολίασε επίσης πως η Ρωσία έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα της «πυρηνικής αποτροπής», που «θα μας επιτρέψουν να διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες», ακόμη και σε μια εποχή όπου θα κυριαρχήσουν οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

CNN: Αποστολή εκπαιδευτών και τεχνικών στην Ουκρανία;

Στο μεταξύ το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε πως ο Λευκός Οίκος εργάζεται για να άρει «την de facto απαγόρευση ανάπτυξης Αμερικανών στρατιωτικών εκπαιδευτών και τεχνικών στην Ουκρανία».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει πάρει ακόμη τελική απόφαση, πρόσθεσαν ωστόσο οι αξιωματούχοι, και «ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι απόλυτος ότι δεν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία». Σύμφωνα με πηγές, εάν ληφθεί η απόφαση, πιθανότατα θα εφαρμοστεί το 2024.

Η Ουάσιγκτον προσβλέπει ότι οι στρατιωτικοί εκπαιδευτές και τεχνικοί θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, πιθανότατα αυτή η απόφαση δεν θα οδηγήσει σε μαζική αμερικανική παρουσία στην Ουκρανία, αλλά μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες Αμερικανοί θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν δήλωσε μιλώντας στο podcast του Generation Do It Yourself ότι δεν σκοπεύει να στείλει στρατιώτες στο «ουκρανικό έδαφος» στο εγγύς μέλλον. Επίσης ο Μακρόν είπε πως θα συνέχιζε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλ. Πούτιν και «δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μιλήσουμε για το ένα ή το άλλο θέμα», μιλώντας γενικά και για το θέμα «πυρηνικών σταθμών». Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, είπε με νόημα ότι «μέχρι στιγμής, εκτός από τέτοιες διστακτικές δηλώσεις, δυστυχώς, δεν βλέπουμε όρους για την εξομάλυνση του διαλόγου».

Ο δε Γερμανός καγκελάριος, Ολ. Σολτς, σημείωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία και ότι ...δήθεν «το ΝΑΤΟ δεν θα γίνει μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Δεν έχει ξεπεραστεί και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ αυτή η γραμμή».

Τούρκος ΥΠΕΞ: Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να επεκταθεί

Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να επεκταθεί και διαφαίνεται ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη Τύπου στην Αγκυρα.

«Θεωρούμε σημαντικό να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για ειρηνική διευθέτηση το συντομότερο δυνατό και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε προσπάθειες μεσολάβησης», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτηρίζοντας την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή προτεραιότητα.

«Είναι απαραίτητο να σταματήσει αμέσως αυτός ο πόλεμος, βλέπουμε την πόλωση που προκαλεί. Βλέπουμε ότι η Ρωσία επιδιώκει να δημιουργήσει το δικό της στρατόπεδο, βλέπουμε ότι οι σχέσεις εντός της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο. Είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων σε ποια μορφή θα αναπτυχθούν ορισμένοι κίνδυνοι όσο ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη», είπε ο Τούρκος υπουργός.

«Σχέδιο για τερματισμό του πολέμου» από δυο συμβούλους του Τραμπ

Σχέδιο «τερματισμού του πολέμου» στην Ουκρανία έχουν παρουσιάσει δύο κορυφαίοι σύμβουλοι του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ και νυν υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει πως αν εκλεγεί θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για λήξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το σχέδιο των Κιθ Κέλογκ και Φρεντ Φλάιτς προβλέπει ότι θα σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα στο Κίεβο, πως δεν πρόκειται να λάβει άλλη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από την Ουάσιγκτον, εάν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ θα προειδοποιήσουν ταυτόχρονα τη Ρωσία ότι η όποια άρνησή της να διαπραγματευτεί θα σημάνει ενίσχυση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου σκιαγραφήθηκαν σε δημόσια διαθέσιμη ερευνητική εργασία, που δημοσιεύτηκε από το «America First Policy Institute», ένα think tank, στο οποίο οι Κέλογκ και Φλάιτς κατέχουν ηγετικές θέσεις. Σύμφωνα με τον Κέλογκ, θα ήταν καθοριστικής σημασίας να κάτσουν Ρωσία και Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γρήγορα εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές του Νοέμβρη. «Λέμε στους Ουκρανούς: Πρέπει να έρθετε στο τραπέζι. Και αν δεν έρθετε στο τραπέζι, η υποστήριξη θα στερέψει. Και λέμε στον Πούτιν ότι πρέπει να έρθει στο τραπέζι και αν δεν το κάνει, τότε θα δώσουμε στους Ουκρανούς ό,τι χρειάζονται για να κερδίσουν στο μέτωπο».

Ως δέλεαρ για να αρχίσει συνομιλίες η Μόσχα, θα ελάμβανε την υπόσχεση ότι θα αναβληθεί για μεγάλο διάστημα η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί να εκχωρήσει επισήμως εδάφη. Ωστόσο, οι δύο συνεργάτες του Τραμπ εκτιμούν ότι είναι απίθανο να ανακτήσει τον αποτελεσματικό έλεγχο ολόκληρης της επικράτειάς της στο εγγύς μέλλον.

Οπως εξήγησε ο Κέλογκ στο Reuters, για όσο καιρό διαρκέσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, θα τηρείται κατάπαυση του πυρός με βάση τις επικρατούσες γραμμές μάχης. Από την πλευρά του ο Φλάιτς διευκρίνισε πως η αντίδραση του Τραμπ στο σχέδιο ήταν θετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι «συμφώνησε με κάθε λέξη».

Το Κρεμλίνο σχολίασε ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο προταθεί από μια πιθανή μελλοντική κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα επί του πεδίου, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι ο Ρώσος Πρόεδρος παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες.