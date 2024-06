ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση συνασπισμού

Παζάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης με νέους εταίρους ξεκινούν στη Νότια Αφρική μετά τη μείωση του ποσοστού του ANC (Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο) στο 40,18% κατά τις βουλευτικές εκλογές στις 29 Μάη και 159 έδρες στη 440μελή Βουλή (από 230 έδρες που είχε κερδίσει στις εκλογές του 2019).

Η αντιπολιτευόμενη «Δημοκρατική Συμμαχία» πήρε 21,8% και 87 έδρες, το κόμμα του πρώην Προέδρου Τζέικομπ Ζούμα uMkhonto weSizwe (MK), που συγκροτήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβρη, πήρε 14,5% και 58 έδρες, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το κόμμα «Μαχητές Οικονομικής Ελευθερίας» του Τζούλιους Μαλέμα με 9,52% και 39 έδρες. Το κόμμα «Ελευθερία Ινκάθα» κέρδισε 17 έδρες και το κόμμα «Patriotic Alliance» 9 έδρες, από 6 έδρες εξέλεξαν το κόμμα «Ελευθερία Μπροστά» (FF Plus) και το κόμμα «Δράση ΝΑ» (ActionSA), από 3 τα κόμματα «ΑφρικανοΧριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα» ACDP) και το Ενωμένο Δημοκρατικό Κίνημα (UDM). Από 2 βουλευτές εξέλεξαν τα κόμματα Αfrican Transformation Movement (ATM), Al Jama-ah, Build One South Africa (BOSA), National Coloured Congress (NCC) και Rise Mzansi. Από 1 έδρα πήραν τα Pan Africanist Congress of Azania (PAC) και United Africans Transformation (UTM).

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ετών και κυμάνθηκε στο 58,64%.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι 400 βουλευτές θα συνεδριάσουν μέσα στον Ιούνη για να εκλέξουν τον νέο Πρόεδρο της χώρας.

Σε διάγγελμα που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος, Σίριλ Ραμαφόσα, μετά το επίσημο εκλογικό αποτέλεσμα, απηύθυνε έκκληση εθνικής ενότητας και συνεργασίας «για το καλό της χώρας». Τόνισε ότι το «μήνυμα» που βγήκε από τις κάλπες θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και ότι είναι «σεβαστό».