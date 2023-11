ΞΙΦΑΣΚΙΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Διπλή «χάλκινη» επιτυχία

Δύο σημαντικές διακρίσεις έφεραν για την ελληνική ξιφασκία η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου, οι οποίες κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους στο 1ο Παγκόσμιο Κύπελλο της νέας σεζόν, που διεξήχθη στην Αλγερία.

Η Γκουντούρα αρχικά απέκλεισε την Βουλγάρα Εμα Νεΐκοβα (FIE No 106) με νίκη 15-9, ενώ στη συνέχεια επιβλήθηκε 15-5 της Γαλλίδας Σαρλότ Λεμπάκ (FIE No 209), 15-6 της Αμερικανίδας Μάγια Τσάμπερλεν (FIE No 37) και 15-13 της Ιταλίδας Μαρτίνα Κρίσιο (FIE No 6). Στον ημιτελικό ηττήθηκε 15-10 από την Γαλλίδα Σάρα Μπαλζέρ (FIE No 1).

Η δε Γεωργιάδου πέτυχε νίκες 15-9 επί της Αμερικανίδας Λόλα Πόσικ (FIE No 113), 15-10 επί της Ιταλίδας Ελοΐζα Πασάρο (FIE No 45), 15-11 επί της Βουλγάρας Γιοάνα Ιλίεβα (FIE No 14) και 15-1 επί της Γαλλίδας Μανόν Απίτι Μπρουνέ (FIE No 5). Στον ημιτελικό ηττήθηκε 15-10 από την Ουκρανή Ολγκα Καρλάν (FIE No 8).

Στην ίδια διοργάνωση, στο ομαδικό της σπάθης γυναικών η Εθνική κατέλαβε τη 15η θέση, νικώντας 45-41 τη Ρουμανία στους αγώνες κατάταξης.

Συγχαρητήρια από την ΚΝΕ

Σε μήνυμά της η Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΣ της ΚΝΕ συγχαίρει τις δύο αθλήτριες για τις επιτυχίες τους, αναφέροντας: «Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας Δώρα Γκουντούρα και Δέσποινα Γεωργιάδου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Αλγέρι. Είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφασκίας στον δρόμο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας το 2024. Συγχαρητήρια και στους προπονητές των αθλητριών μας, Θανάση Δελενίκα και Χρήστο Σαΐνη».