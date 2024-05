ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ισχυρή φωνή καταγγελίας της σφαγής στη Γάζα και των συνενόχων στο έγκλημα

PA

Συνεχίζονται οιστις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, αλλά και σε Ασία, Αφρική, Αυστραλία, με τους αγωνιζόμενους φοιτητές να καταγγέλλουν τις κυβερνήσεις που στηρίζουν το έγκλημα και να απαιτούν άμεση διακοπή κάθε συνεργασίας με τα κυβερνητικά, στρατιωτικά, ερευνητικά και άλλα επιτελεία του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου.

Οι πολύμορφες διαμαρτυρίες, που κλιμακώθηκαν με τις «κατασκηνώσεις αλληλεγγύης» σε αμέτρητες αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, εξαπλώνονται τώρα σε ακόμα περισσότερες χώρες. Μετά το όργιο αυταρχισμού στις «δημοκρατικές» ΗΠΑ, αντίστοιχο πογκρόμ εξαπολύεται ενάντια στους διαδηλωτές και στη «δημοκρατική» ΕΕ, αλλά και αντίστοιχη λάσπη, με την πάλη ενάντια στο ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα και για το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν ελεύθερη πατρίδα να βαφτίζεται... «αντισημιτισμός».

Ο κατήφορος του αυταρχισμού, συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, δεν έχει τέλος: Μέσα στην τελευταία βδομάδα, στην Ουάσιγκτον η αστυνομία έφτασε ακόμα και να συλλάβει φοιτητή σε αμαξίδιο, στο Αμστερνταμ επιστράτευσε μπουλντόζες για να «ξηλώσει» σκηνές νέων που διαδήλωναν ότι «οι φοιτητές επιλέγουν το δίκαιο», στο Βερολίνο τραβολογούσε για να συλλάβει ως εγκληματίες φοιτητές και φοιτήτριες που φώναζαν «Οχι άλλη κατοχή!»... Την Παρασκευή η αστυνομία εισέβαλε ξανά για να διαλύσει κινητοποιήσεις στο MIT (στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης) αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια (στη Φιλαδέλφεια).

μαζί με τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Γιατίόπως ανέγραφαν προ ημερών τα πανό των φοιτητών στη, αλλά και γιατίόπως σημείωναν σε δικές τους διαμαρτυρίες φοιτητές και στον Λίβανο.

Καταγγέλλοντας τη σιωπή ως συνενοχή, φοιτητές σε όλο τον κόσμο αναδεικνύουν ότι κανείς δεν μπορεί να μένει θεατής σε μια τέτοια αιματοχυσία: «As you go today to class today, remember THERE ARE NOT UNIVERSITIES LEFT IN GAZA», έγραφαν χαρακτηριστικά πλακάτ Νοτιοαφρικανών φοιτητών στο Γιοχάνεσμπουργκ («Καθώς πας σήμερα για μάθημα, θυμήσου ότι στη Γάζα δεν έχουν απομείνει πια πανεπιστήμια»).

Πολύμορφη αλληλεγγύη

Ενδεικτικά είναι και τα στιγμιότυπα αλληλεγγύης που μεταφέρουν Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ, που μίλησαν τις προηγούμενες μέρες στο «902.gr», περιγράφοντας π.χ. την υποστήριξη που αυθόρμητα και πολύμορφα εξέφραζαν απλοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης στους φοιτητές του Κολούμπια, πηγαίνοντάς τους κουβέρτες ή φαγητό, ή απλοί εργαζόμενοι που εκδήλωναν τη συμφωνία τους στον αγώνα κατά της σφαγής, όπως οδηγοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που κόρναραν ή ύψωναν γροθιές όταν συναντούσαν φοιτητική πορεία...

Ξεχωριστά ήταν και τα πλάνα με τα μηνύματα αλληλεγγύης στη νοηματική που έστελναν στη Γάζα, οι οποίοι εξέφρασαν την εναντίωσή τους στο έγκλημα που κλιμακώνεται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι αντιδράσεις διευρύνονται, η πίεση μεγαλώνει, όσο κι αν στα δελτία των αστικών ΜΜΕ κυριαρχούν οι ψευτιές περί «αντισημιτισμού» που «πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Στο Χάρβαρντ η στάση της διοίκησης (που έσπευσε να ζητήσει κι αυτή «τάξη» και «να σταματήσει η ρητορική μίσους» συκοφαντώντας τις φοιτητικές κινητοποιήσεις) έχει προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις που αριστούχοι φοιτητές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αρνούνται να είναι ομιλητές στην ετήσια τελετή λήξης των μαθημάτων (που αποτελεί εκδήλωση - σταθμό και για την «προβολή» των ιδρυμάτων σε χρηματοδότες). Πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι του ιδρύματος ανακοίνωσαν ότι φέτος θα διαθέσουν δωρεές (προσφορές που κυμαίνονται από λιγοστά μέχρι δεκάδες ή και εκατοντάδες δολάρια, αλλά θεωρούνται βασική πηγή για τη διεύρυνση ερευνητικών προγραμμάτων ενός πανεπιστημίου), που προόριζαν για το πανεπιστήμιο, στη στήριξη κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων, καταγγέλλοντας την άρνηση της διοίκησης ακόμα και να ενημερώσει για τις σχέσεις της με το Ισραήλ... Κι αυτό παρά τις απειλές ακόμα και για διαγραφές φοιτητών αν εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες αυτών των νέων που έχουν ήδη χρυσοπληρώσει τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια απόλυτα υποταγμένα στους νόμους της αγοράς.

Στο μεταξύ, αποκαλυπτικά είναι και τα πυρά που δέχονται από κυβερνητικά και άλλα επιτελείαόπως οιπου έδωσαν στη δημοσιότητα σχετική επιστολή.

Τόσο η Γερμανίδα υπουργός Αμυνας, όσο και ο δήμαρχος του Βερολίνου επιτίθενται στους καθηγητές που υπογράφουν την επιστολή και στις κινητοποιήσεις, αναφέροντας μάλιστα προκλητικά ότι «το μίσος ενάντια στο Ισραήλ δεν αποτελεί έκφραση γνώμης αλλά ποινικό αδίκημα»...